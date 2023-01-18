https://sputnikarabic.ae/20230118/إعلام-وزارة-العدل-الأمريكية-أرادت-إشراك-مكتب-التحقيقات-الفيدرالي-في-البحث-عن-مستندات-بايدن-السرية-1072419731.html
إعلام: وزارة العدل الأمريكية أرادت إشراك مكتب التحقيقات الفيدرالي في البحث عن مستندات بايدن السرية
إعلام: وزارة العدل الأمريكية أرادت إشراك مكتب التحقيقات الفيدرالي في البحث عن مستندات بايدن السرية
ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" يوم الأربعاء نقلا عن مصادر أن وزارة العدل الأمريكية نظرت، لكنها تخلت عن فكرة إشراك ضباط مكتب التحقيقات الفيدرالي لمراقبة عملية... 18.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-18T09:57+0000
2023-01-18T09:57+0000
2023-01-18T09:57+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن
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وبدلا من ذلك، اتفق الجانبان على أن يقوم محامو بايدن الشخصيون بتفتيش منازله وإبلاغ وزارة العدل بمجرد العثور على أي سجلات أخرى يحتمل أن تكون سرية وتنظيم مصادرتها من قبل وكالات إنفاذ القانون، بحسب التقرير.ونقل عن المصادر قولها إن قرار ترك مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) كان من أجل تجنب تعقيد مراحل التحقيق الأخرى، وكذلك بسبب حقيقة أن محامي بايدن وافقوا على التعاون مع التحقيق وسلموا الأوراق السرية المسترجعة على الفور.في الأسبوع الماضي، عين المدعي العام الأمريكي ميريك جارلاند روبرت هور كمستشار خاص للتحقيق في سوء تعامل بايدن مع وثائق حكومية سرية.وفي 9 يناير/ كانون الثاني، أفادت وسائل الإعلام الأمريكية بأن المحامين الشخصيين للرئيس اكتشفوا 10 وثائق سرية تتعلق بأوكرانيا وإيران والمملكة المتحدة في مكتب بايدن للأبحاث، مما دفع بفتح تحقيق فيدرالي في الأمر. تم اكتشاف دفعة ثانية من الوثائق السرية في مرآب سكن بايدن في ويلمنغتون بولاية ديلاوير، بينما تم العثور على وثيقة أخرى من صفحة واحدة في غرفة مجاورة.
https://sputnikarabic.ae/20230117/بداية-النهاية-حديث-في-الولايات-المتحدة-عن-اقتراب-سقوط-بايدن-1072369817.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن
إعلام: وزارة العدل الأمريكية أرادت إشراك مكتب التحقيقات الفيدرالي في البحث عن مستندات بايدن السرية
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ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" يوم الأربعاء نقلا عن مصادر أن وزارة العدل الأمريكية نظرت، لكنها تخلت عن فكرة إشراك ضباط مكتب التحقيقات الفيدرالي لمراقبة عملية البحث عن وثائق سرية في ممتلكات الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وبدلا من ذلك، اتفق الجانبان على أن يقوم محامو بايدن الشخصيون بتفتيش منازله وإبلاغ وزارة العدل بمجرد العثور على أي سجلات أخرى يحتمل أن تكون سرية وتنظيم مصادرتها من قبل وكالات إنفاذ القانون، بحسب التقرير.
ونقل عن المصادر قولها إن قرار ترك مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) كان من أجل تجنب تعقيد مراحل التحقيق الأخرى، وكذلك بسبب حقيقة أن محامي بايدن وافقوا على التعاون مع التحقيق وسلموا الأوراق السرية المسترجعة على الفور.
في الأسبوع الماضي، عين المدعي العام الأمريكي ميريك جارلاند روبرت هور كمستشار خاص للتحقيق في سوء تعامل بايدن مع وثائق حكومية سرية.
وفي 9 يناير/ كانون الثاني، أفادت وسائل الإعلام الأمريكية بأن المحامين الشخصيين للرئيس اكتشفوا 10 وثائق سرية تتعلق بأوكرانيا وإيران والمملكة المتحدة في مكتب بايدن للأبحاث، مما دفع بفتح تحقيق فيدرالي في الأمر. تم اكتشاف دفعة ثانية من الوثائق السرية في مرآب سكن بايدن في ويلمنغتون بولاية ديلاوير، بينما تم العثور على وثيقة أخرى من صفحة واحدة في غرفة مجاورة.