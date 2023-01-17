https://sputnikarabic.ae/20230117/وزير-الخارجية-الإيراني-يكشف-موعد-زيارة-إبراهيم-رئيسي-إلى-تركيا-1072397138.html
وزير الخارجية الإيراني يكشف موعد زيارة إبراهيم رئيسي إلى تركيا
وزير الخارجية الإيراني يكشف موعد زيارة إبراهيم رئيسي إلى تركيا
أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس إبراهيم رئيسي سيزور تركيا قريبا. 17.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-17T16:41+0000
2023-01-17T16:41+0000
2023-01-17T16:41+0000
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وذكرت وكالة إرنا، مساء اليوم الثلاثاء، أن تصريحات عبد اللهيان جاءت خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقد في العاصمة التركية، أنقرة، بمشاركة وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو.وأوضح عبد اللهيان أنه يقوم بالتنسيق مع نظيره تشاووش أوغلو لزيارة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي إلى أنقرة، والتي يُتوقع أنها ستكون قريبا.وقال وزير الخارجية الإيراني:وأشار عبد اللهيان إلى أن العديد من الملفات والقضايا السياسية والاقتصادية والثقافية طُرحت في هذه المباحثات، سواء مع أردوغان أو تشاووش أوغلو، لافتًا إلى ضرورة التسريع بوتيرة تطبيق خطة التعاون الاستراتيجي الشاملة بين الدولتين، الإيرانية والتركية، والتي أبرمت على امتداد زيارة أردوغان الأخيرة لطهران.وذكر أنه كان مقررا إجراء زيارة إبراهيم رئيسي بنهاية العام الماضي، لكنها أرجئت بناء على طلب إيراني، وذلك بسبب جدول أعمال رئيسي المكتظ.وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الخارجية الإيراني أن طهران ترحب بالتقارب بين أنقرة ودمشق، مؤكدًا أن هذا التقارب سيكون لصالح المنطقة والدول الثلاث.ولفتت وكالة "الأناضول" إلى أن المؤتمر الصحفي بين الجانبين جاء عقب اجتماع بين الوفد الإيراني بقيادة عبد اللهيان ونظيره التركي، حيث تم مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.ومن جانبه أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن إيران لها دور مهم في عملية تطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا، بعدما شهدت توترات منذ بداية الأزمة السورية عام 2011.وذكرت الوكالة أن وزير الخارجية الإيراني التقى أيضا خلال زيارته إلى أنقرة، بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
https://sputnikarabic.ae/20230117/وزير-الخارجية-التركي-نؤكد-أهمية-إسهام-إيران-في-عملية-التطبيع-بين-تركيا-وسوريا-1072393179.html
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إيران, أخبار تركيا اليوم, العالم, رجب طيب أردوغان
إيران, أخبار تركيا اليوم, العالم, رجب طيب أردوغان
وزير الخارجية الإيراني يكشف موعد زيارة إبراهيم رئيسي إلى تركيا
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أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس إبراهيم رئيسي سيزور تركيا قريبا.
وذكرت وكالة
إرنا، مساء اليوم الثلاثاء، أن تصريحات عبد اللهيان جاءت خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقد في العاصمة التركية، أنقرة، بمشاركة وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو.
وأوضح عبد اللهيان أنه يقوم بالتنسيق مع نظيره تشاووش أوغلو لزيارة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي إلى أنقرة، والتي يُتوقع أنها ستكون قريبا.
وقال وزير الخارجية الإيراني:
أجريت محادثات أساسية ومتنوعة مع المسؤولين الأتراك وأخي تشاووش أوغلو، وكذلك مباحثاتي مع رئيس جمهورية تركيا السيد أردوغان، التي استغرقت 90 دقيقة وتضمنت شتى القضايا في الصُعد الثنائية والإقليمية والدولية.
وأشار عبد اللهيان
إلى أن العديد من الملفات والقضايا السياسية والاقتصادية والثقافية طُرحت في هذه المباحثات، سواء مع أردوغان أو تشاووش أوغلو، لافتًا إلى ضرورة التسريع بوتيرة تطبيق خطة التعاون الاستراتيجي الشاملة بين الدولتين، الإيرانية والتركية، والتي أبرمت على امتداد زيارة أردوغان الأخيرة لطهران.
وذكر أنه كان مقررا إجراء زيارة إبراهيم رئيسي بنهاية العام الماضي، لكنها أرجئت بناء على طلب إيراني، وذلك بسبب جدول أعمال رئيسي المكتظ.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الخارجية الإيراني أن طهران ترحب بالتقارب بين أنقرة ودمشق، مؤكدًا أن هذا التقارب سيكون لصالح المنطقة والدول الثلاث.
ولفتت وكالة "الأناضول" إلى أن المؤتمر الصحفي بين الجانبين جاء عقب اجتماع بين الوفد الإيراني بقيادة عبد اللهيان ونظيره التركي، حيث تم مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
ومن جانبه أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن إيران لها دور مهم في عملية تطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا
، بعدما شهدت توترات منذ بداية الأزمة السورية عام 2011.
وذكرت الوكالة أن وزير الخارجية الإيراني التقى أيضا خلال زيارته إلى أنقرة، بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان.