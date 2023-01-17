https://sputnikarabic.ae/20230117/قطر-الحوار-مع-طالبان-مطلوب-رغم-إجراءاتها-المخيبة-جدا-للآمال-1072397737.html
قطر: الحوار مع "طالبان" مطلوب رغم إجراءاتها "المخيبة جدا للآمال"
قطر: الحوار مع "طالبان" مطلوب رغم إجراءاتها "المخيبة جدا للآمال"
اعتبر وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الإجراءات التي اتخذتها حكومة طالبان في أفغانستان في الآونة الأخيرة "مخيبة جدا للآمال". 17.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-17T17:02+0000
2023-01-17T17:02+0000
2023-01-17T17:02+0000
العالم العربي
قطر
أخبار قطر اليوم
حركة طالبان
أخبار أفغانستان اليوم
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وأضاف الوزير في تصريحات على هامش أعمال منتدى "دافوس" الاقتصادي العالمي، اليوم الثلاثاء، أن الدوحة ستواصل الحوار مع طالبان على الرغم من إجراءاتها، إذ إنه السبيل الوحيد لإحداث تغيير على الأرض.وفرضت الحكومة التي تقودها حركة طالبان، التي انتزعت السلطة في أفغانستان في أغسطس/آب 2021، حظرا على عمل النساء في منظمات الإغاثة والتحاقهن بالجامعات والمدارس الثانوية.
قطر
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, قطر, أخبار قطر اليوم, حركة طالبان, أخبار أفغانستان اليوم
العالم العربي, قطر, أخبار قطر اليوم, حركة طالبان, أخبار أفغانستان اليوم
قطر: الحوار مع "طالبان" مطلوب رغم إجراءاتها "المخيبة جدا للآمال"
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اعتبر وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الإجراءات التي اتخذتها حكومة طالبان في أفغانستان في الآونة الأخيرة "مخيبة جدا للآمال".
وأضاف الوزير في تصريحات على هامش أعمال
منتدى "دافوس" الاقتصادي العالمي، اليوم الثلاثاء، أن الدوحة ستواصل الحوار مع طالبان على الرغم من إجراءاتها، إذ إنه السبيل الوحيد لإحداث تغيير على الأرض.
وتابع أن قطر "تتشاور أيضا مع دول إسلامية أخرى بشأن إقامة حوار مع مسؤولي طالبان في قندهار"، مشددًا على أهمية الاستمرار في المحاولة بالرغم من أنها "لن تكون مهمة سهلة".
وفرضت الحكومة التي تقودها حركة طالبان، التي انتزعت السلطة في أفغانستان في أغسطس/آب 2021، حظرا على عمل النساء في منظمات الإغاثة والتحاقهن بالجامعات والمدارس الثانوية.