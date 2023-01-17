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https://sputnikarabic.ae/20230117/وزير-الخارجية-العراقي-سعينا-لاستثمار-خليجي-25-لجمع-الأشقاء-في-الخليج-1072387932.html
وزير الخارجية العراقي: سعينا لاستثمار "خليجي 25" لجمع الأشقاء في الخليج
وزير الخارجية العراقي: سعينا لاستثمار "خليجي 25" لجمع الأشقاء في الخليج
قال وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تسعى لاستثمار إقامتها "خليجي 25" هذا العام. 17.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-17T13:03+0000
2023-01-17T13:03+0000
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وحسب وكالة الأنباء العراقية، قال وزير الخارجية العراقي، لنظيره السعودي، فيصل بن فرحان آل سعود، إن العراق سعى لاستثمار وجود خليجي 25 على أراضيه لتعزيز العلاقات الخليجية.وتابع حسين أن العراق سعى لاستثمار الدبلوماسية غير التقليدية لجمع الأشقاء الخليجيين.والتقى وزير الخارجية العراقي بنظيره السعودي على هامش اجتماعات منتدى دافوس العالمي، حيث عبّر وزير خارجية السعودية عن شكره لإتاحة الفرصة لتبادل وجهات النظر حول العلاقات العراقية السعودية وأحداث المنطقة.وفاز منتخب العراق، أمس، على نظيره القطري، بهدفين لهدف واحد، وتأهل إلى نهائي خليجي 25.
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العالم العربي, العالم

وزير الخارجية العراقي: سعينا لاستثمار "خليجي 25" لجمع الأشقاء في الخليج

13:03 GMT 17.01.2023
© Sputnik . sputnikوزير الخارجية العراقية فؤاد حسين
وزير الخارجية العراقية فؤاد حسين - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2023
© Sputnik . sputnik
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قال وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تسعى لاستثمار إقامتها "خليجي 25" هذا العام.
وحسب وكالة الأنباء العراقية، قال وزير الخارجية العراقي، لنظيره السعودي، فيصل بن فرحان آل سعود، إن العراق سعى لاستثمار وجود خليجي 25 على أراضيه لتعزيز العلاقات الخليجية.
وتابع حسين أن العراق سعى لاستثمار الدبلوماسية غير التقليدية لجمع الأشقاء الخليجيين.
والتقى وزير الخارجية العراقي بنظيره السعودي على هامش اجتماعات منتدى دافوس العالمي، حيث عبّر وزير خارجية السعودية عن شكره لإتاحة الفرصة لتبادل وجهات النظر حول العلاقات العراقية السعودية وأحداث المنطقة.
وفاز منتخب العراق، أمس، على نظيره القطري، بهدفين لهدف واحد، وتأهل إلى نهائي خليجي 25.
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