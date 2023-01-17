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Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230117/نائبة-وزير-الخارجية-الأمريكي-تزور-كييف-للقاء-زيلينسكي-1072368014.html
نائبة وزير الخارجية الأمريكي تزور كييف للقاء زيلينسكي
نائبة وزير الخارجية الأمريكي تزور كييف للقاء زيلينسكي
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن نائبة وزير الخارجية ويندي شيرمان ونائب وزير الدفاع كولين كول يزوران كييف للقاء فلاديمير زيلينسكي. 17.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-17T03:30+0000
2023-01-17T03:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن – سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الصحفي للوزارة: "نائبة وزير الخارجية شيرمان، ونائب مستشار الرئيس لشؤون الأمن الوطني يون فاينر، ونائب وزير الدفاع كول توجها إلى كييف للاجتماع مع الرئيس زيلينسكي، أعضاء مكتب الرئيس ومسؤولين أوكرانيين رفيعي المستوى لتأكيد الدعم الأمريكي".ولم توضح الوزارة إذا كان اللقاء قد جرى، لكن يشار في البيان إلى أن شيرمان وأعضاء آخرين من الوفد قد أجروا لقاءات مع رئيس الوزراء الأوكراني ووزير الدفاع.كان رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميغال، أجرى لقاءً مع نائبة وزير الخارجية الأمريكي لمناقشة استعادة الكهرباء في البلاد.وكتب شميغال في تغريدة، "ناقشنا مع ويندي شيرمان التحديات الأساسية، المتعلقة بالعدوان الروسي. اهتمامنا تركز على الدعم الإنساني، استعادة الطاقة والدعم المالي".
https://sputnikarabic.ae/20230117/رئيس-الوزراء-الأوكراني-يناقش-مع-نائبة-وزير-الخارجية-الأمريكي-استعادة-الكهرباء-في-البلاد-1072367638.html
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العالم, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية

نائبة وزير الخارجية الأمريكي تزور كييف للقاء زيلينسكي

03:30 GMT 17.01.2023
© Sputnik . STRINGER / الانتقال إلى بنك الصورزيارة زيلينسكي للولايات المتحدة
زيارة زيلينسكي للولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2023
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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن نائبة وزير الخارجية ويندي شيرمان ونائب وزير الدفاع كولين كول يزوران كييف للقاء فلاديمير زيلينسكي.
واشنطن – سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الصحفي للوزارة: "نائبة وزير الخارجية شيرمان، ونائب مستشار الرئيس لشؤون الأمن الوطني يون فاينر، ونائب وزير الدفاع كول توجها إلى كييف للاجتماع مع الرئيس زيلينسكي، أعضاء مكتب الرئيس ومسؤولين أوكرانيين رفيعي المستوى لتأكيد الدعم الأمريكي".
ولم توضح الوزارة إذا كان اللقاء قد جرى، لكن يشار في البيان إلى أن شيرمان وأعضاء آخرين من الوفد قد أجروا لقاءات مع رئيس الوزراء الأوكراني ووزير الدفاع.
امرأة تسير في أحد شوارع كييف في 23 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رئيس الوزراء الأوكراني يناقش مع نائبة وزير الخارجية الأمريكي استعادة الكهرباء في البلاد
01:04 GMT
كان رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميغال، أجرى لقاءً مع نائبة وزير الخارجية الأمريكي لمناقشة استعادة الكهرباء في البلاد.
وكتب شميغال في تغريدة، "ناقشنا مع ويندي شيرمان التحديات الأساسية، المتعلقة بالعدوان الروسي. اهتمامنا تركز على الدعم الإنساني، استعادة الطاقة والدعم المالي".
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