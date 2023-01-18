https://sputnikarabic.ae/20230118/إثيوبيا-تكتشف-ملياري-برميل-من-احتياطي-النفط-الخام-في-إقليم-أمهرا-1072445403.html
إثيوبيا تكتشف ملياري برميل من احتياطي النفط الخام في إقليم أمهرا
إثيوبيا تكتشف ملياري برميل من احتياطي النفط الخام في إقليم أمهرا
أعلن وزير المعادن الإثيوبي تاكلي أوما، أن بلاده تمتلك احتياطيا من النفط الخام يقدر بنحو ملياري برميل، في منطقة (ورئيلو)، الواقعة في حوض النيل في إقليم أمهرا... 18.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-18T19:05+0000
2023-01-18T19:05+0000
2023-01-18T19:05+0000
أخبار إثيوبيا
طاقة
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الخرطوم– سبوتنيك. وقال أوما، حسب موقع "الراصد" الإثيوبي، اليوم الأربعاء، إن "دراسة أجريت للتنقيب عن النفط في منطقة "ورئيلو" في الجزء الشمالي لحوض النيل في إقليم أمهرا الإثيوبي".وأكد أن "الدراسات أظهرت أن هناك أكثر من ملياري برميل من النفط الخام".وذكر الوزير الإثيوبي أن "هذا التطور الكبير له أهمية كبيرة لتنمية إثيوبيا ومستقبلها"، مشيرًا إلى أنه "يتم إجراء أبحاث التنقيب عن النفط في أربعة أحواض في إثيوبيا".وأوضح أن "إحدى الشركات كانت تجري في السابق أعمال استكشاف في منطقة "ورئيلو"، لكنها بسبب نقص الإمكانات، اضطرت إلى إيقاف العمل وتقوم الحكومة الإثيوبية حاليا بتسهيل وتقديم جميع الإمكانات والموارد لتسريع العمل في هذه المنطقة".
https://sputnikarabic.ae/20230116/آبي-أحمد-من-أبوظبي-إثيوبيا-تنعم-بموارد-الطاقة-المتجددة-الوفيرة-1072342579.html
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أخبار إثيوبيا, طاقة
إثيوبيا تكتشف ملياري برميل من احتياطي النفط الخام في إقليم أمهرا
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أعلن وزير المعادن الإثيوبي تاكلي أوما، أن بلاده تمتلك احتياطيا من النفط الخام يقدر بنحو ملياري برميل، في منطقة (ورئيلو)، الواقعة في حوض النيل في إقليم أمهرا الإثيوبي.
الخرطوم– سبوتنيك. وقال أوما، حسب موقع "الراصد" الإثيوبي، اليوم الأربعاء، إن "دراسة أجريت للتنقيب عن النفط في منطقة "ورئيلو" في الجزء الشمالي لحوض النيل في إقليم أمهرا الإثيوبي".
وأكد أن "الدراسات أظهرت أن هناك أكثر من ملياري برميل من النفط الخام".
وذكر الوزير الإثيوبي أن "هذا التطور الكبير له أهمية كبيرة لتنمية إثيوبيا
ومستقبلها"، مشيرًا إلى أنه "يتم إجراء أبحاث التنقيب عن النفط في أربعة أحواض في إثيوبيا".
وأوضح أن "إحدى الشركات كانت تجري في السابق أعمال استكشاف في منطقة "ورئيلو"، لكنها بسبب نقص الإمكانات، اضطرت إلى إيقاف العمل وتقوم الحكومة الإثيوبية
حاليا بتسهيل وتقديم جميع الإمكانات والموارد لتسريع العمل في هذه المنطقة".