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https://sputnikarabic.ae/20230117/مصدر-لـ-سبوتنيك-لا-يوجد-ولن-يكون-هناك-نقص-في-القذائف-في-القوات-المسلحة-الروسية-1072367767.html
مصدر لـ "سبوتنيك": لا يوجد ولن يكون هناك نقص في القذائف بالقوات المسلحة الروسية
مصدر لـ "سبوتنيك": لا يوجد ولن يكون هناك نقص في القذائف بالقوات المسلحة الروسية
أكد مصدر في وزارة الدفاع الروسية لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، أنه لا يوجد نقص في المقذوفات في القوات المسلحة الروسية، حيث تنتج روسيا قذائف من العيار... 17.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-17T01:31+0000
2023-01-17T01:31+0000
روسيا
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وقال المصدر، "لا يوجد" نقص في القذائف في الجيش الروسي وليس من المتوقع أن يحدث ذلك، بما في ذلك مع حساب المخزون الحالي من الذخيرة".
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مصدر لـ "سبوتنيك": لا يوجد ولن يكون هناك نقص في القذائف بالقوات المسلحة الروسية

01:31 GMT 17.01.2023
© Sputnik . WASIM SULIMANوزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2023
© Sputnik . WASIM SULIMAN
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أكد مصدر في وزارة الدفاع الروسية لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، أنه لا يوجد نقص في المقذوفات في القوات المسلحة الروسية، حيث تنتج روسيا قذائف من العيار الكبير أكثر بعدة مرات من الولايات المتحدة.
وقال المصدر، "لا يوجد" نقص في القذائف في الجيش الروسي وليس من المتوقع أن يحدث ذلك، بما في ذلك مع حساب المخزون الحالي من الذخيرة".
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Реактивная система залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:42 GMT
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