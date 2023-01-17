https://sputnikarabic.ae/20230117/وزير-الخارجية-الإيراني-زيارتي-إلى-موسكو-تأجلت-لبعض-الوقت-وسأتوجه-إلى-تركيا-1072372719.html
وزير الخارجية الإيراني: زيارتي إلى موسكو تأجلت لبعض الوقت وسأتوجه إلى تركيا
وزير الخارجية الإيراني: زيارتي إلى موسكو تأجلت لبعض الوقت وسأتوجه إلى تركيا
كشف وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الثلاثاء، هدف زيارته إلى تركيا، مؤكدا أنه سيتناول العلاقات بين طهران وأنقرة ودعوة الرئيس التركي رجب... 17.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-17T08:51+0000
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وقال عبد اللهيان، في حديث للصحفيين قبيل مغادرته طهران متوجها إلى أنقرة، إنه "كان من المقرر وحسب برنامج زيارته التوجه إلى موسكو إلا أن هذه الزيارة تأجلت لبعض الوقت، وسيتوجه إلى تركيا"، حسب قناة "العالم" الإيرانية.وأضاف: أنه "سيتناول خلال زيارته إلى أنقرة أيضا التطورات في سوريا وغرب آسيا وجنوب القوقاز، ومختلف القضايا الإقليمية التي تخص أمن هذه المنطقة".وتوجه وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، إلى تركيا صباح اليوم الثلاثاء، في إطار زيارة رسمية.ويلبي عبد اللهيان دعوة رسمية تلقاها من نظيره جاويش أوغلو وذلك لمناقشة القضايا الثنائية والدولية مع المسؤولين الأتراك.وتعمل كل من إيران وتركيا على تبادل وجهات النظر بشأن قضايا لبنان وسوريا، وفقما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".ومنذ أيام أكد وزير الخارجية الإيراني أن إيران تدخلت لمنع تركيا من شن هجوم على شمالي سوريا عند علمها بخطط أنقرة.وقال عبد اللهيان خلال مؤتمر صحفي "عندما علمنا باحتمالية شن القوات التركية هجوما على الشمال السوري تدخلنا لمنعه... نحن سعداء بأن الجهود الدبلوماسية لإيران أدت إلى أن يحل الحوار محل الحرب".من جانبه، قال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إن "دمشق تقدر جهود إيران لإصلاح العلاقات بين سوريا وتركيا"، لافتا إلى أن "تواجد القوات التركية على الأراضي السورية، ودعم أنقرة للجماعات الإرهابية، يعيقان هذه الجهود".
https://sputnikarabic.ae/20230117/وزير-خارجية-إيران-يزور-تركيا-من-أجل-سوريا-ولبنان-1072370027.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار تركيا اليوم, أخبار روسيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم
إيران, أخبار إيران, أخبار تركيا اليوم, أخبار روسيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم
وزير الخارجية الإيراني: زيارتي إلى موسكو تأجلت لبعض الوقت وسأتوجه إلى تركيا
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كشف وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الثلاثاء، هدف زيارته إلى تركيا، مؤكدا أنه سيتناول العلاقات بين طهران وأنقرة ودعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لنظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، لزيارة إيران.
وقال عبد اللهيان، في حديث للصحفيين قبيل مغادرته طهران متوجها إلى أنقرة، إنه "كان من المقرر وحسب برنامج زيارته التوجه إلى موسكو إلا أن هذه الزيارة تأجلت لبعض الوقت، وسيتوجه إلى تركيا"، حسب قناة
"العالم" الإيرانية.
وأضاف: أنه "سيتناول خلال زيارته إلى أنقرة أيضا التطورات في سوريا وغرب آسيا وجنوب القوقاز، ومختلف القضايا الإقليمية التي تخص أمن هذه المنطقة".
وتوجه وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، إلى تركيا صباح اليوم الثلاثاء، في إطار زيارة رسمية
.
ويلبي عبد اللهيان دعوة رسمية تلقاها من نظيره جاويش أوغلو وذلك لمناقشة القضايا الثنائية والدولية مع المسؤولين الأتراك.
وتعمل كل من إيران وتركيا على تبادل وجهات النظر بشأن قضايا لبنان وسوريا، وفقما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
ومنذ أيام أكد وزير الخارجية الإيراني أن إيران تدخلت
لمنع تركيا من شن هجوم على شمالي سوريا عند علمها بخطط أنقرة.
وقال عبد اللهيان خلال مؤتمر صحفي "عندما علمنا باحتمالية شن القوات التركية هجوما على الشمال السوري تدخلنا لمنعه... نحن سعداء بأن الجهود الدبلوماسية
لإيران أدت إلى أن يحل الحوار محل الحرب".
من جانبه، قال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إن "دمشق تقدر جهود إيران لإصلاح العلاقات بين سوريا وتركيا"، لافتا إلى أن "تواجد القوات التركية على الأراضي السورية، ودعم أنقرة للجماعات الإرهابية، يعيقان هذه الجهود".