https://sputnikarabic.ae/20230117/وفد-عسكري-بريطاني-يزور-الجزائر-لتعزيز-التعاون-العسكري-بين-البلدين-1072398850.html

وفد عسكري بريطاني يزور الجزائر لتعزيز التعاون العسكري بين البلدين

وفد عسكري بريطاني يزور الجزائر لتعزيز التعاون العسكري بين البلدين

أجرى رئيس الأركان الجزائري الفريق أول السعيد شنقريحة مباحثات مع المستشار الأعلى للدفاع البريطاني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المارشال مارتن إيليوت... 17.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-17T17:25+0000

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جرى اللقاء في مقر رئاسة أركان الجيش الجزائري، اليوم الثلاثاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية "واج"، التي أشارت إلى أن سامبسون، يقوم بزيارة الجزائر على رأس وفد عسكري بريطاني.وجرى اللقاء بحضور مجموعة من قادة الجيش الجزائري، إضافة إلى أعضاء الوفد البريطاني، وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي بينهما في السياق الأمني إقليميا ودوليا.وأكد الفريق أول سعيد شنقريحة استعداد الجزائر لتفعيل التدابير التطبيقية اللازمة لتعزيز التعاون العسكري الثنائي بين البلدين.

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