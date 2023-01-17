https://sputnikarabic.ae/20230117/وزير-الخارجية-التركي-نؤكد-أهمية-إسهام-إيران-في-عملية-التطبيع-بين-تركيا-وسوريا-1072393179.html
وزير الخارجية التركي: نؤكد أهمية إسهام إيران في عملية التطبيع بين تركيا وسوريا
وزير الخارجية التركي: نؤكد أهمية إسهام إيران في عملية التطبيع بين تركيا وسوريا
أكد وزير الخارجية التركية مولود تشاووش أوغلو، اليوم الثلاثاء، أهمية دور إيران في عملية التطبيع بين تركيا وسوريا، وذلك على خلفية بدء التقارب بين الجانبين بعد... 17.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-17T15:22+0000
2023-01-17T15:22+0000
2023-01-17T15:22+0000
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أنطاكيا- سبوتنيك. وقال تشاووش أوغلو، في مؤتمر صحفي في أنقرة مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان: "أكدنا على أهمية إسهام إيران في عملية التطبيع بين تركيا وسوريا".وتابع: "سنتعاون مع إيران في المرحلة المقبلة من أجل الحصول على نتائج من الخطوات التي نتخذها حيال التطبيع مع سوريا".وأضاف وزير الخارجية التركي أنه "يجب إحياء آلية التعاون بين تركيا وإيران والعراق"، مشددًا: "نؤكد على إمكانية إسهام تركيا وإيران في تحقيق الاستقرار في العراق".وتوجه وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، إلى تركيا، اليوم الثلاثاء، في إطار زيارة رسمية، تلبيةً لدعوة تلقاها من نظيره جاويش أوغلو.ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية، عن عبد اللهيان، في مؤتمر صحفي عقده لدى وصوله إلى أنقرة، تأكيده أن تركيا واحدة من البلاد المجاورة التي تتمتع بأفضل العلاقات مع إيران هذه الفترة.وأضاف أنه جاء إلى أنقرة للقاء نظيره التركي والرئيس أردوغان لمناقشة عدد من القضايا الإقليمية.وأشار عبد اللهيان إلى أن متابعة العلاقات الثنائية بين البلدين على رأس جدول أعمال زيارته إلى تركيا.
https://sputnikarabic.ae/20230117/عبد-اللهيان-تركيا-تتمتع-بأفضل-العلاقات-مع-إيران-1072379034.html
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أخبار تركيا اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار تركيا اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن
وزير الخارجية التركي: نؤكد أهمية إسهام إيران في عملية التطبيع بين تركيا وسوريا
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أكد وزير الخارجية التركية مولود تشاووش أوغلو، اليوم الثلاثاء، أهمية دور إيران في عملية التطبيع بين تركيا وسوريا، وذلك على خلفية بدء التقارب بين الجانبين بعد سنوات من توتر العلاقات منذ اندلاع الأزمة السورية في 2011.
أنطاكيا- سبوتنيك. وقال تشاووش أوغلو، في مؤتمر صحفي في أنقرة مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان: "أكدنا على أهمية إسهام إيران في عملية التطبيع بين تركيا وسوريا".
وتابع: "سنتعاون مع إيران في المرحلة المقبلة من أجل الحصول على نتائج من الخطوات التي نتخذها حيال التطبيع مع سوريا".
وأضاف وزير الخارجية التركي أنه "يجب إحياء آلية التعاون بين تركيا وإيران والعراق
"، مشددًا: "نؤكد على إمكانية إسهام تركيا وإيران في تحقيق الاستقرار في العراق".
وتوجه وزير الخارجية الإيراني
، أمير عبد اللهيان، إلى تركيا، اليوم الثلاثاء، في إطار زيارة رسمية، تلبيةً لدعوة تلقاها من نظيره جاويش أوغلو.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية، عن عبد اللهيان، في مؤتمر صحفي عقده لدى وصوله إلى أنقرة، تأكيده أن تركيا واحدة من البلاد المجاورة التي تتمتع بأفضل العلاقات مع إيران هذه الفترة.
وأضاف أنه جاء إلى أنقرة للقاء نظيره التركي والرئيس أردوغان لمناقشة عدد من القضايا الإقليمية.
وأشار عبد اللهيان إلى أن متابعة العلاقات الثنائية بين البلدين على رأس جدول أعمال زيارته إلى تركيا.