https://sputnikarabic.ae/20230117/مصرع-3-أشخاص-في-حريق-بدار-رعاية-ألمانية-1072407875.html
مصرع 3 أشخاص في حريق بدار رعاية ألمانية
مصرع 3 أشخاص في حريق بدار رعاية ألمانية
لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب 10 آخرون، اليوم الثلاثاء، في حريق بدار رعاية في جنوب غرب ألمانيا. 17.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-17T22:00+0000
2023-01-17T22:00+0000
2023-01-17T22:01+0000
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وقالت متحدثة باسم الشرطة إن الحريق وقع في دار رعاية متخصصة، تستضيف نحو 36 شخصا يعانون من أمراض نفسية في مدينة ريوتلنجن.وأوضحت المتحدثة باسم جهاز الشرطة أن اثنين من بين المصابين يعانون من جروح خطيرة، بحسب "فرانس برس".ووفقا للشرطة فإن الحريق قد تم إخماده وتم إجلاء كافة النزلاء الباقيين، مشيرة إلى أن السلطات تحقق في سبب الحريق.
https://sputnikarabic.ae/20221229/مصرع-5-أشخاص-وإصابة-37-آخرين-إثر-حريق-داخل-أحد-الأنفاق-جنوبي-العاصمة-الكورية-الجنوبية-1071735792.html
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أخبار ألمانيا, حادثة, أخبار العالم الآن
أخبار ألمانيا, حادثة, أخبار العالم الآن
مصرع 3 أشخاص في حريق بدار رعاية ألمانية
22:00 GMT 17.01.2023 (تم التحديث: 22:01 GMT 17.01.2023) تابعنا عبر
لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب 10 آخرون، اليوم الثلاثاء، في حريق بدار رعاية في جنوب غرب ألمانيا.
وقالت متحدثة باسم الشرطة إن الحريق وقع في دار رعاية متخصصة، تستضيف نحو 36 شخصا يعانون من أمراض نفسية في مدينة ريوتلنجن.
29 ديسمبر 2022, 13:08 GMT
وأوضحت المتحدثة باسم جهاز الشرطة
أن اثنين من بين المصابين يعانون من جروح خطيرة، بحسب "فرانس برس".
ووفقا للشرطة فإن الحريق قد تم إخماده وتم إجلاء كافة النزلاء الباقيين، مشيرة إلى أن السلطات تحقق في سبب الحريق.