https://sputnikarabic.ae/20230117/كيف-تحمي-نفسك-خبراء-يرصدون-5-أسباب-شائعة-للموت-المفاجئ-1072388242.html
كيف تحمي نفسك... خبراء يرصدون 5 أسباب شائعة للموت المفاجئ
كيف تحمي نفسك... خبراء يرصدون 5 أسباب شائعة للموت المفاجئ
تزايدت في الآونة الأخيرة حالات الموت المفاجئ، بما في ذلك لشبان في مقتبل العمر دون سابق إنذار. 17.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-17T13:02+0000
2023-01-17T13:02+0000
2023-01-17T13:02+0000
مجتمع
منوعات
الصحة
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ورصد باحثون 5 أسباب للموت المفاجئ لأسباب متعلقة بالصحة وليس الحوادث أو الانتحار، على ما نقل موقع Eat This, Not That المتخصص في الشؤون الصحية والغذائية.1.الموت القلبي المفاجئيعرّف الباحثون الموت القلبي المفاجئ على أنه ما يحدث في غضون ساعة من ظهور الأعراض، ويعزى إلى سبب في القلب والأوعية الدموية.يعد مرض الشريان التاجي السبب الأكثر شيوعا لمثل هذه الوفاة، والذي يحدث عندما يتوقف القلب فجأة عن النبض، وترتبط الأسباب الأكثر شيوعا بقضايا نمط الحياة، بما في ذلك السمنة وتعاطي الكحول. لكن بعض الوفيات تحدث لأشخاص يبدون أصحاء ولا يعانون من أعراض سابقة.2. عدم انتظام ضربات القلبيعد عدم انتظام ضربات القلب القاتل- حيث يتوقف القلب عن النبض بشكل طبيعي - السبب الأكثر شيوعا للموت القلبي المفاجئ لدى المرضى الذين تقل أعمارهم عن 35 عاما. في المرضى الأكبر سنا، قد ينتج عن مرض أو عيوب في القلب أو متلازمات غير مشخصة.3. تسمم أو جرعة زائدةتقول مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إن معظم الوفيات بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و24 عاما والتي تندرج تحت فئة الإصابات غير المقصودة ناتجة عن التسمم المرتبط بالعقاقير، بما في ذلك المخدرات.وبصورة أوضح، فإن الشباب معرضون لخطر الموت فجأة من جرعات زائدة من المخدرات. أصبح ذلك أكثر وضوحا لأن عقار الفنتانيل الشديد الخطورة أصبح أكثر شيوعا في المواد غير المشروعة التي يستخدمها المدمنون.4. الحوادث الدماغيةتحدث الوفاة بسبب ما يسمى بحادث الأوعية الدموية الدماغية عندما يتوقف تدفق الدم إلى جزء من الدماغ بسبب تمزق الأوعية الدموية أو انسدادها.يمكن أن يحدث الموت أيضا فجأة من نزيف داخل الجمجمة، إما نتيجة لصدمة أو من حالة كامنة مثل تمدد الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى السكتة الدماغية.قد لا تظهر على الشخص المعرض لخطر الإصابة بتمدد الأوعية الدموية المتمزق أي أعراض. قد يصاب البعض الآخر بالصداع أو مشاكل عقلية أو أعراض عصبية أخرى.5. الانسداد الرئوييحدث هذا عندما تسد الجلطة أحد الأوعية الدموية في الرئة وتمنع تدفق الدم. إذا كانت الجلطة كبيرة، فقد يتسبب ذلك في إغلاق نظام القلب والأوعية الدموية.يمكن أن تنتقل الجلطة من مكان آخر في الجسم، مثل الساق. والانسداد الرئوي هو أحد مخاطر السفر الجوي لمسافات طويلة، حيث يمكن أن تتكون الجلطات في الأطراف السفلية، ويسمى تجلط الأوردة العميقة.ينصح الأطباء بارتداء الجوارب الضاغطة أثناء الرحلات الجوية التي تزيد مدتها عن أربع ساعات أو التحرك أثناء الرحلة لتدفق الدم.تشمل أعراض الانسداد الرئوي صعوبة التنفس وسرعة ضربات القلب أو عدم انتظامها وألم الصدر والقلق وسعال الدم والدوار أو الإغماء.لكن الانصمام (الانسداد) الرئوي يمكن أن يحدث عند الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض سابقة: الموت هو العرض الوحيد في نحو ربع الحالات.كيف تحمي نفسك من الموت المفاجئ؟من الضروري إجراء فحوصات منتظمة؛ توخى الحذر عند القيادة؛ تجنب التبغ والمخدرات والكحول. تناول نظاما غذائيا صحيا واحرص على ممارسة الرياضه؛ تعرف على تاريخ عائلتك الصحي؛ وحاول إدارة مستويات التوتر لديك.
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https://sputnikarabic.ae/20210105/طريقة-للتحقق-من-صحة-الرئتين-في-المنزل-1047714454.html
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منوعات, الصحة
كيف تحمي نفسك... خبراء يرصدون 5 أسباب شائعة للموت المفاجئ
تابعنا عبر
تزايدت في الآونة الأخيرة حالات الموت المفاجئ، بما في ذلك لشبان في مقتبل العمر دون سابق إنذار.
ورصد باحثون 5 أسباب للموت المفاجئ لأسباب متعلقة بالصحة وليس الحوادث أو الانتحار، على ما نقل موقع
Eat This, Not That المتخصص في الشؤون الصحية والغذائية.
يعرّف الباحثون الموت القلبي المفاجئ على أنه ما يحدث في غضون ساعة من ظهور الأعراض، ويعزى إلى سبب في القلب والأوعية الدموية.
يعد مرض الشريان التاجي السبب الأكثر شيوعا لمثل هذه الوفاة، والذي يحدث عندما يتوقف القلب فجأة عن النبض، وترتبط الأسباب الأكثر شيوعا بقضايا نمط الحياة، بما في ذلك السمنة وتعاطي الكحول. لكن بعض الوفيات تحدث لأشخاص يبدون أصحاء ولا يعانون من أعراض سابقة.
2. عدم انتظام ضربات القلب
يعد عدم انتظام ضربات القلب
القاتل- حيث يتوقف القلب عن النبض بشكل طبيعي - السبب الأكثر شيوعا للموت القلبي المفاجئ لدى المرضى الذين تقل أعمارهم عن 35 عاما. في المرضى الأكبر سنا، قد ينتج عن مرض أو عيوب في القلب أو متلازمات غير مشخصة.
22 نوفمبر 2021, 21:00 GMT
تقول مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إن معظم الوفيات بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و24 عاما والتي تندرج تحت فئة الإصابات غير المقصودة ناتجة عن التسمم المرتبط بالعقاقير، بما في ذلك المخدرات.
وبصورة أوضح، فإن الشباب معرضون لخطر الموت فجأة من جرعات زائدة من المخدرات
. أصبح ذلك أكثر وضوحا لأن عقار الفنتانيل الشديد الخطورة أصبح أكثر شيوعا في المواد غير المشروعة التي يستخدمها المدمنون.
21 نوفمبر 2021, 21:30 GMT
تحدث الوفاة بسبب ما يسمى بحادث الأوعية الدموية الدماغية عندما يتوقف تدفق الدم إلى جزء من الدماغ بسبب تمزق الأوعية الدموية أو انسدادها.
يمكن أن يحدث الموت أيضا فجأة من نزيف داخل الجمجمة، إما نتيجة لصدمة أو من حالة كامنة مثل تمدد الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى السكتة الدماغية
.
قد لا تظهر على الشخص المعرض لخطر الإصابة بتمدد الأوعية الدموية المتمزق أي أعراض. قد يصاب البعض الآخر بالصداع أو مشاكل عقلية أو أعراض عصبية أخرى.
15 أكتوبر 2022, 05:08 GMT
يحدث هذا عندما تسد الجلطة أحد الأوعية الدموية في الرئة وتمنع تدفق الدم. إذا كانت الجلطة كبيرة، فقد يتسبب ذلك في إغلاق نظام القلب والأوعية الدموية.
يمكن أن تنتقل الجلطة من مكان آخر في الجسم، مثل الساق. والانسداد الرئوي
هو أحد مخاطر السفر الجوي لمسافات طويلة، حيث يمكن أن تتكون الجلطات في الأطراف السفلية، ويسمى تجلط الأوردة العميقة.
ينصح الأطباء بارتداء الجوارب الضاغطة أثناء الرحلات الجوية التي تزيد مدتها عن أربع ساعات أو التحرك أثناء الرحلة لتدفق الدم.
تشمل أعراض الانسداد الرئوي صعوبة التنفس وسرعة ضربات القلب أو عدم انتظامها وألم الصدر والقلق
وسعال الدم والدوار أو الإغماء.
لكن الانصمام (الانسداد) الرئوي يمكن أن يحدث عند الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض سابقة: الموت هو العرض الوحيد في نحو ربع الحالات.
كيف تحمي نفسك من الموت المفاجئ؟
من الضروري إجراء فحوصات منتظمة؛ توخى الحذر عند القيادة؛ تجنب التبغ والمخدرات والكحول. تناول نظاما غذائيا صحيا واحرص على ممارسة الرياضه؛ تعرف على تاريخ عائلتك الصحي؛ وحاول إدارة مستويات التوتر لديك.