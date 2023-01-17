https://sputnikarabic.ae/20230117/نصر-الله-الأمريكيون-هم-من-يمنعون-تنفيذ-العرض-الإيراني-في-لبنان-الخاص-بالوقود-1072406007.html

نصر الله: الأمريكيون هم من يمنعون تنفيذ العرض الإيراني في لبنان الخاص بالوقود

نصر الله: الأمريكيون هم من يمنعون تنفيذ العرض الإيراني في لبنان الخاص بالوقود

قال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة الأمريكية هي من يمنع لبنان من الاستفادة من العرض الإيراني بشأن الطاقة. 17.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-17T20:54+0000

2023-01-17T20:54+0000

2023-01-17T20:54+0000

لبنان

حسن نصر الله

إيران

العالم العربي

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وأفادت قناة "المنار"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن تصريحات نصر الله جاءت على هامش حفل توزيع "جائزة سليماني العالمية للأدب المقاوم"، والذي دعا خلالها حلفاء أمريكا في بلاده إلى الاستفادة من علاقتهم بها بهدف جلب استثناء للفيول الإيراني.وشدد الأمين العام لـ"حزب الله" على أن الجميع في لبنان يعيش مشكلة حقيقية تتعلق بالكهرباء، وهي مشكلة تمتد آثارها إلى الاقتصاد والحياة الطبيعية للمواطنين اللبنانيين.واستطرد نصر الله:وشدد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني على أن الأمريكيين هم من يمنعون تنفيذ العرض، مشيرًا إلى أنه "لدينا فرصة في حل أزمة الفيول"، حيث وجه دعوة إلى حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية في بلاده للاستفادة من علاقتهم بها بهدف جلب استثناء للفيول الإيراني، مؤكدًا ضمان هو شخصيا وصوله إلى لبنان.يذكر أن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، قد زار العاصمة اللبنانية، بيروت، السبت الماضي، التقى خلالها بالأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله.وأفادت وكالة "مهر" للأنباء، بأن عبد اللهيان ناقش مع نصر الله التطورات في المنطقة بوجه عام، خاصة الأوضاع في لبنان وسوريا وفلسطين واليمن، فضلًا عن اطلاع نصر الله، ضيفه على مشاكل لبنان الداخلية، خاصة الوقود والطاقة، فرد عليه الأخير:

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