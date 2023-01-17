https://sputnikarabic.ae/20230117/ما-هي-أضخم-11-ميزانية-دفاع-في-الشرق-الأوسط؟-1072383712.html
ما هي أضخم 11 ميزانية دفاع في الشرق الأوسط؟
ما هي أضخم 11 ميزانية دفاع في الشرق الأوسط؟
تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" إلى أن ترتيب الدول من حيث حجم الإنفاق العسكري لا يرتبط بتقييم قوتها العسكرية الإجمالية. 17.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-17T11:17+0000
2023-01-17T11:17+0000
2023-01-17T11:17+0000
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فبينما يتم تصنيف الجيش التركي في المرتبة الثالثة من حيث حجم الإنفاق العسكري، فإن تصنيف قوته العسكرية الإجمالية يجعل تركيا في المرتبة الأولى في الشرق الأوسط.ونفس الشيء ينطبق على الجيش المصري، الذي يصنف في المرتبة رقم 11 في الشرق الأوسط من حيث حجم الإنفاق العسكري، بينما يتم تصنيفه في المرتبة الثانية بالمنطقة من حيث حجم القوة العسكرية.
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سبوتنيك عربي
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انفوجرافيك, инфографика
ما هي أضخم 11 ميزانية دفاع في الشرق الأوسط؟
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تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" إلى أن ترتيب الدول من حيث حجم الإنفاق العسكري لا يرتبط بتقييم قوتها العسكرية الإجمالية.
فبينما يتم تصنيف الجيش التركي في المرتبة الثالثة من حيث حجم الإنفاق العسكري، فإن تصنيف قوته العسكرية الإجمالية يجعل تركيا في المرتبة الأولى في الشرق الأوسط.
ونفس الشيء ينطبق على الجيش المصري، الذي يصنف في المرتبة رقم 11 في الشرق الأوسط من حيث حجم الإنفاق العسكري، بينما يتم تصنيفه في المرتبة الثانية بالمنطقة من حيث حجم القوة العسكرية.