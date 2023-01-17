https://sputnikarabic.ae/20230117/موسكو-توسع-قائمة-حظر-دخول-المسؤولين-ردا-على-إجراءات-الاتحاد-الأوروبي-غير-الودية-1072391670.html
موسكو توسع قائمة حظر دخول المسؤولين ردا على إجراءات الاتحاد الأوروبي غير الودية
موسكو توسع قائمة حظر دخول المسؤولين ردا على إجراءات الاتحاد الأوروبي غير الودية
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، الثلاثاء، أن موسكو وسعت قائمة الحظر على ممثلي المؤسسات الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من الدخول إلى روسيا، ردا على... 17.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-17T14:41+0000
2023-01-17T14:41+0000
2023-01-17T14:41+0000
روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية الروسية :"يواصل الاتحاد الأوروبي محاولاته للضغط على روسيا من خلال إجراءات تقييدية أحادية الجانب. ففي 16 كانون الأول /ديسمبر 2022، تبنت دول الاتحاد حزمة العقوبات التاسعة، ونعتبر هذه الإجراءات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي غير شرعية، وتقوض الصلاحيات القانونية الدولية لمجلس الأمن الدولي".وأضافت وزارة الخارجية الروسية: "مرة أخرى، تجلت المعايير المزدوجة للمجتمع السياسي الغربي، والتي غضت الطرف منذ عام 2014، عن عمليات قتل سكان دونباس على أيدي قوات الأمن في كييف. وردا على الأعمال غير الودية، وسّع الجانب الروسي قائمة ممثلي المؤسسات الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الذين، وفقًا للقانون الفيدرالي (بشأن إجراءات المغادرة من روسيا والدخول إلى روسيا) المؤرخ 15 أغسطس 1996، رقم 114- القانون الفيدرالي، يُحظر دخولهم إلى أراضي دولتنا" .
https://sputnikarabic.ae/20230111/الاتحاد-الأوروبي-لم-يبحث-بعد-حزمة-جديدة-من-العقوبات-ضد-روسيا-1072173089.html
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
موسكو توسع قائمة حظر دخول المسؤولين ردا على إجراءات الاتحاد الأوروبي غير الودية
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، الثلاثاء، أن موسكو وسعت قائمة الحظر على ممثلي المؤسسات الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من الدخول إلى روسيا، ردا على الإجراءات غير الودية للاتحاد الأوروبي.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية الروسية :"يواصل الاتحاد الأوروبي محاولاته للضغط على روسيا من خلال إجراءات تقييدية أحادية الجانب. ففي 16 كانون الأول /ديسمبر 2022، تبنت دول الاتحاد حزمة العقوبات التاسعة، ونعتبر هذه الإجراءات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي غير شرعية، وتقوض الصلاحيات القانونية الدولية لمجلس الأمن الدولي".
وأضافت وزارة الخارجية الروسية: "مرة أخرى، تجلت المعايير المزدوجة للمجتمع السياسي الغربي، والتي غضت الطرف منذ عام 2014، عن عمليات قتل سكان دونباس على أيدي قوات الأمن في كييف. وردا على الأعمال غير الودية، وسّع الجانب الروسي قائمة ممثلي المؤسسات الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الذين، وفقًا للقانون الفيدرالي (بشأن إجراءات المغادرة من روسيا والدخول إلى روسيا) المؤرخ 15 أغسطس 1996، رقم 114- القانون الفيدرالي، يُحظر دخولهم إلى أراضي دولتنا" .