https://sputnikarabic.ae/20230117/3-منظمات-إغاثية-تستأنف-أنشطتها-في-أفغانستان-بمشاركة-موظفات-1072395944.html
3 منظمات إغاثية تستأنف أنشطتها في أفغانستان بمشاركة موظفات
3 منظمات إغاثية تستأنف أنشطتها في أفغانستان بمشاركة موظفات
استأنفت 3 منظمات غير حكومية نشاطها بشكل جزئي بمشاركة موظفات في أفغانستان. 17.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-17T16:13+0000
2023-01-17T16:13+0000
2023-01-17T16:14+0000
أخبار أفغانستان اليوم
حركة طالبان
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جاءت هذه الخطوة بعد تلقي المنظمات ضمانات من سلطات حركة طالبان بأن النساء يمكنهن مواصلة العمل في القطاع الصحي، بحسب "فرانس برس".وكانت وزارة الاقتصاد الأفغانية أعلنت، في 24 كانون الأول/ديسمبر، حظر عمل السيدات الأفغانيات في المنظمات غير الحكومية، على خلفية "شكاوى جدية" تتعلق بعدم احترام ارتداء الحجاب.وعقب هذا الإعلان، قررت عدة منظمات غير حكومية، بما في ذلك "لجنة الإنقاذ الدولية" (IRC) و"انقذوا الأطفال" (Save the Children) و"كير" (CARE) تعليق أنشطتها في البلاد، اعتراضا على القرار.لكن هذه المنظمات استأنفت، خلال الأيام الأخيرة، تقديم مساعدات في قطاعي الصحة والغذاء بمشاركة موظفاتها في عدد من المناطق.وقالت سميرة سيد رحمن المسؤولة في "لجنة الإنقاذ الدولية" إن المنظمة "استأنفت أنشطتها في قطاع الصحة مع موظفات في 4 مناطق.يذكر أن نحو 1260 منظمة غير حكومية تعمل في أفغانستان بحسب وزارة الاقتصاد، وتوظف آلاف النساء في مناصب أساسية، سواء في برامج المعونة الغذائية أو في مجالات الصحة والتعليم.كما أكدت منظمة "انقذوا الأطفال" استئناف نشاطاتها في قطاع الصحة.منظمة "كير" أعلنت هي الأخرى، أنها استأنفت أنشطتها الصحية والغذائية في أفغانستان مع موظفين وموظفات.
https://sputnikarabic.ae/20230111/طالبان-تكشف-عن-أول-سيارة-محلية-الصنع-في-أفغانستان-1072177713.html
أخبار أفغانستان اليوم
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أفغانستان اليوم, حركة طالبان
أخبار أفغانستان اليوم, حركة طالبان
3 منظمات إغاثية تستأنف أنشطتها في أفغانستان بمشاركة موظفات
16:13 GMT 17.01.2023 (تم التحديث: 16:14 GMT 17.01.2023) تابعنا عبر
استأنفت 3 منظمات غير حكومية نشاطها بشكل جزئي بمشاركة موظفات في أفغانستان.
جاءت هذه الخطوة بعد تلقي المنظمات ضمانات من سلطات حركة طالبان
بأن النساء يمكنهن مواصلة العمل في القطاع الصحي، بحسب "فرانس برس".
وكانت وزارة الاقتصاد الأفغانية أعلنت، في 24 كانون الأول/ديسمبر، حظر عمل السيدات الأفغانيات في المنظمات غير الحكومية، على خلفية "شكاوى جدية" تتعلق بعدم احترام ارتداء الحجاب.
وعقب هذا الإعلان، قررت عدة منظمات غير حكومية، بما في ذلك "لجنة الإنقاذ الدولية" (IRC) و"انقذوا الأطفال" (Save the Children) و"كير" (CARE) تعليق أنشطتها في البلاد، اعتراضا على القرار.
لكن هذه المنظمات استأنفت، خلال الأيام الأخيرة، تقديم مساعدات في قطاعي الصحة والغذاء بمشاركة موظفاتها في عدد من المناطق.
وقالت سميرة سيد رحمن المسؤولة في "لجنة الإنقاذ الدولية" إن المنظمة "استأنفت أنشطتها في قطاع الصحة مع موظفات في 4 مناطق.
يذكر أن نحو 1260 منظمة غير حكومية
تعمل في أفغانستان بحسب وزارة الاقتصاد، وتوظف آلاف النساء في مناصب أساسية، سواء في برامج المعونة الغذائية أو في مجالات الصحة والتعليم.
كما أكدت منظمة "انقذوا الأطفال" استئناف نشاطاتها في قطاع الصحة.
منظمة "كير" أعلنت هي الأخرى، أنها استأنفت أنشطتها الصحية والغذائية في أفغانستان مع موظفين وموظفات.