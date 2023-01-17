https://sputnikarabic.ae/20230117/نصر-الله-الأمريكيون-هم-من-يمنعون-تنفيذ-العرض-الإيراني-في-لبنان-الخاص-بالوقود-1072406007.html
نصر الله: الأمريكيون هم من يمنعون تنفيذ العرض الإيراني في لبنان الخاص بالوقود
نصر الله: الأمريكيون هم من يمنعون تنفيذ العرض الإيراني في لبنان الخاص بالوقود
قال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة الأمريكية هي من يمنع لبنان من الاستفادة من العرض الإيراني بشأن الطاقة. 17.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-17T20:54+0000
2023-01-17T20:54+0000
2023-01-17T20:54+0000
لبنان
حسن نصر الله
إيران
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102138/74/1021387461_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_65a99e2d311e2154bc24a95be9c19087.jpg
وأفادت قناة "المنار"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن تصريحات نصر الله جاءت على هامش حفل توزيع "جائزة سليماني العالمية للأدب المقاوم"، والذي دعا خلالها حلفاء أمريكا في بلاده إلى الاستفادة من علاقتهم بها بهدف جلب استثناء للفيول الإيراني.وشدد الأمين العام لـ"حزب الله" على أن الجميع في لبنان يعيش مشكلة حقيقية تتعلق بالكهرباء، وهي مشكلة تمتد آثارها إلى الاقتصاد والحياة الطبيعية للمواطنين اللبنانيين.واستطرد نصر الله:وشدد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني على أن الأمريكيين هم من يمنعون تنفيذ العرض، مشيرًا إلى أنه "لدينا فرصة في حل أزمة الفيول"، حيث وجه دعوة إلى حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية في بلاده للاستفادة من علاقتهم بها بهدف جلب استثناء للفيول الإيراني، مؤكدًا ضمان هو شخصيا وصوله إلى لبنان.يذكر أن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، قد زار العاصمة اللبنانية، بيروت، السبت الماضي، التقى خلالها بالأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله.وأفادت وكالة "مهر" للأنباء، بأن عبد اللهيان ناقش مع نصر الله التطورات في المنطقة بوجه عام، خاصة الأوضاع في لبنان وسوريا وفلسطين واليمن، فضلًا عن اطلاع نصر الله، ضيفه على مشاكل لبنان الداخلية، خاصة الوقود والطاقة، فرد عليه الأخير:
لبنان
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102138/74/1021387461_247:0:2318:1553_1920x0_80_0_0_a65d8f6f65873e1c7d8ce75b703bbd02.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
لبنان, حسن نصر الله, إيران, العالم العربي
لبنان, حسن نصر الله, إيران, العالم العربي
نصر الله: الأمريكيون هم من يمنعون تنفيذ العرض الإيراني في لبنان الخاص بالوقود
تابعنا عبر
قال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة الأمريكية هي من يمنع لبنان من الاستفادة من العرض الإيراني بشأن الطاقة.
وأفادت قناة "المنار"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن تصريحات نصر الله جاءت على هامش حفل توزيع "جائزة سليماني العالمية للأدب المقاوم"، والذي دعا خلالها حلفاء أمريكا في بلاده إلى الاستفادة من علاقتهم بها بهدف جلب استثناء للفيول الإيراني.
وشدد الأمين العام لـ"حزب الله"
على أن الجميع في لبنان يعيش مشكلة حقيقية تتعلق بالكهرباء، وهي مشكلة تمتد آثارها إلى الاقتصاد والحياة الطبيعية للمواطنين اللبنانيين.
قيل لنا قبل أشهر، أن نؤمّن الفيول من إيران لـ6 أشهر من أجل رفع ساعات تغذية الكهرباء لـ8 ساعات، ووضع لبنان في سكة الحل للكهرباء، ونحن بادرنا واتصلنا بإيران، التي وافقت على الطلب اللبناني للفيول، والعرض الإيراني للبنان ما زال قائما.
وشدد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني على أن الأمريكيين هم من يمنعون تنفيذ العرض، مشيرًا إلى أنه "لدينا فرصة في حل أزمة الفيول"، حيث وجه دعوة إلى حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية في بلاده للاستفادة من علاقتهم بها بهدف جلب استثناء للفيول الإيراني، مؤكدًا ضمان هو شخصيا وصوله إلى لبنان.
يذكر أن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، قد زار العاصمة اللبنانية، بيروت، السبت الماضي، التقى خلالها بالأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله.
وأفادت وكالة
"مهر" للأنباء، بأن عبد اللهيان ناقش مع نصر الله التطورات في المنطقة بوجه عام، خاصة الأوضاع في لبنان وسوريا وفلسطين واليمن، فضلًا عن اطلاع نصر الله، ضيفه على مشاكل لبنان الداخلية
، خاصة الوقود والطاقة، فرد عليه الأخير:
نعلم أن لبنان يعاني من مشاكل اقتصادية ونقص في الوقود والطاقة. نحن مستعدون للتعاون مع لبنان في المجالات الاقتصادية والتجارية والطاقة.