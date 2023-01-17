https://sputnikarabic.ae/20230117/فيديو-حماس-هل-يدفع-إسرائيل-لإتمام-صفقة-الأسرى-مع-المقاومة-الفلسطينية؟-1072398275.html

فيديو حماس... هل يدفع إسرائيل لإتمام صفقة الأسرى مع المقاومة الفلسطينية؟

فيديو حماس... هل يدفع إسرائيل لإتمام صفقة الأسرى مع المقاومة الفلسطينية؟

وسط انسداد الأفق السياسي حول هذا الملف، أعادت حركة حماس ملف تبادل الأسرى مع إسرائيل للواجهة مجددًا، بعد الفيديو الذي نشرته للأسير الإسرائيلي "إفرام مانغستو". 17.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-17T17:13+0000

2023-01-17T17:13+0000

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وعرضت كتائب "عز الدين القسام" (الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية)، أمس الاثنين، رسالة مصورة للإسرائيلي أفرام مانغستو، المحتجز لديها منذ عام 2014، دعا فيها حكومته إلى العمل على الإفراج عنه، وقال مانغستو وهو من أصل إثيوبي، في المقطع المصور: "إلى متى سأظل هنا في الأسر أنا ورفاقي بعد هذه السنوات الطويلة من المعاناة والألم؟ أين دولة وشعب إسرائيل من مصيرنا؟".وطرح البعض تساؤلات عن أهمية هذه الخطوة، ومدى إمكانية مساهمتها في إحداث أي خرق بملف تبادل الأسرى، والذي تجمدت المفاوضات فيه منذ فترة طويلة، لا سيما مع تولي رئيس هيئة جديد للأركان الإسرائيلية.حراك كبيراعتبر شرحبيل الغريب، المحلل السياسي الفلسطيني، أن بث كتائب القسام فيديو خاصا للجندي الإسرائيلي المحتجز لديها يأتي في توقيت مهم جدًا، خاصة أنه يتزامن مع تسلم رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية، هرتسي هليفي، مهامه الجديدة، ويضع الملف أمامه على الطاولة وأصبح أمام مسؤولياته.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، رسالة حماس تضع هليفي أمام مسؤولياته لاستكمال ملف مفاوضات صفقة الأسرى عند النقطة التي توقفت عندها، حيث تريد الحركة أن تعيد الملف إلى الواجهة مجددًا، وتؤكد أنه لا يزال يحتل أهمية وأولوية كبيرة لها.ويرى الغريب أن المشهد الإسرائيلي الحالي بوجود حكومة يقودها بنيامين نتنياهو قد يشجع ويدفع باتجاه استئناف مفاوضات تبادل الأسرى برعاية مصرية، لأنه ينسجم مع توجهات نتنياهو الذي طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق يائير لابيد بتسليمه الملف، حيث يولي اهتمامًا كبيرًا للملف، لا سيما وأن دائمًا من ينجح في إبرام هذه الصفقات اليمين الإسرائيلي، وسبق لنتنياهو إبرام صفقة مماثلة للإفراج عن الجندي جلعاد شاليط عام 2011 برعاية مصرية.وتوقع المحلل الفلسطيني أن تشهد المرحلة المقبلة حراكًا كبيرًا لاستئناف التفاوض حول ملف الأسرى، في ظل ردود فعل الرأي العام الإسرائيلي، ورغبة نتنياهو في إظهار نفسه وكأنه الوحيد القادر على إعادة الجنود للمجتمع الإسرائيلي، وأن الحكومة السابقة فشلت في إنجاز الملف.وعن إمكانية نجاح الحراك في إنهاء الصفقة، قال إن المرحلة القادمة ستكون متغيرة، لكن نجاح وفشل هذه التحركات يبقى مرهونًا بسلوك إسرائيل، والثمن الذي تريد أن تقدمه لحركة حماس مقابل إغلاق ملف الأسرى بشكل كامل.دلالات قويةمن جانبه اعتبر ثائر نوفل أبو عطيوي، المحلل السياسي الفلسطيني، أن الرسالة التي عرضتها كتائب "القسام" في فيديو مصور للجندي الإسرائيلي الأسير تؤكد من جديد أمام المجتمع الإسرائيلي كذب حكومات الاحتلال المتعاقبة وفشل المنظومة الأمنية هناك، حيث جاءت الرسالة في ظل توقيت هام عبر مراسم الاستلام والتسليم بين رئيس جيش الأركان المنتهية ولايته" أفيف كوفاخي" ورئيس الأركان الجديد هرتسي هليفي، وللتأكيد على فشل إنجاز أي تسوية على صعيد ملف صفقة وتبادل الأسرى.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، الرسالة التي نشرتها كتائب القسام تحمل في طياتها العديد من الرسائل الهامة على رأسها أن يعمل رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجديد على إتمام صفقة تبادل للأسرى، وألا يكرر نفس الفشل الذي ارتكبه السابق، وفشل القيادة العسكرية الإسرائيلية، وادعاءاتها الكاذبة والمضللة للرأي العام الإسرائيلي المتعلقة بقضية الجنود الأسرى.ويرى أبو عطيوي أن الفيديو كشف كذب الحكومة الإسرائيلية بأن الأسير يعاني من أمراض نفسيًا، وكان واضحًا من حديثه وهيئته أنه يتمتع بصحة عقلية وجسدية جيدة.وفيما يتعلق بإمكانية مساهمة هذه الخطوة في إنجاز صفقة الأسرى قريبًا، لفت إلى أن من المفترض والطبيعي أن تُحدث الرسالة التي وجهتها حماس دفعة قوية وتحريكا لملف عملية التبادل، في ظل توجه المجتمع الإسرائيلي وعائلات الجنود الأسرى وضغطهم على حكومة نتنياهو من أجل انطلاق عملية تفاوض لإتمام التبادل.وقالت "كتائب القسام"، في رسالتها: "إننا نؤكد فشل رئيس الأركان الإسرائيلي السابق أفيف كوخافي ومؤسسته وكذبه على شعبه وحكومته بإنجازات مدعاة وموهومة، وعلى خلفه هليفي أن يعد نفسه لحمل أعباء هذا الفشل وتوابعه".وتحتفظ كتائب "عز الدين القسام"، بأربعة جنود إسرائيليين أسرى في قطاع غزة هم: شاؤول أرون وهدار غولدن وأبراهام مانغستو وهشام السيد.

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