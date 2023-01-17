https://sputnikarabic.ae/20230117/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-إيران-تشكل-تهديدا-عالميا-وينبغي-العمل-بحزم-ضدها-1072395585.html
وزير الدفاع الإسرائيلي: إيران تشكل تهديدا عالميا وينبغي العمل بحزم ضدها
وزير الدفاع الإسرائيلي: إيران تشكل تهديدا عالميا وينبغي العمل بحزم ضدها
قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الثلاثاء، إن إيران تشكل تهديدا عالميا، وينبغي العمل بحزم ضدها. 17.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-17T15:55+0000
2023-01-17T15:55+0000
2023-01-17T15:55+0000
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وذكر الموقع الإلكتروني العبري "قول حي"، اليوم الثلاثاء، أن غالانت قد صرح بذلك خلال لقاء مع قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأمريكي "سنتكوم"، الجنرال مايكل كوريلا، خلال زيارة الأخير لتل أبيب.وشدد غالانت التزامه بالعلاقات المتميزة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، موضحًا الضرورة إلى الاستمرار في تعميق التعاون بين الجيشين، الأمريكي والإسرائيلي، فضلا عن التعاون الأمني والتكنولوجي بين جهازي الأمن في البلدين.وأعرب وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، عن شكره للجنرال كوريلا على التزامه بأمن إسرائيل، مؤكدًا أنه اتفق مع الجنرال مايكل كوريلا على اتصالات متواصلة وتعزيز وتوسيع ما يسمى بـ "اتفاقيات أبراهام"، بدعوى أن ذلك سيحسن الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.وأشار الوزير الإسرائيلي للجنرال مايكل كوريلا إلى أن إيران تشكل تهديدا عالميا، وأنه من الواجب على البلدين، الأمريكي والإسرائيلي، العمل معا وبحزم ضد التهديدات الإيرانية.
https://sputnikarabic.ae/20230111/برلمانية-إسرائيلية-تطالب-بـزلزلة-الشارع-تحت-أقدام-نتنياهو-1072171108.html
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إسرائيل, العالم, إيران
وزير الدفاع الإسرائيلي: إيران تشكل تهديدا عالميا وينبغي العمل بحزم ضدها
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قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الثلاثاء، إن إيران تشكل تهديدا عالميا، وينبغي العمل بحزم ضدها.
وذكر الموقع
الإلكتروني العبري "قول حي"، اليوم الثلاثاء، أن غالانت قد صرح بذلك خلال لقاء مع قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأمريكي "سنتكوم"، الجنرال مايكل كوريلا، خلال زيارة الأخير لتل أبيب.
وشدد غالانت التزامه بالعلاقات المتميزة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، موضحًا الضرورة إلى الاستمرار في تعميق التعاون بين الجيشين، الأمريكي والإسرائيلي
، فضلا عن التعاون الأمني والتكنولوجي بين جهازي الأمن في البلدين.
وأعرب وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، عن شكره للجنرال كوريلا على التزامه بأمن إسرائيل
، مؤكدًا أنه اتفق مع الجنرال مايكل كوريلا على اتصالات متواصلة وتعزيز وتوسيع ما يسمى بـ "اتفاقيات أبراهام"، بدعوى أن ذلك سيحسن الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
وأشار الوزير الإسرائيلي للجنرال مايكل كوريلا إلى أن إيران تشكل تهديدا عالميا، وأنه من الواجب على البلدين، الأمريكي والإسرائيلي، العمل معا وبحزم ضد التهديدات الإيرانية.