https://sputnikarabic.ae/20230117/هولندا-تعتزم-المشاركة-في-إمداد-كييف-بمنظومة-باتريوت-للدفاع-الجوي-1072399610.html

هولندا تعتزم المشاركة في إمداد كييف بمنظومة "باتريوت" للدفاع الجوي

هولندا تعتزم المشاركة في إمداد كييف بمنظومة "باتريوت" للدفاع الجوي

أعلن رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، عن اعتزام بلاده الانضمام إلى الولايات المتحدة وألمانيا في تزويد كييف بمنظومة الدفاع الجوي "باتريوت". 17.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-17T17:59+0000

2023-01-17T17:59+0000

2023-01-17T17:59+0000

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واشنطن - سبوتنيك. وقال روته، قبيل لقائه بالرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء: "نعتزم الانضمام إليكم فيما تقومون به مع ألمانيا بشأن مشروع (إمداد كييف بمنظومة) باتريوت".وتواصل الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، تقديم مساعدات مالية وعسكرية ضخمة إلى أوكرانيا، وذلك منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة، في 24 فبراير/ شباط الماضي، لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف.وأكدت الخارجية الروسية أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح.فيما أشار الكرملين إلى أن ضخ الغرب السلاح إلى أوكرانيا لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.يذكر أن روسيا أرسلت، في وقت سابق، مذكرة احتجاج إلى دول حلف شمال الأطلسي "ناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، فيما أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن أي شحنة أسلحة متوجهة إلى أوكرانيا ستعتبرها موسكو هدفا مشروعا.

https://sputnikarabic.ae/20230106/بايدن-يشيد-بفعالية-أنظمة-باتريوت-في-أوكرانيا-التي-لم-يتم-تسليمها-بعد-1071978254.html

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