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https://sputnikarabic.ae/20230117/كابولوف-يناقش-في-أفغانستان-تعزيز-التبادل-التجاري-بين-البلدين-1072367924.html
كابولوف يناقش في أفغانستان تعزيز التبادل التجاري بين البلدين
كابولوف يناقش في أفغانستان تعزيز التبادل التجاري بين البلدين
أعلنت السفارة الروسية لدى أفغانستان، أن الممثل الخاص للرئيس الروسي في أفغانستان، خلال زيارته لأفغانستان، ناقش مع ممثلي حكومة طالبان خلق ظروف لزيادة التبادل... 17.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-17T02:11+0000
2023-01-17T02:11+0000
روسيا
أخبار أفغانستان اليوم
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موسكو – سبوتنيك. قال ممثل السفارة لوكالة سبوتنيك، "خلال الزيارة تمت مناقشة مع الشركاء الأفغانيين تعزيز التعاون التجاري الاقتصادي، بما فيه زيادة الاستيراد من روسيا وخلق ظروف ملائمة للتصدير الأفغاني إلى روسيا الاتحادية".كانت الحكومة الأفغانية التي تقودها حركة "طالبان"، قالت الأسبوع الماضي، أنها تخطط لتوسيع تواجدها الدبلوماسي لدى روسيا ورفع مستوى تمثيله.
أخبار أفغانستان اليوم
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روسيا, أخبار أفغانستان اليوم
روسيا, أخبار أفغانستان اليوم

كابولوف يناقش في أفغانستان تعزيز التبادل التجاري بين البلدين

02:11 GMT 17.01.2023
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصورالمبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون أفغانستان، مدير القسم الأسيوي الثاني في وزارة الخارجية، زامير كابولوف
المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون أفغانستان، مدير القسم الأسيوي الثاني في وزارة الخارجية، زامير كابولوف - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2023
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
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أعلنت السفارة الروسية لدى أفغانستان، أن الممثل الخاص للرئيس الروسي في أفغانستان، خلال زيارته لأفغانستان، ناقش مع ممثلي حكومة طالبان خلق ظروف لزيادة التبادل التجاري بين البلدين.
موسكو – سبوتنيك. قال ممثل السفارة لوكالة سبوتنيك، "خلال الزيارة تمت مناقشة مع الشركاء الأفغانيين تعزيز التعاون التجاري الاقتصادي، بما فيه زيادة الاستيراد من روسيا وخلق ظروف ملائمة للتصدير الأفغاني إلى روسيا الاتحادية".
كانت الحكومة الأفغانية التي تقودها حركة "طالبان"، قالت الأسبوع الماضي، أنها تخطط لتوسيع تواجدها الدبلوماسي لدى روسيا ورفع مستوى تمثيله.
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