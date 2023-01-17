https://sputnikarabic.ae/20230117/مقتل-20-جنديا-في-هجوم-لحركة-الشباب-المتشددة-وسط-الصومال-1072376550.html
مقتل 20 جنديا في هجوم لحركة "الشباب" المتشددة وسط الصومال
مقتل 20 جنديا في هجوم لحركة "الشباب" المتشددة وسط الصومال
تعرضت قاعدة للقوات الصومالية في إقليم شبيلي وسط البلاد، اليوم الثلاثاء، لهجوم شنته حركة "الشباب" المتشددة باستخدام سيارات مفخخة، ما أسفر عن مقتل 20 جنديا على... 17.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-17T10:02+0000
2023-01-17T10:02+0000
2023-01-17T10:02+0000
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الصومال
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القاهرة - سبوتنيك. وذكر موقع "الصومال الجديد"، أن مقاتلي الحركة المتشددة شنّوا هجومًا في وقت مبكر من صباح اليوم على قاعدة للقوات الصومالية في منطقة حوادلي بإقليم شبيلي الوسطى المجاور للعاصمة مقديشو، وأن التقديرات الأولية تشير إلى مقتل 20 جنديًا على الأقل.وأوضح الموقع أيضًا أن من بين القتلى، قائد كتيبة للقوات الصومالية برتبة عقيد يدعى أبشير محمود محمد.يأتي الهجوم في ظل إعلان الجيش الصومالي بدء عمليات واسعة ضد التنظيم المتطرف المرتبط بتنظيم "القاعدة" [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول].وبالأمس، أعلن وزير الدفاع الصومالي عبد القادر محمد نور، سيطرة الجيش على مدينة هاراردير الاستراتيجية الساحلية بمقاطعة مودج وسط البلاد.وذكرت وكالة الأنباء الصومالية، نقلا عن وزير الدفاع، أن مدينة هاراردير كانت آخر منطقة في المقاطعة تخضع لسيطرة حركة "الشباب".ويشهد الصومال، منذ عدة سنوات، صراعاً دامياً بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "الشباب"، التي تسعى للسيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.
https://sputnikarabic.ae/20230116/الجيش-الصومالي-يستعيد-السيطرة-على-مدينة-استراتيجية-في-مقاطعة-مودج--1072359554.html
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العالم العربي, الصومال
مقتل 20 جنديا في هجوم لحركة "الشباب" المتشددة وسط الصومال
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تعرضت قاعدة للقوات الصومالية في إقليم شبيلي وسط البلاد، اليوم الثلاثاء، لهجوم شنته حركة "الشباب" المتشددة باستخدام سيارات مفخخة، ما أسفر عن مقتل 20 جنديا على الأقل.
القاهرة - سبوتنيك
. وذكر موقع "الصومال الجديد"، أن مقاتلي الحركة المتشددة شنّوا هجومًا في وقت مبكر من صباح اليوم على قاعدة للقوات الصومالية في منطقة حوادلي بإقليم شبيلي الوسطى المجاور للعاصمة مقديشو، وأن التقديرات الأولية تشير إلى مقتل 20 جنديًا على الأقل.
وأوضح الموقع أيضًا أن من بين القتلى، قائد كتيبة للقوات الصومالية برتبة عقيد يدعى أبشير محمود محمد.
يأتي الهجوم في ظل إعلان الجيش الصومالي
بدء عمليات واسعة ضد التنظيم المتطرف المرتبط بتنظيم "القاعدة" [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول].
وبالأمس، أعلن وزير الدفاع الصومالي عبد القادر محمد نور، سيطرة الجيش على مدينة هاراردير الاستراتيجية الساحلية بمقاطعة مودج وسط البلاد.
وذكرت وكالة الأنباء الصومالية، نقلا عن وزير الدفاع، أن مدينة هاراردير كانت آخر منطقة في المقاطعة تخضع لسيطرة حركة "الشباب".
ويشهد الصومال، منذ عدة سنوات، صراعاً دامياً بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "الشباب"، التي تسعى للسيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.