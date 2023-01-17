https://sputnikarabic.ae/20230117/لافروف-يدعو-في-محادثة-مع-نظيره-الأذربيجاني-إلى-فتح-ممر-لاتشين-1072398478.html

لافروف يدعو في محادثة مع نظيره الأذربيجاني إلى فتح ممر لاتشين

لافروف يدعو في محادثة مع نظيره الأذربيجاني إلى فتح ممر لاتشين

دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، في محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيراموف، إلى التعجيل بفتح حركة المرور على طول ممر... 17.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-17T17:15+0000

2023-01-17T17:15+0000

2023-01-17T17:15+0000

روسيا

الخارجية الروسية

سيرغي لافروف

أذربيجان

ناغورني قره باغ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/1f/1067074957_0:104:3094:1844_1920x0_80_0_0_38fdf3c67a81744ed696a910805befa2.jpg

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان على موقع وزارة الخارجية الروسية :"ناقش الوزيران عددًا من قضايا الساعة على جدول الأعمال الثنائي والإقليمي. وشدد الجانب الروسي على الحاجة لفتح كامل لحركة المرور في أقرب وقت ممكن على طول ممر لاتشين، وفقًا للمعايير المحددة في البيان الثلاثي رفيع المستوى الصادر في 9 نوفمبر 2020".وأشير إلى أنه تم التأكيد أيضًا على أهمية التوصل إلى حلول مقبولة للطرفين بشأن جميع القضايا ذات الصلة من أجل استئناف العمل الشامل على المسارات الرئيسية للتطبيع الأذربيجاني الأرميني على أساس الاتفاقات بين قادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا.وفي وقت سابق، دعا باشينيان روسيا للبدء بمناقشة الوضع في نارغوني قره باغ في مجلس الأمن الدولي، والذي تطور بسبب الحصار المفروض على ممر لاتشين، الذي يربط إقليم ناغورني قره باغ في أرمينيا.ووفقا له، فإن إغلاق ممر لاتشين، يعد انتهاكا للنقطة السادسة من البيان الثلاثي لقادة أرمينيا وروسيا وأذربيجان بتاريخ 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.وأكد باشينيان أن أرمينيا وناغورني قره باغ ، حثا الجانب الروسي لأن يقوم بتقييم الوضع، وتقديم خطة وخارطة طريق لاستعادة حركة المرور.وفي 10 نوفمبر 2020، تم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قره باغ، بوساطة روسية، وتضمن بقاء قوات الجانبين في مواقعها الحالية، وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في قره باغ، والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ.وتعود جذور النزاع في قره باغ إلى شباط/فبراير 1988، عندما أعلنت مقاطعة قره باغ المتمتعة بالحكم الذاتي، انفصالها عن جمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفيتية.وفي سياق المواجهة المسلحة، التي جرت في الفترة بين 1992 - 1994، فقدت أذربيجان سيطرتها على إقليم قره باغ ومناطق أخرى متاخمة له.

https://sputnikarabic.ae/20221221/شويغو-القوات-الروسية-تبقى-الضامن-الرئيسي-للحفاظ-على-السلام-في-سوريا-وقرة-باغ-1071451243.html

أذربيجان

ناغورني قره باغ

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, الخارجية الروسية, سيرغي لافروف, أذربيجان, ناغورني قره باغ