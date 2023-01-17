https://sputnikarabic.ae/20230117/نصر-الله-قاسم-سليماني-له-الدور-بإلحاق-الهزيمة-بمشروع-إسرائيل-الكبرى-1072403951.html

نصر الله: قاسم سليماني له الدور بإلحاق الهزيمة بمشروع "إسرائيل الكبرى"

نصر الله: قاسم سليماني له الدور بإلحاق الهزيمة بمشروع "إسرائيل الكبرى"

قال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، اليوم الثلاثاء، إن قائد فيلق القدس الراحل، الجنرال قاسم سليماني كان له الدور بإلحاق الهزيمة بمشروع "إسرائيل الكبرى". 17.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-17T19:51+0000

2023-01-17T19:51+0000

2023-01-17T19:51+0000

حسن نصرالله

لبنان

مقتل قاسم سليماني

قاسم سليماني

العالم العربي

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وأفادت قناة "المنار"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن تصريحات نصر الله جاءت على هامش حفل توزيع "جائزة سليماني العالمية للأدب المقاوم"، والذي أكد خلالها أننا "نحتاج إلى التأكيد على النموذج القائد الملهم كالحاج قاسم سليماني فنحن ما زلنا في قلب المعركة".وأوضح نصر الله أن قلسم سليماني كان يمثل قوة معنوية بعثها فيمن عملوا معه جميعهم، واصفًا إياه بـ"شهيد بمستوى الأمة والعالم يتجاوز الزمان والمكان"، بدعوى أنه قدوة وشخصية ملهمة لكل من حوله، مضيفًا أنه في "كل جيل وبلد نحن نحتاج إلى هذه النوعية من القادة الشهداء".وأشار الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني إلى أن الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس السابق، التابع للحرس الثوري الإيراني، أصبح معروفا خلال السنوات الأخيرة، وإنما أفنى عمره من أجل المقاومة، واليوم "نحن عندما نقدمه نقدم النموذج الإلهامي الأسطوري".وكان الجيش الأمريكي نفّذ عملية اغتيال الجنرال قاسم سليماني بضربة صاروخية قرب مطار بغداد الدولي، في الثالث من يناير/ كانون الثاني عام 2020.وأدت العملية، التي اغتيل فيها أيضا أبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، إلى تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، التي تعهدت بالانتقام القوي.ورد الجيش الإيراني بعد أيام قليلة من العملية بإطلاق صواريخ على قاعدة عين الأسد، كبرى القواعد الأمريكية في العراق.كما تعرضت القوات الأمريكية في العراق لسلسلة من الهجمات من قبل مجموعات عراقية موالية لإيران، العام الماضي، كان آخرها في 20 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عندما أطلقت صواريخ على المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، حيث توجد أكثر المواقع العسكرية تحصنا في العراق، إلى جانب احتوائها على مقر السفارة الأمريكية ومقرات منظمات ووكالات حكومية وأجنبية أخرى.

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حسن نصرالله, لبنان, مقتل قاسم سليماني, قاسم سليماني, العالم العربي