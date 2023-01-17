https://sputnikarabic.ae/20230117/وقفة-احتجاجية-للمودعين-أمام-قصر-العدل-في-بيروت-بالتزامن-مع-انطلاق-تحقيقات-الوفد-القضائي-الأوروبي-1072389236.html

وقفة احتجاجية للمودعين أمام قصر العدل في بيروت بالتزامن مع انطلاق تحقيقات الوفد القضائي الأوروبي

وقفة احتجاجية للمودعين أمام قصر العدل في بيروت بالتزامن مع انطلاق تحقيقات الوفد القضائي الأوروبي

نظمت جمعية صرخة المودعين وقفة احتجاجية أمام قصر العدل في بيروت، اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع انطلاق تحقيقات الوفد القضائي الأوروبي القادم من ألمانيا وفرنسا... 17.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-17T13:45+0000

2023-01-17T13:45+0000

2023-01-17T13:45+0000

العالم العربي

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وقال رئيس جمعية صرخة المودعين، علاء خورشيد، لوكالة "سبوتنيك"، إن "وقفتنا أمام قصر العدل بالدرجة الأولى، لأن مشكلتنا الأساسية مع القضاء في لبنان، وفيما يخص الوفد الأوروبي، يصعب علينا أن يأتي أشخاص من الخارج للتحقيق في بعض الأمور، ولا يعتقد أحد أننا نشعر بالسعادة لأن جهات خارجية تتدخل ببلدنا، ولكن للأسف الفساد والظلم أصبح مستشري هنا".وتابع خورشيد، بالقول: " فليعمل الوفد الأوروبي على إنجاز عمله، ونحن لا نطلب شيئا منهم، حتى لو توصل الوفد إلى قرار نهائي يقضي بالحجز على أموالهم وأملاكهم وسجنهم، نحن يهمنا أمرا واحدا قبل ودائعنا وحقوقنا وهو العدل الذي نفتقده".وتابع: "أموالنا التي أودعناها في المصارف سلكت مسار معين، وإذا تبيّن أنها في الخارج لن نسكت عن حقوقنا إلى أن نستعيد الأموال أو نرى أصحاب المصارف في السجون".وقال المودع سيمون براك، إن أصحاب المصارف وحاكم مصرف لبنان "كذبوا علينا بشعار الليرة بخير، ولكن منذ ثلاث سنوات كشفت أوراقهم وفضحت الأكاذيب ولم تعد الليرة بخير، لماذا لا يتم استبدال حاكم مصرف لبنان حتى الآن؟ لأن معظم النواب والوزراء شركاء في المصارف، لذلك الوفد الأوروبي هو الأمل الأخير لإنقاذ الودائع والبلاد، ولحقن الدماء لأنهم سيوصلونا الى هذه المرحلة".إن تحقيقات الوفد الأوروبي تدور حول أموال حوّلت من لبنان إلى حسابات حاكم المصرف المركزي رياض سلامة في الخارج، ولحسابات شركة "فوري" لتحويل الأموال التي يملكها شقيقه رجا سلامة.

https://sputnikarabic.ae/20220816/قرارا-قضائي-بالإفراج-عن-محتجز-رهائن-فدرال-بنك-ووقفة-احتجاجية-أمام-قصر-العدل-في-بيروت-1066476122.html

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