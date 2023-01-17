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https://sputnikarabic.ae/20230117/كيسنجر-يعتبر-عضوية-أوكرانيا-في-الناتو-أكثر-ملاءمة-من-وضعها-المحايد-1072404460.html
كيسنجر يعتبر عضوية أوكرانيا في الناتو أكثر ملاءمة من وضعها المحايد
كيسنجر يعتبر عضوية أوكرانيا في الناتو أكثر ملاءمة من وضعها المحايد
أعتبر وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، هنري كيسنجر، أن فكرة الوضع المحايد لأوكرانيا لم تعد مهمة، ومن المنطقي أن تصبح البلاد جزءا من الناتو. 17.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-17T20:23+0000
2023-01-17T20:23+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
الناتو
هنري كيسنجر
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وقال كيسنجر خلال كلمة ألقاها على الإنترنت في المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس": "فكرة أوكرانيا المحايدة في ظل هذه الظروف لم تعد مهمة، أعتقد أن عضوية أوكرانيا في الناتو ستكون عملاً جديرًا بالاهتمام".وأوضح كيسنجر أنه عارض سابقًا عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي بسبب الخوف من أن ذلك يمكن أن يثير "العملية التي تتم ملاحظتها الآن بالضبط".وأشار كيسنجر إلى إن "الولايات المتحدة دعمت أوكرانيا ويجب أن تستمر في دعمها، وإذا لزم الأمر، زيادة مساعدتها العسكرية حتى وقف إطلاق النار".وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا. وصرحت وزارة الخارجية الروسية أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح.
https://sputnikarabic.ae/20221207/إعلام-الناتو-منقسم-حول-عضوية-أوكرانيا-لأنها-قضية-حساسة--1070930006.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, الناتو, هنري كيسنجر
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, الناتو, هنري كيسنجر

كيسنجر يعتبر عضوية أوكرانيا في الناتو أكثر ملاءمة من وضعها المحايد

20:23 GMT 17.01.2023
© AFP 2023 / Brendan Smialowskiمستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأمريكي، هنري كيسنجر
مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأمريكي، هنري كيسنجر - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2023
© AFP 2023 / Brendan Smialowski
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أعتبر وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، هنري كيسنجر، أن فكرة الوضع المحايد لأوكرانيا لم تعد مهمة، ومن المنطقي أن تصبح البلاد جزءا من الناتو.
وقال كيسنجر خلال كلمة ألقاها على الإنترنت في المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس": "فكرة أوكرانيا المحايدة في ظل هذه الظروف لم تعد مهمة، أعتقد أن عضوية أوكرانيا في الناتو ستكون عملاً جديرًا بالاهتمام".
وأوضح كيسنجر أنه عارض سابقًا عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي بسبب الخوف من أن ذلك يمكن أن يثير "العملية التي تتم ملاحظتها الآن بالضبط".
وأشار كيسنجر إلى إن "الولايات المتحدة دعمت أوكرانيا ويجب أن تستمر في دعمها، وإذا لزم الأمر، زيادة مساعدتها العسكرية حتى وقف إطلاق النار".
حلف شمال الأطلسي الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2022
إعلام: الناتو منقسم حول عضوية أوكرانيا لأنها "قضية حساسة"
7 ديسمبر 2022, 06:35 GMT
وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا. وصرحت وزارة الخارجية الروسية أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح.
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