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https://sputnikarabic.ae/20230117/قطر-الحوار-مع-طالبان-مطلوب-رغم-إجراءاتها-المخيبة-جدا-للآمال-1072397737.html
قطر: الحوار مع "طالبان" مطلوب رغم إجراءاتها "المخيبة جدا للآمال"
قطر: الحوار مع "طالبان" مطلوب رغم إجراءاتها "المخيبة جدا للآمال"
اعتبر وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الإجراءات التي اتخذتها حكومة طالبان في أفغانستان في الآونة الأخيرة "مخيبة جدا للآمال". 17.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-17T17:02+0000
2023-01-17T17:02+0000
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حركة طالبان
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وأضاف الوزير في تصريحات على هامش أعمال منتدى "دافوس" الاقتصادي العالمي، اليوم الثلاثاء، أن الدوحة ستواصل الحوار مع طالبان على الرغم من إجراءاتها، إذ إنه السبيل الوحيد لإحداث تغيير على الأرض.وفرضت الحكومة التي تقودها حركة طالبان، التي انتزعت السلطة في أفغانستان في أغسطس/آب 2021، حظرا على عمل النساء في منظمات الإغاثة والتحاقهن بالجامعات والمدارس الثانوية.
قطر
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العالم العربي, قطر, أخبار قطر اليوم, حركة طالبان, أخبار أفغانستان اليوم
العالم العربي, قطر, أخبار قطر اليوم, حركة طالبان, أخبار أفغانستان اليوم

قطر: الحوار مع "طالبان" مطلوب رغم إجراءاتها "المخيبة جدا للآمال"

17:02 GMT 17.01.2023
© AFP 2023 / MUSTAFA ABUMUNESوزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2023
© AFP 2023 / MUSTAFA ABUMUNES
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اعتبر وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الإجراءات التي اتخذتها حكومة طالبان في أفغانستان في الآونة الأخيرة "مخيبة جدا للآمال".
وأضاف الوزير في تصريحات على هامش أعمال منتدى "دافوس" الاقتصادي العالمي، اليوم الثلاثاء، أن الدوحة ستواصل الحوار مع طالبان على الرغم من إجراءاتها، إذ إنه السبيل الوحيد لإحداث تغيير على الأرض.

وتابع أن قطر "تتشاور أيضا مع دول إسلامية أخرى بشأن إقامة حوار مع مسؤولي طالبان في قندهار"، مشددًا على أهمية الاستمرار في المحاولة بالرغم من أنها "لن تكون مهمة سهلة".

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وفرضت الحكومة التي تقودها حركة طالبان، التي انتزعت السلطة في أفغانستان في أغسطس/آب 2021، حظرا على عمل النساء في منظمات الإغاثة والتحاقهن بالجامعات والمدارس الثانوية.
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