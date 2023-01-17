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مصرع 3 أشخاص في حريق بدار رعاية ألمانية
مصرع 3 أشخاص في حريق بدار رعاية ألمانية
لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب 10 آخرون، اليوم الثلاثاء، في حريق بدار رعاية في جنوب غرب ألمانيا. 17.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-17T22:00+0000
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وقالت متحدثة باسم الشرطة إن الحريق وقع في دار رعاية متخصصة، تستضيف نحو 36 شخصا يعانون من أمراض نفسية في مدينة ريوتلنجن.وأوضحت المتحدثة باسم جهاز الشرطة أن اثنين من بين المصابين يعانون من جروح خطيرة، بحسب "فرانس برس".ووفقا للشرطة فإن الحريق قد تم إخماده وتم إجلاء كافة النزلاء الباقيين، مشيرة إلى أن السلطات تحقق في سبب الحريق.
https://sputnikarabic.ae/20221229/مصرع-5-أشخاص-وإصابة-37-آخرين-إثر-حريق-داخل-أحد-الأنفاق-جنوبي-العاصمة-الكورية-الجنوبية-1071735792.html
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أخبار ألمانيا, حادثة, أخبار العالم الآن
أخبار ألمانيا, حادثة, أخبار العالم الآن

مصرع 3 أشخاص في حريق بدار رعاية ألمانية

22:00 GMT 17.01.2023 (تم التحديث: 22:01 GMT 17.01.2023)
© AFP 2023 / GEOFFROY VAN DER HASSELTالشرطة الألمانية
الشرطة الألمانية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2023
© AFP 2023 / GEOFFROY VAN DER HASSELT
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لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب 10 آخرون، اليوم الثلاثاء، في حريق بدار رعاية في جنوب غرب ألمانيا.
وقالت متحدثة باسم الشرطة إن الحريق وقع في دار رعاية متخصصة، تستضيف نحو 36 شخصا يعانون من أمراض نفسية في مدينة ريوتلنجن.
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وأوضحت المتحدثة باسم جهاز الشرطة أن اثنين من بين المصابين يعانون من جروح خطيرة، بحسب "فرانس برس".
ووفقا للشرطة فإن الحريق قد تم إخماده وتم إجلاء كافة النزلاء الباقيين، مشيرة إلى أن السلطات تحقق في سبب الحريق.
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