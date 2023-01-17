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https://sputnikarabic.ae/20230117/26-تريليون-دولار--ثلثا-الثروة-المحققة-في-العامين-الماضيين-كانت-من-نصيب-الأغنياء-1072402686.html
26 تريليون دولار... ثلثا الثروة المحققة في العامين الماضيين كانت من نصيب الأغنياء
26 تريليون دولار... ثلثا الثروة المحققة في العامين الماضيين كانت من نصيب الأغنياء
كشف تقرير جديد صادر عن منظمة "أوكسفام"، عن أن أغنى 1% من الناس، جمعوا على مدى العامين الماضيين ما يقرب من ثلثي الثروة الجديدة المكتسبة في جميع أنحاء العالم. 17.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-17T19:30+0000
2023-01-17T19:30+0000
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جُمعت ثروة جديدة مقدارها نحو 42 تريليون دولار منذ عام 2020، وكان نحو 26 تريليون دولار، أو ما يعادل 63% منها، نصيبا لصالح فئة الواحد في المئة من سكان الأرض الأكثر ثراء، وفقًا للتقرير.وقالت المنظمة الخيرية التي تركز على مكافحة الفقر، إن الـ99% المتبقية من سكان العالم جمعوا 16 تريليون دولار فقط من الثروة الجديدة، حسبما نقلت شبكة "سي إن بي سي" عن التقرير.وجاء في التقرير الذي صدر مع انطلاق منتدى دافوس الاقتصادي العالمي في سويسرا، أن "كل ملياردير كسب ما يقرب من 1.7 مليون دولار مقابل كل دولار واحد من الثروة العالمية الجديدة التي حصل عليها شخص في فئة الـ90 في المئة الأقل دخلا".يشير تقرير "أوكسفام" إلى أن وتيرة تكوين الثروة قد تسارعت، حيث أن أغنى 1% من سكان العالم جمعوا نحو نصف الثروة الجديدة على مدى السنوات العشر الماضية.يقارن البحث تكوين الثروة مع التقارير الصادرة عن البنك الدولي، الذي قال في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، إنه من المحتمل ألا يحقق هدفه المتمثل في إنهاء الفقر المدقع بحلول عام 2030، حيث أدت جائحة "كوفيد 19" إلى تباطؤ جهود مكافحة الفقر.
https://sputnikarabic.ae/20230116/بريطانيا-الحكومة-تدعم-ثروات-الأغنياء-وتفشل-في-مساعدة-الفقراء-1072351593.html
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العالم, اقتصاد
العالم, اقتصاد

26 تريليون دولار... ثلثا الثروة المحققة في العامين الماضيين كانت من نصيب الأغنياء

19:30 GMT 17.01.2023
© AFP 2023 / SPENCER PLATT المليارديران بيل غيتس (إلى اليسار) ووارن بافيت (في المنتصف) والصحفي تشارلي روز (إلى اليمين)
 المليارديران بيل غيتس (إلى اليسار) ووارن بافيت (في المنتصف) والصحفي تشارلي روز (إلى اليمين) - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2023
© AFP 2023 / SPENCER PLATT
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كشف تقرير جديد صادر عن منظمة "أوكسفام"، عن أن أغنى 1% من الناس، جمعوا على مدى العامين الماضيين ما يقرب من ثلثي الثروة الجديدة المكتسبة في جميع أنحاء العالم.
جُمعت ثروة جديدة مقدارها نحو 42 تريليون دولار منذ عام 2020، وكان نحو 26 تريليون دولار، أو ما يعادل 63% منها، نصيبا لصالح فئة الواحد في المئة من سكان الأرض الأكثر ثراء، وفقًا للتقرير.
وقالت المنظمة الخيرية التي تركز على مكافحة الفقر، إن الـ99% المتبقية من سكان العالم جمعوا 16 تريليون دولار فقط من الثروة الجديدة، حسبما نقلت شبكة "سي إن بي سي" عن التقرير.
ضابط شرطة يتواصل مع أحد المشاركين في احتجاجات ضد التلوث البيئي في أحد شوارع لندن - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2023
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بريطانيا... الحكومة تدعم ثروات الأغنياء وتفشل في مساعدة الفقراء
أمس, 14:34 GMT
وجاء في التقرير الذي صدر مع انطلاق منتدى دافوس الاقتصادي العالمي في سويسرا، أن "كل ملياردير كسب ما يقرب من 1.7 مليون دولار مقابل كل دولار واحد من الثروة العالمية الجديدة التي حصل عليها شخص في فئة الـ90 في المئة الأقل دخلا".
يشير تقرير "أوكسفام" إلى أن وتيرة تكوين الثروة قد تسارعت، حيث أن أغنى 1% من سكان العالم جمعوا نحو نصف الثروة الجديدة على مدى السنوات العشر الماضية.
يقارن البحث تكوين الثروة مع التقارير الصادرة عن البنك الدولي، الذي قال في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، إنه من المحتمل ألا يحقق هدفه المتمثل في إنهاء الفقر المدقع بحلول عام 2030، حيث أدت جائحة "كوفيد 19" إلى تباطؤ جهود مكافحة الفقر.
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