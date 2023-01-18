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https://sputnikarabic.ae/20230118/أقل-من-المتوسط-في-5-سنوات-تراجع-مخزونات-النفط-لدول-التعاون-الاقتصادي-في-نوفمبر-1072426807.html
أقل من المتوسط في 5 سنوات... تراجع مخزونات النفط لدول "التعاون الاقتصادي" في نوفمبر
أقل من المتوسط في 5 سنوات... تراجع مخزونات النفط لدول "التعاون الاقتصادي" في نوفمبر
أعلنت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الأربعاء، أن المخزونات التجارية من النفط والمنتجات البترولية في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ارتفعت في نوفمبر/ تشرين... 18.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-18T11:01+0000
2023-01-18T11:01+0000
أسعار النفط اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في تقرير الوكالة الشهري: "شهدت الاحتياطات التجارية في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في نوفمبر الماضي، ارتفاعا للشهر الثالث على التوالي، حيث زادت بمقدار مليون برميل. وبلغ حجمها 2779 مليون برميل أي بزيادة 37.1 مليون برميل عن نفس الفترة من العام الماضي؛ لكن أقل بمقدار 125.9 مليون برميل من المتوسط في خمس سنوات".ولفت التقرير إلى أن بيانات مخزونات النفط في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لشهر أكتوبر/ تشرين الأول، قد تم تعديلها بالزيادة بمقدار 12.6 مليون برميل- إلى 2778 مليون برميل؛ في حين تم تخفيض بيانات سبتمبر/ أيلول الماضي، بمقدار 2.2 مليون برميل، بعد توفر المزيد من البيانات الكاملة.وتم تحديد هدف رفع حجم الاحتياطيات التجارية من النفط والمنتجات البترولية في العالم إلى مستوى متوسط ​​مدته خمس سنوات في الأصل، كهدف من أهداف تحالف "أوبك+"؛ من بين جميع الاحتياطات تتبع أطراف التحالف عن كثب المخزونات في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشكل أكثر نشاطًا.ومع ذلك، في عام 2021، بدأ أعضاء "أوبك +" التركيز على هدف إضافي - متوسط حجم الاحتياطيات للفترة 2015-2019، حيث كانت احتياطيات النفط عند مستوى مرتفع بشكل غير طبيعي طوال عام 2020 تقريبًا.
https://sputnikarabic.ae/20230118/خبير-خفض-الصين-لوارداتها-من-النفط-والغاز-يعد-مساهمة-في-مكافحة-تغير-المناخ-1072419301.html
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أسعار النفط اليوم, العالم
أسعار النفط اليوم, العالم

أقل من المتوسط في 5 سنوات... تراجع مخزونات النفط لدول "التعاون الاقتصادي" في نوفمبر

11:01 GMT 18.01.2023
© AP Photo / Eric Gayمؤشرات اقتصادية - النفط، تكساس، اقتصاد الولايات المتحدة 2020
مؤشرات اقتصادية - النفط، تكساس، اقتصاد الولايات المتحدة 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2023
© AP Photo / Eric Gay
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أعلنت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الأربعاء، أن المخزونات التجارية من النفط والمنتجات البترولية في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ارتفعت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بمقدار مليون برميل مقارنة بالشهر السابق له، لتصل إلى 2.779 مليار برميل أي أقل بمقدار 125.9 مليون برميل من المتوسط ​​في خمس سنوات.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في تقرير الوكالة الشهري: "شهدت الاحتياطات التجارية في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في نوفمبر الماضي، ارتفاعا للشهر الثالث على التوالي، حيث زادت بمقدار مليون برميل. وبلغ حجمها 2779 مليون برميل أي بزيادة 37.1 مليون برميل عن نفس الفترة من العام الماضي؛ لكن أقل بمقدار 125.9 مليون برميل من المتوسط في خمس سنوات".
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09:44 GMT
ولفت التقرير إلى أن بيانات مخزونات النفط في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لشهر أكتوبر/ تشرين الأول، قد تم تعديلها بالزيادة بمقدار 12.6 مليون برميل- إلى 2778 مليون برميل؛ في حين تم تخفيض بيانات سبتمبر/ أيلول الماضي، بمقدار 2.2 مليون برميل، بعد توفر المزيد من البيانات الكاملة.
وتم تحديد هدف رفع حجم الاحتياطيات التجارية من النفط والمنتجات البترولية في العالم إلى مستوى متوسط ​​مدته خمس سنوات في الأصل، كهدف من أهداف تحالف "أوبك+"؛ من بين جميع الاحتياطات تتبع أطراف التحالف عن كثب المخزونات في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشكل أكثر نشاطًا.
ومع ذلك، في عام 2021، بدأ أعضاء "أوبك +" التركيز على هدف إضافي - متوسط حجم الاحتياطيات للفترة 2015-2019، حيث كانت احتياطيات النفط عند مستوى مرتفع بشكل غير طبيعي طوال عام 2020 تقريبًا.
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