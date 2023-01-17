https://sputnikarabic.ae/20230117/وزير-الداخلية-الليبي-الأسبق-لـ-سبوتنيك-واشنطن-تسعى-لإطالة-أمد-الأزمة-في-البلاد-1072397846.html

وزير الداخلية الليبي الأسبق لـ "سبوتنيك": واشنطن تسعى لإطالة أمد الأزمة في البلاد

وزير الداخلية الليبي الأسبق لـ "سبوتنيك": واشنطن تسعى لإطالة أمد الأزمة في البلاد

قال اللواء صالح رجب، وزير الداخلية الليبي الأسبق، إن الحضور اللافت أخيرًا للجانب الأمريكي في ملف الأزمة الليبية يهدف إلى إطالة أمد الأزمة. 17.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-17T17:04+0000

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وأوضح، في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الانخراط في المشهد الليبي من الجانب الأمريكي والتركي بشكل قوي مؤخرا، لن يأتي بنتائج إيجابية، وأن واشنطن تسعى لإطالة أمد الأزمة، خاصة أنها لم تتدخل في دولة في السابق من أجل الاستقرار أو دعم سيادتها وبنائها.وأضاف: "بدون مؤتمر شعبي وتوافق يضغط على الميليشيات ويبعد الجانب الأمريكي عن الملف الليبي، ستظل الميليشيات بمثابة اللغم الذي يمكن أن ينفجر في أي وقت، خاصة أن هناك العديد من الميليشيات حققت مكاسب لا يمكنها الاستغناء عنها أو التفريط فيها بسهولة".وتابع الوزير السابق: "الجانب الأمريكي وتركيا لن يتركا ليبيا لحال سبيلها نهائيا، فالعالم جرب التدخل الأمريكي بداية من فيتنام ووصلا لأفغانستان وكلها نتائج كارثية".ويرى وزير الداخلية الليبي الأسبق، أن اللجنة العسكرية تبذل قصارى جهدها من أجل التوافق، وأن الأطراف الليبية باتت على مقربة من التوافق، إذا تم تركهم دون تدخل من الجانب الأمريكي والبريطاني الذين يحولون دون التوصل إلى أي حل للأزمة.وشدد صالح رجب على أن التدخلات الدولية وعلى رأسها الأمريكية ومساندة الدبيبة تطيل أمد الأزمة من أجل الحفاظ على مصالح الدول المتدخلة قبل أي حسابات أخرى.ولفت رجب إلى أن "اللجنة العسكرية في الغرب تعاني من تأثير الميليشيات وسطوة رئيس الحكومة في الغرب عبد الحميد دبيبة، الذي يسعى للبقاء في السلطة مقابل تسليم عبد الله السنوسي، مدير المخابرات في عهد القذافي، كما سلم أبو عجيلة مسعود في وقت سابق".وفي وقت سابق، أعلن الجيش الليبي "أهم بنود اجتماعات لجنة "5 + 5" العسكرية مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبد الله باتيلي، في سرت.وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي في قوات القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية اللواء خالد المحجوب، عبر حسابه على "فيسبوك"، (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، إن "أهم البنود كانت مناقشة استكمال شروط وقف إطلاق النار، ومناقشة عمل المراقبين الدوليين والمحليين، وبحث ما جرى في توحيد المؤسسة".وأوضح المحجوب أن "الاجتماع ناقش أيضا تأكيد مطالب اللجنة لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد، والموقف الدولي ومطالبة الأطراف ذات العلاقة بدعم تنفيذ اتفاقية جنيف بكل بنودها كونها تشكل مطالب الليبيين".وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، انطلق في مدينة سرت الليبية اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة، بحضور المبعوث الأممي لدى ليبيا السيد عبد الله باتيلي، حسب مراسل "سبوتنيك".وجاء اجتماع اللجنة من أجل التباحث حول مدى تنفيذ ما تم الاتفاق حوله والإجراءات الأخيرة، التي تم اتخاذها، وذلك بعد 5 أشهر من الانقطاع منذ اجتماعاتها في القاهرة.وقد سبق للجنة في اجتماعاتها السابقة الاتفاق على تشكيل لجنة فرعية لرسم خرائط الجماعات المسلحة على الأراضي الليبية وترحيل المرتزقة، مع تسريع إدماج المسلحين.

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