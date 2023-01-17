https://sputnikarabic.ae/20230117/وزير-خارجية-إيران-يزور-تركيا-من-أجل-سوريا-ولبنان-1072370027.html
وزير خارجية إيران يزور تركيا من أجل "سوريا ولبنان"
وزير خارجية إيران يزور تركيا من أجل "سوريا ولبنان"
توجه وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، إلى تركيا اليوم الثلاثاء، في إطار زيارة رسمية. 17.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-17T07:00+0000
2023-01-17T07:00+0000
2023-01-17T07:00+0000
العالم
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ويلبي عبد اللهيان دعوة رسمية تلقاها من نظيره جاويش أوغلو وذلك لمناقشة القضايا الثنائية والدولية مع المسؤولين الأتراك.وتعمل كل من إيران وتركيا على تبادل وجهات النظر بشأن قضايا لبنان وسوريا، وفقما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وكان أمير عبد اللهيان قد قام بزيارة رسمية الى تركيا في صيف 2022 بدعوة من نظيره التركي.ومنذ أيام أكد وزير الخارجية الإيراني أن إيران تدخلت لمنع تركيا من شن هجوم على شمالي سوريا عند علمها بخطط أنقرة.وقال عبد اللهيان خلال مؤتمر صحفي "عندما علمنا باحتمالية شن القوات التركية هجوما على الشمال السوري تدخلنا لمنعه... نحن سعداء بأن الجهود الدبلوماسية لإيران أدت إلى أن يحل الحوار محل الحرب".من جانبه، قال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إن "دمشق تقدر جهود إيران لإصلاح العلاقات بين سوريا وتركيا"، لافتا إلى أن "تواجد القوات التركية على الأراضي السورية، ودعم أنقرة للجماعات الإرهابية، يعيقان هذه الجهود".
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
وزير خارجية إيران يزور تركيا من أجل "سوريا ولبنان"
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توجه وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، إلى تركيا اليوم الثلاثاء، في إطار زيارة رسمية.
ويلبي عبد اللهيان دعوة رسمية تلقاها من نظيره جاويش أوغلو وذلك لمناقشة القضايا الثنائية والدولية مع المسؤولين الأتراك.
وتعمل كل من إيران وتركيا على تبادل وجهات النظر بشأن قضايا لبنان وسوريا، وفقما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
وكان أمير عبد اللهيان قد قام بزيارة رسمية الى تركيا في صيف 2022 بدعوة من نظيره التركي.
ومنذ أيام أكد وزير الخارجية الإيراني أن إيران تدخلت
لمنع تركيا من شن هجوم على شمالي سوريا عند علمها بخطط أنقرة.
وقال عبد اللهيان خلال مؤتمر صحفي "عندما علمنا باحتمالية شن القوات التركية هجوما على الشمال السوري تدخلنا لمنعه... نحن سعداء بأن الجهود الدبلوماسية
لإيران أدت إلى أن يحل الحوار محل الحرب".
من جانبه، قال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إن "دمشق تقدر جهود إيران لإصلاح العلاقات بين سوريا وتركيا"، لافتا إلى أن "تواجد القوات التركية على الأراضي السورية، ودعم أنقرة للجماعات الإرهابية، يعيقان هذه الجهود".