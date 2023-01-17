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https://sputnikarabic.ae/20230117/وزير-الدفاع-السوداني-يترأس-وفد-بلاده-في-اجتماع-الآلية-السياسية-والأمنية-مع-جنوب-السودان-1072391781.html
وزير الدفاع السوداني يترأس وفد بلاده في اجتماع الآلية السياسية والأمنية مع جنوب السودان
وزير الدفاع السوداني يترأس وفد بلاده في اجتماع الآلية السياسية والأمنية مع جنوب السودان
يشارك وزير الدفاع السوداني المكلف، ياسين إبراهيم، في اجتماعات الآلية السياسية والأمنية المشتركة مع دولة جنوب السودان، في العاصمة جوبا، خلال الفترة من 17 وحتى... 17.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-17T14:42+0000
2023-01-17T14:42+0000
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الخرطوم- سبوتنيك. وبحسب وكالة "السودان للأنباء"، اليوم الثلاثاء، فإن "وزير الدفاع السوداني المكلف، الفريق ياسين إبراهيم، توجه، اليوم الثلاثاء، إلى جوبا، حاضرة دولة جنوب السودان، مترأسًا وفد السودان للمشاركة في اجتماعات الآلية السياسية الأمنية المشتركة، والتي تبدأ أعمالها اليوم في جوبا في الفترة من 17- 19من يناير الجاري".وأشارت الوكالة إلى أن وفد السودان يضم وزير الداخلية المكلف وقائد قوات الشرطة الفريق أول، عنان حامد عنان، ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية، نائب المدير العام لجهاز المخابرات العامة وممثل وزير الخارجية وآخرين".وعقد آخر اجتماع للجنة في العاصمة السودانية الخرطوم، في أيار/مايو 2022، واتفق الجانبان على متابعة العمل للإشراف على أمن الحدود المشتركة بين البلدين.
https://sputnikarabic.ae/20221225/السودان-نشر-قوات-مشتركة-في-جنوب-دارفور-لفرض-الاستقرار-بعد-الاشتباكات-الدامية-1071592979.html
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أخبار السودان اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
أخبار السودان اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي

وزير الدفاع السوداني يترأس وفد بلاده في اجتماع الآلية السياسية والأمنية مع جنوب السودان

14:42 GMT 17.01.2023
© Sputnikوزير الدفاع السوداني ياسين إبراهيم، خلال لقاء مع نائب وزير الدفاع الروسي، ألكسندر فومين، على هامش المنتدى العسكري الدولي "آرميا -2022" في مقاطعة موسكو
وزير الدفاع السوداني ياسين إبراهيم، خلال لقاء مع نائب وزير الدفاع الروسي، ألكسندر فومين، على هامش المنتدى العسكري الدولي آرميا -2022 في مقاطعة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2023
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يشارك وزير الدفاع السوداني المكلف، ياسين إبراهيم، في اجتماعات الآلية السياسية والأمنية المشتركة مع دولة جنوب السودان، في العاصمة جوبا، خلال الفترة من 17 وحتى 19 كانون الثاني/يناير الجاري.
الخرطوم- سبوتنيك. وبحسب وكالة "السودان للأنباء"، اليوم الثلاثاء، فإن "وزير الدفاع السوداني المكلف، الفريق ياسين إبراهيم، توجه، اليوم الثلاثاء، إلى جوبا، حاضرة دولة جنوب السودان، مترأسًا وفد السودان للمشاركة في اجتماعات الآلية السياسية الأمنية المشتركة، والتي تبدأ أعمالها اليوم في جوبا في الفترة من 17- 19من يناير الجاري".
وأشارت الوكالة إلى أن وفد السودان يضم وزير الداخلية المكلف وقائد قوات الشرطة الفريق أول، عنان حامد عنان، ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية، نائب المدير العام لجهاز المخابرات العامة وممثل وزير الخارجية وآخرين".
الجيش السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2022
السودان... نشر قوات مشتركة في جنوب دارفور لفرض الاستقرار بعد الاشتباكات الدامية
25 ديسمبر 2022, 20:44 GMT
وعقد آخر اجتماع للجنة في العاصمة السودانية الخرطوم، في أيار/مايو 2022، واتفق الجانبان على متابعة العمل للإشراف على أمن الحدود المشتركة بين البلدين.
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