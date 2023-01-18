https://sputnikarabic.ae/20230118/إعلام-مقتل-وزير-الداخلية-الأوكراني-ونائبه-إثر-سقوط-الطائرة-المروحية-في-ضواحي-كييف-1072415007.html
مقتل وزير الداخلية الأوكراني ونائبه إثر تحطم مروحية في ضواحي كييف
مقتل وزير الداخلية الأوكراني ونائبه إثر تحطم مروحية في ضواحي كييف
أكدت الشرطة الأوكرانية، صباح اليوم الأربعاء، مقتل 18 شخصا بينهم وزير الداخلية الأوكراني دينيس موناستيرسكي ونائبه الأول يفغيني إينين و3 أطفال وإصابة 26 شخصًا... 18.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-18T08:17+0000
2023-01-18T08:17+0000
2023-01-18T09:00+0000
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وذكرت الشرطة الأوكرانية على صفحتها الخاصة على منصة "تلغرام" أنه "هذا الصباح تحطمت مروحية تابعة لوزارة طوارئ الأوكرانية في بروفاري. ونتيجة لتحطمها قتل على متنها وزير الداخلية الأوكراني دينيس موناستيرسكي ونائبه الأول يفغيني إينين".كما أبلغ رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في كييف، أليكسي كوليبا، عن تحطم مروحية في بروفاري بالقرب من روضة أطفال ومبان سكنية وتم إجلاء العاملين والتلاميذ من روضة الأطفال.وأفادت الشرطة بأن الحادث أسفر عن مصرع 14 شخصًا وطفلين.
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العالم
مقتل وزير الداخلية الأوكراني ونائبه إثر تحطم مروحية في ضواحي كييف
08:17 GMT 18.01.2023 (تم التحديث: 09:00 GMT 18.01.2023) تابعنا عبر
أكدت الشرطة الأوكرانية، صباح اليوم الأربعاء، مقتل 18 شخصا بينهم وزير الداخلية الأوكراني دينيس موناستيرسكي ونائبه الأول يفغيني إينين و3 أطفال وإصابة 26 شخصًا بينهم 12 طفلاً، وذلك إثر تحطم مروحية بالقرب من العاصمة الأوكرانية كييف.
وذكرت الشرطة الأوكرانية على صفحتها الخاصة على منصة "تلغرام" أنه "هذا الصباح تحطمت مروحية تابعة لوزارة طوارئ الأوكرانية في بروفاري. ونتيجة لتحطمها قتل على متنها وزير الداخلية الأوكراني دينيس موناستيرسكي ونائبه الأول يفغيني إينين".
كما أبلغ رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في كييف، أليكسي كوليبا، عن تحطم مروحية في بروفاري بالقرب من روضة أطفال ومبان سكنية وتم إجلاء العاملين والتلاميذ من روضة الأطفال.
وأفادت الشرطة بأن الحادث أسفر عن مصرع 14 شخصًا وطفلين.