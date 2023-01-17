https://sputnikarabic.ae/20230117/لافروف-يدعو-في-محادثة-مع-نظيره-الأذربيجاني-إلى-فتح-ممر-لاتشين-1072398478.html
لافروف يدعو في محادثة مع نظيره الأذربيجاني إلى فتح ممر لاتشين
لافروف يدعو في محادثة مع نظيره الأذربيجاني إلى فتح ممر لاتشين
دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، في محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيراموف، إلى التعجيل بفتح حركة المرور على طول ممر... 17.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-17T17:15+0000
2023-01-17T17:15+0000
2023-01-17T17:15+0000
روسيا
الخارجية الروسية
سيرغي لافروف
أذربيجان
ناغورني قره باغ
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان على موقع وزارة الخارجية الروسية :"ناقش الوزيران عددًا من قضايا الساعة على جدول الأعمال الثنائي والإقليمي. وشدد الجانب الروسي على الحاجة لفتح كامل لحركة المرور في أقرب وقت ممكن على طول ممر لاتشين، وفقًا للمعايير المحددة في البيان الثلاثي رفيع المستوى الصادر في 9 نوفمبر 2020".وأشير إلى أنه تم التأكيد أيضًا على أهمية التوصل إلى حلول مقبولة للطرفين بشأن جميع القضايا ذات الصلة من أجل استئناف العمل الشامل على المسارات الرئيسية للتطبيع الأذربيجاني الأرميني على أساس الاتفاقات بين قادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا.وفي وقت سابق، دعا باشينيان روسيا للبدء بمناقشة الوضع في نارغوني قره باغ في مجلس الأمن الدولي، والذي تطور بسبب الحصار المفروض على ممر لاتشين، الذي يربط إقليم ناغورني قره باغ في أرمينيا.ووفقا له، فإن إغلاق ممر لاتشين، يعد انتهاكا للنقطة السادسة من البيان الثلاثي لقادة أرمينيا وروسيا وأذربيجان بتاريخ 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.وأكد باشينيان أن أرمينيا وناغورني قره باغ ، حثا الجانب الروسي لأن يقوم بتقييم الوضع، وتقديم خطة وخارطة طريق لاستعادة حركة المرور.وفي 10 نوفمبر 2020، تم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قره باغ، بوساطة روسية، وتضمن بقاء قوات الجانبين في مواقعها الحالية، وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في قره باغ، والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ.وتعود جذور النزاع في قره باغ إلى شباط/فبراير 1988، عندما أعلنت مقاطعة قره باغ المتمتعة بالحكم الذاتي، انفصالها عن جمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفيتية.وفي سياق المواجهة المسلحة، التي جرت في الفترة بين 1992 - 1994، فقدت أذربيجان سيطرتها على إقليم قره باغ ومناطق أخرى متاخمة له.
https://sputnikarabic.ae/20221221/شويغو-القوات-الروسية-تبقى-الضامن-الرئيسي-للحفاظ-على-السلام-في-سوريا-وقرة-باغ-1071451243.html
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روسيا, الخارجية الروسية, سيرغي لافروف, أذربيجان, ناغورني قره باغ
روسيا, الخارجية الروسية, سيرغي لافروف, أذربيجان, ناغورني قره باغ
لافروف يدعو في محادثة مع نظيره الأذربيجاني إلى فتح ممر لاتشين
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دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، في محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيراموف، إلى التعجيل بفتح حركة المرور على طول ممر لاتشين، وفقا لوزارة الخارجية الروسية.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان على موقع وزارة الخارجية الروسية :"ناقش الوزيران عددًا من قضايا الساعة على جدول الأعمال الثنائي والإقليمي. وشدد الجانب الروسي على الحاجة لفتح كامل لحركة المرور في أقرب وقت ممكن على طول ممر لاتشين، وفقًا للمعايير المحددة في البيان الثلاثي رفيع المستوى الصادر في 9 نوفمبر 2020".
وأشير إلى أنه تم التأكيد أيضًا على أهمية التوصل إلى حلول مقبولة للطرفين بشأن جميع القضايا ذات الصلة من أجل استئناف العمل الشامل على المسارات الرئيسية للتطبيع الأذربيجاني الأرميني على أساس الاتفاقات بين قادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا.
وفي وقت سابق، دعا باشينيان روسيا للبدء بمناقشة الوضع في نارغوني قره باغ
في مجلس الأمن الدولي، والذي تطور بسبب الحصار المفروض على ممر لاتشين، الذي يربط إقليم ناغورني قره باغ في أرمينيا.
ووفقا له، فإن إغلاق ممر لاتشين، يعد انتهاكا للنقطة السادسة من البيان الثلاثي لقادة أرمينيا وروسيا وأذربيجان بتاريخ 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
وأكد باشينيان أن أرمينيا وناغورني قره باغ ، حثا الجانب الروسي لأن يقوم بتقييم الوضع، وتقديم خطة وخارطة طريق لاستعادة حركة المرور.
وفي 10 نوفمبر 2020، تم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قره باغ
، بوساطة روسية، وتضمن بقاء قوات الجانبين في مواقعها الحالية، وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في قره باغ، والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ.
وتعود جذور النزاع في قره باغ إلى شباط/فبراير 1988، عندما أعلنت مقاطعة قره باغ المتمتعة بالحكم الذاتي، انفصالها عن جمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفيتية.
21 ديسمبر 2022, 13:06 GMT
وفي سياق المواجهة المسلحة، التي جرت في الفترة بين 1992 - 1994، فقدت أذربيجان سيطرتها على إقليم قره باغ ومناطق أخرى متاخمة له.