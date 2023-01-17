https://sputnikarabic.ae/20230117/كيسنجر-يعتبر-عضوية-أوكرانيا-في-الناتو-أكثر-ملاءمة-من-وضعها-المحايد-1072404460.html
كيسنجر يعتبر عضوية أوكرانيا في الناتو أكثر ملاءمة من وضعها المحايد
كيسنجر يعتبر عضوية أوكرانيا في الناتو أكثر ملاءمة من وضعها المحايد
أعتبر وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، هنري كيسنجر، أن فكرة الوضع المحايد لأوكرانيا لم تعد مهمة، ومن المنطقي أن تصبح البلاد جزءا من الناتو. 17.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-17T20:23+0000
2023-01-17T20:23+0000
2023-01-17T20:23+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
الناتو
هنري كيسنجر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102028/20/1020282042_0:233:4500:2764_1920x0_80_0_0_f47b51691818ecca2d7094bace91f8b3.jpg
وقال كيسنجر خلال كلمة ألقاها على الإنترنت في المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس": "فكرة أوكرانيا المحايدة في ظل هذه الظروف لم تعد مهمة، أعتقد أن عضوية أوكرانيا في الناتو ستكون عملاً جديرًا بالاهتمام".وأوضح كيسنجر أنه عارض سابقًا عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي بسبب الخوف من أن ذلك يمكن أن يثير "العملية التي تتم ملاحظتها الآن بالضبط".وأشار كيسنجر إلى إن "الولايات المتحدة دعمت أوكرانيا ويجب أن تستمر في دعمها، وإذا لزم الأمر، زيادة مساعدتها العسكرية حتى وقف إطلاق النار".وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا. وصرحت وزارة الخارجية الروسية أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح.
https://sputnikarabic.ae/20221207/إعلام-الناتو-منقسم-حول-عضوية-أوكرانيا-لأنها-قضية-حساسة--1070930006.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102028/20/1020282042_254:0:4247:2995_1920x0_80_0_0_9693a9c888012778d1aab46fb748edda.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, الناتو, هنري كيسنجر
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, الناتو, هنري كيسنجر
كيسنجر يعتبر عضوية أوكرانيا في الناتو أكثر ملاءمة من وضعها المحايد
تابعنا عبر
أعتبر وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، هنري كيسنجر، أن فكرة الوضع المحايد لأوكرانيا لم تعد مهمة، ومن المنطقي أن تصبح البلاد جزءا من الناتو.
وقال كيسنجر خلال كلمة ألقاها على الإنترنت في المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"
: "فكرة أوكرانيا المحايدة في ظل هذه الظروف لم تعد مهمة، أعتقد أن عضوية أوكرانيا في الناتو ستكون عملاً جديرًا بالاهتمام".
وأوضح كيسنجر أنه عارض سابقًا عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي بسبب الخوف من أن ذلك يمكن أن يثير "العملية التي تتم ملاحظتها الآن بالضبط".
وأشار كيسنجر إلى إن "الولايات المتحدة دعمت أوكرانيا ويجب أن تستمر في دعمها، وإذا لزم الأمر، زيادة مساعدتها العسكرية
حتى وقف إطلاق النار".
وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا. وصرحت وزارة الخارجية الروسية أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح.