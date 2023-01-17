نصر الله: قاسم سليماني له الدور بإلحاق الهزيمة بمشروع "إسرائيل الكبرى"
© AFP 2023 / -الأمين العام لحزب الله في لبنان حسن نصر الله
© AFP 2023 / -
قال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، اليوم الثلاثاء، إن قائد فيلق القدس الراحل، الجنرال قاسم سليماني كان له الدور بإلحاق الهزيمة بمشروع "إسرائيل الكبرى".
وأفادت قناة "المنار"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن تصريحات نصر الله جاءت على هامش حفل توزيع "جائزة سليماني العالمية للأدب المقاوم"، والذي أكد خلالها أننا "نحتاج إلى التأكيد على النموذج القائد الملهم كالحاج قاسم سليماني فنحن ما زلنا في قلب المعركة".
الأمين لعام لـ #حزب_الله السيد #حسن_نصر_الله في حفل توزيع "#جائزة_سليماني العالميَّة للأدب المقاوم":— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) January 17, 2023
الأهم في #الحاج_قاسم_سليماني هو القوة المعنوية التي بعثها في كل الذين عملوا معه. pic.twitter.com/OD05ZqFtSV
وأوضح نصر الله أن قلسم سليماني كان يمثل قوة معنوية بعثها فيمن عملوا معه جميعهم، واصفًا إياه بـ"شهيد بمستوى الأمة والعالم يتجاوز الزمان والمكان"، بدعوى أنه قدوة وشخصية ملهمة لكل من حوله، مضيفًا أنه في "كل جيل وبلد نحن نحتاج إلى هذه النوعية من القادة الشهداء".
وأشار الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني إلى أن الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس السابق، التابع للحرس الثوري الإيراني، أصبح معروفا خلال السنوات الأخيرة، وإنما أفنى عمره من أجل المقاومة، واليوم "نحن عندما نقدمه نقدم النموذج الإلهامي الأسطوري".
#الشهـيد_سليماني كان قائداً كبيراً وعظيماً وأساسياً في إلحاق الهزيمة بمشروع "إسرائيل" العظمى، وأهم ما قدمه الحاج قاسم هو القوة المعنوية التي بعثها في كل الذين عملوا معه.— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) January 17, 2023
الأمين لعام لحزب الله #السيد_حسن_نصرالله في حفل توزيع "جائزة #سليماني العالميَّة للأدب المقاوم". pic.twitter.com/TkUZ4ZISPD
وكان الجيش الأمريكي نفّذ عملية اغتيال الجنرال قاسم سليماني بضربة صاروخية قرب مطار بغداد الدولي، في الثالث من يناير/ كانون الثاني عام 2020.
وأدت العملية، التي اغتيل فيها أيضا أبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، إلى تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، التي تعهدت بالانتقام القوي.
ورد الجيش الإيراني بعد أيام قليلة من العملية بإطلاق صواريخ على قاعدة عين الأسد، كبرى القواعد الأمريكية في العراق.
كما تعرضت القوات الأمريكية في العراق لسلسلة من الهجمات من قبل مجموعات عراقية موالية لإيران، العام الماضي، كان آخرها في 20 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عندما أطلقت صواريخ على المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، حيث توجد أكثر المواقع العسكرية تحصنا في العراق، إلى جانب احتوائها على مقر السفارة الأمريكية ومقرات منظمات ووكالات حكومية وأجنبية أخرى.