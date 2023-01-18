https://sputnikarabic.ae/20230118/إضراب-المعلمين-في-لبنان-يحرم-التلامذة-السوريين-من-الدراسة-1072435089.html
إضراب المعلمين في لبنان يحرم التلامذة السوريين من الدراسة
إضراب المعلمين في لبنان يحرم التلامذة السوريين من الدراسة
توقف التعليم في المدارس الرسمية للدوام المسائي في لبنان منذ حوالي الأسبوعين، وهي الأوقات التي خصصت للتلامذة من أبناء اللاجئين السوريين في البلاد. 18.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-18T14:13+0000
2023-01-18T14:13+0000
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واتخذت وزارة التربية هذا القرار بعد الإضراب المفتوح الذي تنفذه روابط التعليم الأساسية والأساتذة المتعاقدين، للمطالبة بتحسين ظروفهم المعيشية والمالية والطبية.من جهتها قالت غفران إنها تريد أن تتعلم وأنها مزعوجة لأنهم أوقفوا المدرسة.واعتبر اللاجئ السوري عبد الله العلي أنهم تضرروا، مضيفًا أن "التأجيل يعني أنهم خسروا سنة من عمرهم، وليس لدينا إمكانية للتعليم في المدرس الخاصة".وأشار إلى أن "التأثير على أطفالنا وليس لدينا ذنب، يخسر الطفل من عمره سنة ويتأخر بالتعليم ونحن نريدهم أن يتعلموا، خرجنا بهم لكي يتعلموا".بهذا الإطار، يقول رئيس رابطة التعليم الأساسي حسين جواد لـ"سبوتنيك" إن "الإضراب هو إضراب للتعليم قبل الظهر وبعد الظهر، إقفال في كافة المدارس والثانويات والمعاهد المهنية".وبخصوص تعليم قبل الظهر أشار جواد إلى أن "هناك مطالب محقة للأساتذة وهي تصحيح الرواتب والأجور، والحوافز التي وعد فيها وزير التربية لم تدفع وبدل النقل الذي نأخذه 95 ألف ليرة لبنانية غير كافي للانتقال إلى المدارس، وهناك مسألة الاستشفاء التي نعاني منها مع المستشفيات وهذه مطالبنا قبل الظهر".ولفت جواد إلى أن "اليوم قابلنا رئيس الحكومة ووزير التربية والمالية وللأسف ليس لديهم شيء، ورئيس الحكومة يقول إن الأسبوع القادم سيخصص جلسة خاصة للتربية على أمل أن يصدر منهم شيء بدورنا ستستمر المدارس بالإقفال إلى أن يتم بت الموضوع التربوي"، مشددًا أن "هذه المسألة عند الحكومة والدولة والمسؤولين عليهم إيجاد الحلول".
https://sputnikarabic.ae/20221227/أزمة-لبنان-الاقتصادية-تلقي-بظلالها-على-أطفال-اللاجئين-السوريين-1071676284.html
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لبنان, العالم العربي, تقارير سبوتنيك
لبنان, العالم العربي, تقارير سبوتنيك
إضراب المعلمين في لبنان يحرم التلامذة السوريين من الدراسة
14:13 GMT 18.01.2023 (تم التحديث: 14:48 GMT 18.01.2023) تابعنا عبر
توقف التعليم في المدارس الرسمية للدوام المسائي في لبنان منذ حوالي الأسبوعين، وهي الأوقات التي خصصت للتلامذة من أبناء اللاجئين السوريين في البلاد.
واتخذت وزارة التربية هذا القرار بعد الإضراب المفتوح الذي تنفذه روابط التعليم الأساسية والأساتذة المتعاقدين، للمطالبة بتحسين ظروفهم المعيشية والمالية والطبية.
في المقابل يتخوف أهالي تلامذة اللاجئين السوريين على مستقبل العام الدراسي لأبنائهم، لا سيما وأن نسبة كبيرة من أطفال اللاجئين تضطر في أحيان كثيرة إلى ترك مقاعد الدراسة والانخراط باكرا في سوق العمل.
وتقول الطفلة السورية ملك لـ"سبوتنيك" إنها محرومة من المدرسة بسبب الإضراب، أما ردينة فتتخوف من استمرار الإضراب.
من جهتها قالت غفران إنها تريد أن تتعلم وأنها مزعوجة لأنهم أوقفوا المدرسة.
واعتبر اللاجئ السوري عبد الله العلي أنهم تضرروا، مضيفًا أن "التأجيل يعني أنهم خسروا سنة من عمرهم، وليس لدينا إمكانية للتعليم في المدرس الخاصة".
وأشار إلى أن "التأثير على أطفالنا وليس لدينا ذنب، يخسر الطفل من عمره سنة ويتأخر بالتعليم ونحن نريدهم أن يتعلموا، خرجنا بهم لكي يتعلموا".
بهذا الإطار، يقول رئيس رابطة التعليم الأساسي حسين جواد لـ"سبوتنيك" إن "الإضراب هو إضراب للتعليم قبل الظهر وبعد الظهر، إقفال في كافة المدارس والثانويات والمعاهد المهنية".
27 ديسمبر 2022, 19:51 GMT
وبخصوص تعليم قبل الظهر أشار جواد إلى أن "هناك مطالب محقة للأساتذة وهي تصحيح الرواتب والأجور، والحوافز التي وعد فيها وزير التربية لم تدفع وبدل النقل الذي نأخذه 95 ألف ليرة لبنانية غير كافي للانتقال إلى المدارس، وهناك مسألة الاستشفاء التي نعاني منها مع المستشفيات وهذه مطالبنا قبل الظهر".
وأوضح أن إضراب الأساتذة بعد الظهر "هو بسبب الدول المانحة التي كانت قد وعدت وزير التربية بمبلغ 50 مليون دولار على أساس أن يوزع حوافز للمعلمين ووعد وزير التربية بناء على وعد الدول المانحة أن هناك 130 دولارا لكل أستاذ وعلى هذا الأساس بدأت المدارس، اليوم بعد 3 أشهر من الدوام في المدارس وصلنا إلى مكان يقول الوزير إن الدول المانحة لم توف بوعدها ولا يمكن تأمين الحوافز وأستطيع أن أعطي 5 دولار يوميًا من وزير في وزارة التربية وهنا كانت الانتفاضة نحن لسنا بلا كرامة ونحن لا نتسول لكي نحسن وضعنا".
ولفت جواد إلى أن "اليوم قابلنا رئيس الحكومة ووزير التربية والمالية وللأسف ليس لديهم شيء، ورئيس الحكومة يقول إن الأسبوع القادم سيخصص جلسة خاصة للتربية على أمل أن يصدر منهم شيء بدورنا ستستمر المدارس بالإقفال إلى أن يتم بت الموضوع التربوي"، مشددًا أن "هذه المسألة عند الحكومة والدولة والمسؤولين عليهم إيجاد الحلول".