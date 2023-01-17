https://sputnikarabic.ae/20230117/وفد-عسكري-بريطاني-يزور-الجزائر-لتعزيز-التعاون-العسكري-بين-البلدين-1072398850.html
وفد عسكري بريطاني يزور الجزائر لتعزيز التعاون العسكري بين البلدين
وفد عسكري بريطاني يزور الجزائر لتعزيز التعاون العسكري بين البلدين
أجرى رئيس الأركان الجزائري الفريق أول السعيد شنقريحة مباحثات مع المستشار الأعلى للدفاع البريطاني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المارشال مارتن إيليوت... 17.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-17T17:25+0000
2023-01-17T17:25+0000
2023-01-17T17:26+0000
العالم
الجزائر
بريطانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/06/17/1049342113_0:93:1805:1108_1920x0_80_0_0_8b2dbd61bf2a2115898de21b2ec598a3.jpg
جرى اللقاء في مقر رئاسة أركان الجيش الجزائري، اليوم الثلاثاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية "واج"، التي أشارت إلى أن سامبسون، يقوم بزيارة الجزائر على رأس وفد عسكري بريطاني.وجرى اللقاء بحضور مجموعة من قادة الجيش الجزائري، إضافة إلى أعضاء الوفد البريطاني، وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي بينهما في السياق الأمني إقليميا ودوليا.وأكد الفريق أول سعيد شنقريحة استعداد الجزائر لتفعيل التدابير التطبيقية اللازمة لتعزيز التعاون العسكري الثنائي بين البلدين.
https://sputnikarabic.ae/20220927/بعد-الإعلان-عن-درع-الصحراء---2022-ما-هو-حجم-القوات-البرية-للجيش-الروسي-والجزائري-1068325007.html
الجزائر
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/06/17/1049342113_103:0:1703:1200_1920x0_80_0_0_4c24bc7ea840bcbf85d97e61781f6f07.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الجزائر, بريطانيا
العالم, الجزائر, بريطانيا
وفد عسكري بريطاني يزور الجزائر لتعزيز التعاون العسكري بين البلدين
17:25 GMT 17.01.2023 (تم التحديث: 17:26 GMT 17.01.2023) تابعنا عبر
أجرى رئيس الأركان الجزائري الفريق أول السعيد شنقريحة مباحثات مع المستشار الأعلى للدفاع البريطاني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المارشال مارتن إيليوت سامبسون، حول تعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين.
جرى اللقاء في مقر رئاسة أركان الجيش
الجزائري، اليوم الثلاثاء، حسبما ذكرت
وكالة الأنباء الجزائرية "واج"، التي أشارت إلى أن سامبسون، يقوم بزيارة الجزائر على رأس وفد عسكري بريطاني.
27 سبتمبر 2022, 16:44 GMT
وجرى اللقاء بحضور مجموعة من قادة الجيش الجزائري
، إضافة إلى أعضاء الوفد البريطاني، وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي بينهما في السياق الأمني إقليميا ودوليا.
وأكد الفريق أول سعيد شنقريحة استعداد الجزائر لتفعيل التدابير التطبيقية اللازمة لتعزيز التعاون العسكري الثنائي بين البلدين.