عربي
مقتل وزير الداخلية الأوكراني ونائبه إثر تحطم مروحية في ضواحي كييف
Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230118/إعلام-مقتل-وزير-الداخلية-الأوكراني-ونائبه-إثر-سقوط-الطائرة-المروحية-في-ضواحي-كييف-1072415007.html
مقتل وزير الداخلية الأوكراني ونائبه إثر تحطم مروحية في ضواحي كييف
مقتل وزير الداخلية الأوكراني ونائبه إثر تحطم مروحية في ضواحي كييف
أكدت الشرطة الأوكرانية، صباح اليوم الأربعاء، مقتل 18 شخصا بينهم وزير الداخلية الأوكراني دينيس موناستيرسكي ونائبه الأول يفغيني إينين و3 أطفال وإصابة 26 شخصًا... 18.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-18T08:17+0000
2023-01-18T09:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/0f/1061212217_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_3847b123f6b96a93ae6f2e1d2ae236f3.jpg
وذكرت الشرطة الأوكرانية على صفحتها الخاصة على منصة "تلغرام" أنه "هذا الصباح تحطمت مروحية تابعة لوزارة طوارئ الأوكرانية في بروفاري. ونتيجة لتحطمها قتل على متنها وزير الداخلية الأوكراني دينيس موناستيرسكي ونائبه الأول يفغيني إينين".كما أبلغ رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في كييف، أليكسي كوليبا، عن تحطم مروحية في بروفاري بالقرب من روضة أطفال ومبان سكنية وتم إجلاء العاملين والتلاميذ من روضة الأطفال.وأفادت الشرطة بأن الحادث أسفر عن مصرع 14 شخصًا وطفلين.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/0f/1061212217_145:0:2874:2047_1920x0_80_0_0_560c32f7876beab38c9570f4696b26ed.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

مقتل وزير الداخلية الأوكراني ونائبه إثر تحطم مروحية في ضواحي كييف

08:17 GMT 18.01.2023 (تم التحديث: 09:00 GMT 18.01.2023)
© Sputnik . Валерий Мельников / الانتقال إلى بنك الصورحطام طائرة "إيل-76" التابعة لسلاح الجو الأوكراني
حطام طائرة إيل-76 التابعة لسلاح الجو الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2023
© Sputnik . Валерий Мельников
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أكدت الشرطة الأوكرانية، صباح اليوم الأربعاء، مقتل 18 شخصا بينهم وزير الداخلية الأوكراني دينيس موناستيرسكي ونائبه الأول يفغيني إينين و3 أطفال وإصابة 26 شخصًا بينهم 12 طفلاً، وذلك إثر تحطم مروحية بالقرب من العاصمة الأوكرانية كييف.
وذكرت الشرطة الأوكرانية على صفحتها الخاصة على منصة "تلغرام" أنه "هذا الصباح تحطمت مروحية تابعة لوزارة طوارئ الأوكرانية في بروفاري. ونتيجة لتحطمها قتل على متنها وزير الداخلية الأوكراني دينيس موناستيرسكي ونائبه الأول يفغيني إينين".
كما أبلغ رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في كييف، أليكسي كوليبا، عن تحطم مروحية في بروفاري بالقرب من روضة أطفال ومبان سكنية وتم إجلاء العاملين والتلاميذ من روضة الأطفال.
وأفادت الشرطة بأن الحادث أسفر عن مصرع 14 شخصًا وطفلين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:07 GMT - سبوتنيك عربيلافروف: واشنطن استخدمت "الشيطنة والابتزاز والقوة" ضد منافسيها 09:03 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала