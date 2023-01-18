https://sputnikarabic.ae/20230118/إضراب-المعلمين-في-لبنان-يحرم-التلامذة-السوريين-من-الدراسة-1072435089.html

إضراب المعلمين في لبنان يحرم التلامذة السوريين من الدراسة

إضراب المعلمين في لبنان يحرم التلامذة السوريين من الدراسة

توقف التعليم في المدارس الرسمية للدوام المسائي في لبنان منذ حوالي الأسبوعين، وهي الأوقات التي خصصت للتلامذة من أبناء اللاجئين السوريين في البلاد. 18.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-18T14:13+0000

2023-01-18T14:13+0000

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واتخذت وزارة التربية هذا القرار بعد الإضراب المفتوح الذي تنفذه روابط التعليم الأساسية والأساتذة المتعاقدين، للمطالبة بتحسين ظروفهم المعيشية والمالية والطبية.من جهتها قالت غفران إنها تريد أن تتعلم وأنها مزعوجة لأنهم أوقفوا المدرسة.واعتبر اللاجئ السوري عبد الله العلي أنهم تضرروا، مضيفًا أن "التأجيل يعني أنهم خسروا سنة من عمرهم، وليس لدينا إمكانية للتعليم في المدرس الخاصة".وأشار إلى أن "التأثير على أطفالنا وليس لدينا ذنب، يخسر الطفل من عمره سنة ويتأخر بالتعليم ونحن نريدهم أن يتعلموا، خرجنا بهم لكي يتعلموا".بهذا الإطار، يقول رئيس رابطة التعليم الأساسي حسين جواد لـ"سبوتنيك" إن "الإضراب هو إضراب للتعليم قبل الظهر وبعد الظهر، إقفال في كافة المدارس والثانويات والمعاهد المهنية".وبخصوص تعليم قبل الظهر أشار جواد إلى أن "هناك مطالب محقة للأساتذة وهي تصحيح الرواتب والأجور، والحوافز التي وعد فيها وزير التربية لم تدفع وبدل النقل الذي نأخذه 95 ألف ليرة لبنانية غير كافي للانتقال إلى المدارس، وهناك مسألة الاستشفاء التي نعاني منها مع المستشفيات وهذه مطالبنا قبل الظهر".ولفت جواد إلى أن "اليوم قابلنا رئيس الحكومة ووزير التربية والمالية وللأسف ليس لديهم شيء، ورئيس الحكومة يقول إن الأسبوع القادم سيخصص جلسة خاصة للتربية على أمل أن يصدر منهم شيء بدورنا ستستمر المدارس بالإقفال إلى أن يتم بت الموضوع التربوي"، مشددًا أن "هذه المسألة عند الحكومة والدولة والمسؤولين عليهم إيجاد الحلول".

https://sputnikarabic.ae/20221227/أزمة-لبنان-الاقتصادية-تلقي-بظلالها-على-أطفال-اللاجئين-السوريين-1071676284.html

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