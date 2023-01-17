https://sputnikarabic.ae/20230117/مدبولي-يجتمع-مع-عدد-من-المستثمرين-السعوديين-لبحث-استكمال-مشروعاتهم-في-مصر-1072401369.html
مدبولي يجتمع مع عدد من المستثمرين السعوديين لبحث استكمال مشروعاتهم في مصر
مدبولي يجتمع مع عدد من المستثمرين السعوديين لبحث استكمال مشروعاتهم في مصر
عقد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع عدد من المستثمرين السعوديين، في القاهرة، وذلك بحضور عدد من المسؤولين من البلدين. 17.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-17T18:42+0000
2023-01-17T18:42+0000
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وحسب بيان الحكومة المصرية، جرى خلال الاجتماع استعراض عدد من التحديات والمشكلات المختلفة التي تواجه المستثمرين السعوديين والتوصل إلى استجابات وتسويات تسهم في استكمال مشروعاتهم داخل مصر.من جانبه، أكد مدبولي في كلمة له خلال الاجتماع عن الأهمية التي توليها بلاده للوقوف على مطالب وحل مشكلات المستثمرين، وتهيئة مناخ أكثر جاذبية للاستثمارات.وأكد رئيس الوزراء المصري حرصه على لقاء المستثمرين السعوديين في القطاعات المختلفة؛ بغرض العمل على حل مشكلاتهم.بدوره أعرب السفير السعودي لدى القاهرة أسامة بن أحمد نقلي عن شكره نيابة عن المستثمرين السعوديين، على التواصل والاستجابة السريعة والمستمرة لعقد مثل هذه الاجتماعات.كما أشار إلى أن ذلك يعكس مدى حرص واهتمام الحكومة المصرية بالاستماع لمطالب المستثمرين وحل مشكلاتهم.
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مصر, أخبار مصر الآن, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, اقتصاد
مصر, أخبار مصر الآن, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, اقتصاد
مدبولي يجتمع مع عدد من المستثمرين السعوديين لبحث استكمال مشروعاتهم في مصر
18:42 GMT 17.01.2023 (تم التحديث: 18:43 GMT 17.01.2023) تابعنا عبر
عقد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع عدد من المستثمرين السعوديين، في القاهرة، وذلك بحضور عدد من المسؤولين من البلدين.
وحسب بيان الحكومة المصرية، جرى خلال الاجتماع استعراض عدد من التحديات والمشكلات المختلفة التي تواجه المستثمرين السعوديين والتوصل إلى استجابات وتسويات تسهم في استكمال مشروعاتهم داخل مصر
.
من جانبه، أكد مدبولي في كلمة له خلال الاجتماع عن الأهمية التي توليها بلاده للوقوف على مطالب وحل مشكلات المستثمرين، وتهيئة مناخ أكثر جاذبية للاستثمارات.
وأكد رئيس الوزراء المصري حرصه على لقاء المستثمرين السعوديين في القطاعات المختلفة
؛ بغرض العمل على حل مشكلاتهم.
بدوره أعرب السفير السعودي لدى القاهرة أسامة بن أحمد نقلي عن شكره نيابة عن المستثمرين السعوديين، على التواصل والاستجابة السريعة والمستمرة لعقد مثل هذه الاجتماعات.
كما أشار إلى أن ذلك يعكس مدى حرص واهتمام الحكومة المصرية بالاستماع لمطالب المستثمرين وحل مشكلاتهم.