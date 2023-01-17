https://sputnikarabic.ae/20230117/هولندا-تعتزم-المشاركة-في-إمداد-كييف-بمنظومة-باتريوت-للدفاع-الجوي-1072399610.html
هولندا تعتزم المشاركة في إمداد كييف بمنظومة "باتريوت" للدفاع الجوي
هولندا تعتزم المشاركة في إمداد كييف بمنظومة "باتريوت" للدفاع الجوي
أعلن رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، عن اعتزام بلاده الانضمام إلى الولايات المتحدة وألمانيا في تزويد كييف بمنظومة الدفاع الجوي "باتريوت". 17.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-17T17:59+0000
2023-01-17T17:59+0000
2023-01-17T17:59+0000
العالم
حكومة هولندا
باتريوت
أخبار أوكرانيا
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واشنطن - سبوتنيك. وقال روته، قبيل لقائه بالرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء: "نعتزم الانضمام إليكم فيما تقومون به مع ألمانيا بشأن مشروع (إمداد كييف بمنظومة) باتريوت".وتواصل الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، تقديم مساعدات مالية وعسكرية ضخمة إلى أوكرانيا، وذلك منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة، في 24 فبراير/ شباط الماضي، لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف.وأكدت الخارجية الروسية أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح.فيما أشار الكرملين إلى أن ضخ الغرب السلاح إلى أوكرانيا لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.يذكر أن روسيا أرسلت، في وقت سابق، مذكرة احتجاج إلى دول حلف شمال الأطلسي "ناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، فيما أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن أي شحنة أسلحة متوجهة إلى أوكرانيا ستعتبرها موسكو هدفا مشروعا.
https://sputnikarabic.ae/20230106/بايدن-يشيد-بفعالية-أنظمة-باتريوت-في-أوكرانيا-التي-لم-يتم-تسليمها-بعد-1071978254.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, حكومة هولندا, باتريوت, أخبار أوكرانيا
العالم, حكومة هولندا, باتريوت, أخبار أوكرانيا
هولندا تعتزم المشاركة في إمداد كييف بمنظومة "باتريوت" للدفاع الجوي
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أعلن رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، عن اعتزام بلاده الانضمام إلى الولايات المتحدة وألمانيا في تزويد كييف بمنظومة الدفاع الجوي "باتريوت".
واشنطن - سبوتنيك. وقال روته، قبيل لقائه بالرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء: "نعتزم الانضمام إليكم فيما تقومون به مع ألمانيا بشأن مشروع (إمداد كييف بمنظومة) باتريوت".
وتواصل الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، تقديم مساعدات مالية وعسكرية ضخمة إلى أوكرانيا
، وذلك منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة، في 24 فبراير/ شباط الماضي، لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف.
وأكدت الخارجية الروسية أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح.
فيما أشار الكرملين إلى أن ضخ الغرب السلاح إلى أوكرانيا
لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.
يذكر أن روسيا أرسلت، في وقت سابق، مذكرة احتجاج إلى دول حلف شمال الأطلسي "ناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، فيما أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن أي شحنة أسلحة متوجهة إلى أوكرانيا ستعتبرها موسكو هدفا مشروعا.