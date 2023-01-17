https://sputnikarabic.ae/20230117/كابولوف-يناقش-في-أفغانستان-تعزيز-التبادل-التجاري-بين-البلدين-1072367924.html
كابولوف يناقش في أفغانستان تعزيز التبادل التجاري بين البلدين
كابولوف يناقش في أفغانستان تعزيز التبادل التجاري بين البلدين
أعلنت السفارة الروسية لدى أفغانستان، أن الممثل الخاص للرئيس الروسي في أفغانستان، خلال زيارته لأفغانستان، ناقش مع ممثلي حكومة طالبان خلق ظروف لزيادة التبادل... 17.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-17T02:11+0000
2023-01-17T02:11+0000
2023-01-17T02:11+0000
روسيا
أخبار أفغانستان اليوم
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موسكو – سبوتنيك. قال ممثل السفارة لوكالة سبوتنيك، "خلال الزيارة تمت مناقشة مع الشركاء الأفغانيين تعزيز التعاون التجاري الاقتصادي، بما فيه زيادة الاستيراد من روسيا وخلق ظروف ملائمة للتصدير الأفغاني إلى روسيا الاتحادية".كانت الحكومة الأفغانية التي تقودها حركة "طالبان"، قالت الأسبوع الماضي، أنها تخطط لتوسيع تواجدها الدبلوماسي لدى روسيا ورفع مستوى تمثيله.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أفغانستان اليوم
روسيا, أخبار أفغانستان اليوم
كابولوف يناقش في أفغانستان تعزيز التبادل التجاري بين البلدين
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أعلنت السفارة الروسية لدى أفغانستان، أن الممثل الخاص للرئيس الروسي في أفغانستان، خلال زيارته لأفغانستان، ناقش مع ممثلي حكومة طالبان خلق ظروف لزيادة التبادل التجاري بين البلدين.
موسكو – سبوتنيك. قال ممثل السفارة لوكالة سبوتنيك، "خلال الزيارة تمت مناقشة مع الشركاء الأفغانيين تعزيز التعاون التجاري
الاقتصادي، بما فيه زيادة الاستيراد من روسيا وخلق ظروف ملائمة للتصدير الأفغاني إلى روسيا الاتحادية".
كانت الحكومة الأفغانية التي تقودها حركة "طالبان"، قالت الأسبوع الماضي، أنها تخطط لتوسيع تواجدها الدبلوماسي لدى روسيا ورفع مستوى تمثيله.