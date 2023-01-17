https://sputnikarabic.ae/20230117/قاتل-نقيب-المحامين-السابق-في-باكستان-ليس-محاميا-كيف-دخل-المحكمة-ولماذا-قتله؟-1072395312.html
قاتل نقيب المحامين السابق في باكستان ليس محاميا... كيف دخل المحكمة ولماذا قتله؟
قاتل نقيب المحامين السابق في باكستان ليس محاميا... كيف دخل المحكمة ولماذا قتله؟
لم يكن القاتل الذي أطلق الرصاص على نقيب المحامين الباكستانيين السابق في مبنى محكمة في مدينة بيشاور شمال غربي البلاد، محاميا، بل تنكر في زي المحامين ليدخل... 17.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-17T15:53+0000
2023-01-17T15:53+0000
2023-01-17T15:53+0000
العالم
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وكانت الأجواء هادئةً وطبيعية في أروقة المحكمة، عندما صدم الجميع بشخص -ظنوا حينها أنه محامٍ صغير نظرا لملابسه- يوجه 6 رصاصات من مسدسه إلى صدر اللطيف أفريدي (79 عاما)، نقيب المحامين الباكستانيين السابق، وهو من الشخصيات البارزة في باكستان.وقالت الشرطة إن المسلح أخبرهم بأنه "قتل انتقامي".واتضح أنه تخفى في زي محام ليدخل المحكمة، ثم إلى غرفة الاستراحة، حيث كان المحامي البارز القتيل.ولا تزال هنالك تساؤلات حول كيفية دخوله بسلاح إلى غرفة الاستراحة، على الرغم من نشر قوات شرطة مكثفة في محكمة بيشاور، لكن لا يتم تفتيش المحامين جسديا عند الدخول.وسبق أن تم استجواب المسؤولين عن الترتيبات الأمنية في المحكمة، خاصة بعد أن أطلق صبي مراهق النار وقتل مواطنا أمريكيا من أصل باكستاني كان يحاكم بتهم التجديف داخل قاعة المحكمة في عام 2020.وسميع الله خان، والد المهاجم، كان قد دافع عن شاكيل أفريدي، الطبيب الباكستاني الذي ساعد وكالة المخابرات المركزية في العثور على أسامة بن لادن.ومع ذلك لا يعرف حتى الآن، سبب الثأر المزعوم.
https://sputnikarabic.ae/20230116/باكستان-محامي-يطلق-6-رصاصات-على-رئيس-نقابة-المحامين-السابق-داخل-محكمة-ويقتله-على-الفور-فيديو-1072351905.html
https://sputnikarabic.ae/20221226/السعودية-تحذر-مواطنيها-في-باكستان-بعد-رفع-حالة-التأهب-الأمني-في-البلاد-لأعلى-مستوياتها-1071627507.html
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العالم
قاتل نقيب المحامين السابق في باكستان ليس محاميا... كيف دخل المحكمة ولماذا قتله؟
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لم يكن القاتل الذي أطلق الرصاص على نقيب المحامين الباكستانيين السابق في مبنى محكمة في مدينة بيشاور شمال غربي البلاد، محاميا، بل تنكر في زي المحامين ليدخل المحكمة.
وكانت الأجواء هادئةً وطبيعية في أروقة المحكمة، عندما صدم الجميع بشخص -ظنوا حينها أنه محامٍ صغير نظرا لملابسه- يوجه 6 رصاصات من مسدسه إلى صدر اللطيف أفريدي (79 عاما)، نقيب المحامين الباكستانيين السابق، وهو من الشخصيات البارزة في باكستان.
القاتل، عدنان خان، حين أردى هدفه مضرجا في دمائه، سُمع وهو يقول لعناصر الشرطة "لا تطلقوا النار، لقد كان ثأرا وانتقمت" وكان رافعا يديه مستسلما، حسبما قالت شاهدة تدعى حياة روغاني لشبكة "CNN".
وقالت الشرطة إن المسلح أخبرهم بأنه "قتل انتقامي".
واتضح أنه تخفى في زي محام ليدخل المحكمة، ثم إلى غرفة الاستراحة، حيث كان المحامي البارز القتيل.
ولا تزال هنالك تساؤلات حول كيفية دخوله بسلاح إلى غرفة الاستراحة، على الرغم من نشر قوات شرطة مكثفة في محكمة بيشاور، لكن لا يتم تفتيش المحامين جسديا عند الدخول.
وسبق أن تم استجواب المسؤولين عن الترتيبات الأمنية في المحكمة، خاصة بعد أن أطلق صبي مراهق النار وقتل مواطنا أمريكيا من أصل باكستاني كان يحاكم بتهم التجديف داخل قاعة المحكمة في عام 2020.
26 ديسمبر 2022, 15:39 GMT
وقال ضابط الشرطة، نعيم خان، إن المهاجم عدنان خان كان قد اتهم أفريدي سابقا بتدبير مقتل والده المحامي سميع الله خان، في عام 2015.
وسميع الله خان، والد المهاجم، كان قد دافع عن شاكيل أفريدي، الطبيب الباكستاني الذي ساعد وكالة المخابرات المركزية في العثور على أسامة بن لادن.
ومع ذلك لا يعرف حتى الآن، سبب الثأر المزعوم.