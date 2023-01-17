https://sputnikarabic.ae/20230117/نائبة-وزير-الخارجية-الأمريكي-تزور-كييف-للقاء-زيلينسكي-1072368014.html
نائبة وزير الخارجية الأمريكي تزور كييف للقاء زيلينسكي
نائبة وزير الخارجية الأمريكي تزور كييف للقاء زيلينسكي
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن نائبة وزير الخارجية ويندي شيرمان ونائب وزير الدفاع كولين كول يزوران كييف للقاء فلاديمير زيلينسكي. 17.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-17T03:30+0000
2023-01-17T03:30+0000
2023-01-17T03:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/17/1071534797_0:82:1585:974_1920x0_80_0_0_b40873c2ff88f6a66155c1b52b95290f.jpg
واشنطن – سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الصحفي للوزارة: "نائبة وزير الخارجية شيرمان، ونائب مستشار الرئيس لشؤون الأمن الوطني يون فاينر، ونائب وزير الدفاع كول توجها إلى كييف للاجتماع مع الرئيس زيلينسكي، أعضاء مكتب الرئيس ومسؤولين أوكرانيين رفيعي المستوى لتأكيد الدعم الأمريكي".ولم توضح الوزارة إذا كان اللقاء قد جرى، لكن يشار في البيان إلى أن شيرمان وأعضاء آخرين من الوفد قد أجروا لقاءات مع رئيس الوزراء الأوكراني ووزير الدفاع.كان رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميغال، أجرى لقاءً مع نائبة وزير الخارجية الأمريكي لمناقشة استعادة الكهرباء في البلاد.وكتب شميغال في تغريدة، "ناقشنا مع ويندي شيرمان التحديات الأساسية، المتعلقة بالعدوان الروسي. اهتمامنا تركز على الدعم الإنساني، استعادة الطاقة والدعم المالي".
https://sputnikarabic.ae/20230117/رئيس-الوزراء-الأوكراني-يناقش-مع-نائبة-وزير-الخارجية-الأمريكي-استعادة-الكهرباء-في-البلاد-1072367638.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/17/1071534797_89:0:1497:1056_1920x0_80_0_0_b13c1a00daa6663682468a3a092896d5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
نائبة وزير الخارجية الأمريكي تزور كييف للقاء زيلينسكي
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن نائبة وزير الخارجية ويندي شيرمان ونائب وزير الدفاع كولين كول يزوران كييف للقاء فلاديمير زيلينسكي.
واشنطن – سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الصحفي للوزارة: "نائبة وزير الخارجية شيرمان
، ونائب مستشار الرئيس لشؤون الأمن الوطني يون فاينر، ونائب وزير الدفاع كول توجها إلى كييف للاجتماع مع الرئيس زيلينسكي، أعضاء مكتب الرئيس ومسؤولين أوكرانيين رفيعي المستوى لتأكيد الدعم الأمريكي".
ولم توضح الوزارة إذا كان اللقاء قد جرى، لكن يشار في البيان إلى أن شيرمان وأعضاء آخرين من الوفد قد أجروا لقاءات مع رئيس الوزراء الأوكراني ووزير الدفاع.
كان رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميغال، أجرى لقاءً مع نائبة وزير الخارجية الأمريكي لمناقشة استعادة الكهرباء في البلاد.
وكتب شميغال في تغريدة، "ناقشنا مع ويندي شيرمان التحديات الأساسية، المتعلقة بالعدوان الروسي. اهتمامنا تركز على الدعم الإنساني، استعادة الطاقة والدعم المالي".