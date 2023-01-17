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https://sputnikarabic.ae/20230117/وفد-عسكري-بريطاني-يزور-الجزائر-لتعزيز-التعاون-العسكري-بين-البلدين-1072398850.html
وفد عسكري بريطاني يزور الجزائر لتعزيز التعاون العسكري بين البلدين
وفد عسكري بريطاني يزور الجزائر لتعزيز التعاون العسكري بين البلدين
أجرى رئيس الأركان الجزائري الفريق أول السعيد شنقريحة مباحثات مع المستشار الأعلى للدفاع البريطاني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المارشال مارتن إيليوت... 17.01.2023, سبوتنيك عربي
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العالم
الجزائر
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جرى اللقاء في مقر رئاسة أركان الجيش الجزائري، اليوم الثلاثاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية "واج"، التي أشارت إلى أن سامبسون، يقوم بزيارة الجزائر على رأس وفد عسكري بريطاني.وجرى اللقاء بحضور مجموعة من قادة الجيش الجزائري، إضافة إلى أعضاء الوفد البريطاني، وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي بينهما في السياق الأمني إقليميا ودوليا.وأكد الفريق أول سعيد شنقريحة استعداد الجزائر لتفعيل التدابير التطبيقية اللازمة لتعزيز التعاون العسكري الثنائي بين البلدين.
https://sputnikarabic.ae/20220927/بعد-الإعلان-عن-درع-الصحراء---2022-ما-هو-حجم-القوات-البرية-للجيش-الروسي-والجزائري-1068325007.html
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العالم, الجزائر, بريطانيا
العالم, الجزائر, بريطانيا

وفد عسكري بريطاني يزور الجزائر لتعزيز التعاون العسكري بين البلدين

17:25 GMT 17.01.2023 (تم التحديث: 17:26 GMT 17.01.2023)
© Photo / Sputnik via le Ministère Algérien de la Défense Nationaleرئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري، الفريق السعيد شنقريحة
رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري، الفريق السعيد شنقريحة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2023
© Photo / Sputnik via le Ministère Algérien de la Défense Nationale
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أجرى رئيس الأركان الجزائري الفريق أول السعيد شنقريحة مباحثات مع المستشار الأعلى للدفاع البريطاني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المارشال مارتن إيليوت سامبسون، حول تعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين.
جرى اللقاء في مقر رئاسة أركان الجيش الجزائري، اليوم الثلاثاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية "واج"، التي أشارت إلى أن سامبسون، يقوم بزيارة الجزائر على رأس وفد عسكري بريطاني.
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وجرى اللقاء بحضور مجموعة من قادة الجيش الجزائري، إضافة إلى أعضاء الوفد البريطاني، وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي بينهما في السياق الأمني إقليميا ودوليا.
وأكد الفريق أول سعيد شنقريحة استعداد الجزائر لتفعيل التدابير التطبيقية اللازمة لتعزيز التعاون العسكري الثنائي بين البلدين.
© Sputnikالتدريب الروسي الجزائري المشترك "درع الصحراء 2022"
التدريب الروسي الجزائري المشترك درع الصحراء 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2023
التدريب الروسي الجزائري المشترك "درع الصحراء 2022"
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