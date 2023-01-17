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الأردن يستدعي سفير إسرائيل لديه بعد منع سفير المملكة من دخول المسجد الأقصى
https://sputnikarabic.ae/20230117/مصادر-لـسبوتنيك-الأمن-الإسرائيلي-يرفض-دخول-السفير-الأردني-المسجد-الأقصى-دون-إذن-مسبق-1072387789.html
مصادر لـ"سبوتنيك": الأمن الإسرائيلي يرفض دخول السفير الأردني المسجد الأقصى دون إذن مسبق
مصادر لـ"سبوتنيك": الأمن الإسرائيلي يرفض دخول السفير الأردني المسجد الأقصى دون إذن مسبق
اعترضت قوات الأمن الإسرائيلية، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، طريق غسان المجالي، السفير الأردني لدى إسرائيل، ورفضت دخوله المسجد الأقصى عبر باب الأسباط، من دون الحصول... 17.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-17T12:41+0000
2023-01-17T12:41+0000
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القدس - سبوتنيك. وعلمت وكالة "سبوتنيك" من مصادر مطلعة بأن "قوات الاحتلال الإسرائيلية اشترطت على السفير المجالي حصوله على إذن مسبق للقيام بالزيارة".وأضافت المصادر أن "السفير الأردني احتج على الإجراء، وأبدى رفضه دخول المسجد الأقصى بإذن من السلطات الإسرائيلية باعتبارها قوة قائمة بالاحتلال".وتشهد العلاقات الأردنية - الإسرائيلية بين الحين والآخر توترات على خلفية محاولات القوات الإسرائيلية تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى، والمساس بمكانة الأردن كراع للأوقاف الإسلامية والمسيحية في القدس.
https://sputnikarabic.ae/20230111/إيتمار-بن-غفير-يهدد-باقتحام-المسجد-الأقصى-مجددا-ويوجه-رسالة-إلى-حركة-حماس-1072145961.html
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار الأردن, العالم العربي, أخبار العالم العربي, إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم, أخبار الأردن, العالم العربي, أخبار العالم العربي, إسرائيل

مصادر لـ"سبوتنيك": الأمن الإسرائيلي يرفض دخول السفير الأردني المسجد الأقصى دون إذن مسبق

12:41 GMT 17.01.2023
© AFP 2023 / Ahmad Gharabliقوات الشرطة الإسرائيلية تقتحم ساحات المسجد الأقصى
قوات الشرطة الإسرائيلية تقتحم ساحات المسجد الأقصى - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2023
© AFP 2023 / Ahmad Gharabli
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اعترضت قوات الأمن الإسرائيلية، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، طريق غسان المجالي، السفير الأردني لدى إسرائيل، ورفضت دخوله المسجد الأقصى عبر باب الأسباط، من دون الحصول على إذن مسبق.
القدس - سبوتنيك. وعلمت وكالة "سبوتنيك" من مصادر مطلعة بأن "قوات الاحتلال الإسرائيلية اشترطت على السفير المجالي حصوله على إذن مسبق للقيام بالزيارة".
وأضافت المصادر أن "السفير الأردني احتج على الإجراء، وأبدى رفضه دخول المسجد الأقصى بإذن من السلطات الإسرائيلية باعتبارها قوة قائمة بالاحتلال".
زعيم حزب عوتسما يهوديت إيتامار بن غفير، يرفع العلم الإسرائيلي في القدس في 20 أبريل 2022 ، في بداية مسيرة الأعلام التي نظمتها الأحزاب القومية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2023
إيتمار بن غفير يهدد باقتحام المسجد الأقصى مجددا ويوجه رسالة إلى حركة حماس
11 يناير, 08:52 GMT
وتشهد العلاقات الأردنية - الإسرائيلية بين الحين والآخر توترات على خلفية محاولات القوات الإسرائيلية تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى، والمساس بمكانة الأردن كراع للأوقاف الإسلامية والمسيحية في القدس.
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