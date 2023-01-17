عربي
https://sputnikarabic.ae/20230117/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-إيران-تشكل-تهديدا-عالميا-وينبغي-العمل-بحزم-ضدها-1072395585.html
وزير الدفاع الإسرائيلي: إيران تشكل تهديدا عالميا وينبغي العمل بحزم ضدها
وزير الدفاع الإسرائيلي: إيران تشكل تهديدا عالميا وينبغي العمل بحزم ضدها
قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الثلاثاء، إن إيران تشكل تهديدا عالميا، وينبغي العمل بحزم ضدها. 17.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-17T15:55+0000
2023-01-17T15:55+0000
إسرائيل
العالم
إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/01/1071822065_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_54d4a5d5c6361cb9c9c27a392c650eb0.jpg
وذكر الموقع الإلكتروني العبري "قول حي"، اليوم الثلاثاء، أن غالانت قد صرح بذلك خلال لقاء مع قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأمريكي "سنتكوم"، الجنرال مايكل كوريلا، خلال زيارة الأخير لتل أبيب.وشدد غالانت التزامه بالعلاقات المتميزة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، موضحًا الضرورة إلى الاستمرار في تعميق التعاون بين الجيشين، الأمريكي والإسرائيلي، فضلا عن التعاون الأمني والتكنولوجي بين جهازي الأمن في البلدين.وأعرب وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، عن شكره للجنرال كوريلا على التزامه بأمن إسرائيل، مؤكدًا أنه اتفق مع الجنرال مايكل كوريلا على اتصالات متواصلة وتعزيز وتوسيع ما يسمى بـ "اتفاقيات أبراهام"، بدعوى أن ذلك سيحسن الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.وأشار الوزير الإسرائيلي للجنرال مايكل كوريلا إلى أن إيران تشكل تهديدا عالميا، وأنه من الواجب على البلدين، الأمريكي والإسرائيلي، العمل معا وبحزم ضد التهديدات الإيرانية.
https://sputnikarabic.ae/20230111/برلمانية-إسرائيلية-تطالب-بـزلزلة-الشارع-تحت-أقدام-نتنياهو-1072171108.html
إسرائيل
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/01/1071822065_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_48fdad5791b5e307167809484ed58287.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, العالم, إيران
إسرائيل, العالم, إيران

وزير الدفاع الإسرائيلي: إيران تشكل تهديدا عالميا وينبغي العمل بحزم ضدها

15:55 GMT 17.01.2023
© AFP 2023 / JACK GUEZوزير الدفاع الإسرائيلي الجديد، يوآف غالانت
وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد، يوآف غالانت - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2023
© AFP 2023 / JACK GUEZ
تابعنا عبرTelegram
قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الثلاثاء، إن إيران تشكل تهديدا عالميا، وينبغي العمل بحزم ضدها.
وذكر الموقع الإلكتروني العبري "قول حي"، اليوم الثلاثاء، أن غالانت قد صرح بذلك خلال لقاء مع قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأمريكي "سنتكوم"، الجنرال مايكل كوريلا، خلال زيارة الأخير لتل أبيب.
علم إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2023
برلمانية إسرائيلية تطالب بـ"زلزلة" الشارع تحت أقدام نتنياهو
11 يناير, 17:52 GMT
وشدد غالانت التزامه بالعلاقات المتميزة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، موضحًا الضرورة إلى الاستمرار في تعميق التعاون بين الجيشين، الأمريكي والإسرائيلي، فضلا عن التعاون الأمني والتكنولوجي بين جهازي الأمن في البلدين.
وأعرب وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، عن شكره للجنرال كوريلا على التزامه بأمن إسرائيل، مؤكدًا أنه اتفق مع الجنرال مايكل كوريلا على اتصالات متواصلة وتعزيز وتوسيع ما يسمى بـ "اتفاقيات أبراهام"، بدعوى أن ذلك سيحسن الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
وأشار الوزير الإسرائيلي للجنرال مايكل كوريلا إلى أن إيران تشكل تهديدا عالميا، وأنه من الواجب على البلدين، الأمريكي والإسرائيلي، العمل معا وبحزم ضد التهديدات الإيرانية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:42 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала