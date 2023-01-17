https://sputnikarabic.ae/20230117/مصدر-لـ-سبوتنيك-لا-يوجد-ولن-يكون-هناك-نقص-في-القذائف-في-القوات-المسلحة-الروسية-1072367767.html
مصدر لـ "سبوتنيك": لا يوجد ولن يكون هناك نقص في القذائف بالقوات المسلحة الروسية
مصدر لـ "سبوتنيك": لا يوجد ولن يكون هناك نقص في القذائف بالقوات المسلحة الروسية
أكد مصدر في وزارة الدفاع الروسية لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، أنه لا يوجد نقص في المقذوفات في القوات المسلحة الروسية، حيث تنتج روسيا قذائف من العيار... 17.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-17T01:31+0000
2023-01-17T01:31+0000
2023-01-17T01:31+0000
روسيا
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وقال المصدر، "لا يوجد" نقص في القذائف في الجيش الروسي وليس من المتوقع أن يحدث ذلك، بما في ذلك مع حساب المخزون الحالي من الذخيرة".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
مصدر لـ "سبوتنيك": لا يوجد ولن يكون هناك نقص في القذائف بالقوات المسلحة الروسية
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أكد مصدر في وزارة الدفاع الروسية لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، أنه لا يوجد نقص في المقذوفات في القوات المسلحة الروسية، حيث تنتج روسيا قذائف من العيار الكبير أكثر بعدة مرات من الولايات المتحدة.
وقال المصدر، "لا يوجد" نقص في القذائف في الجيش الروسي وليس من المتوقع أن يحدث ذلك، بما في ذلك مع حساب المخزون الحالي من الذخيرة".