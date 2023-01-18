https://sputnikarabic.ae/20230118/اتخذ-مواقع-قتالية-الجيش-اللبناني-يمنع-قوات-إسرائيلية-من-استكمال-أعمالها-على-الحدود-صور-1072443947.html
اتخذ "مواقع قتالية"... الجيش اللبناني يمنع قوات إسرائيلية من استكمال أعمالها على الحدود.. صور
اتخذ "مواقع قتالية"... الجيش اللبناني يمنع قوات إسرائيلية من استكمال أعمالها على الحدود.. صور
منع الجيش اللبناني، اليوم الأربعاء، قوات إسرائيلية من استكمال أعمال هندسية كانت تقوم بها قرب السياج الحدودي بين البلدين. 18.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-18T17:29+0000
2023-01-18T17:29+0000
2023-01-18T17:29+0000
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وقال الجيش اللبناني في بيان: "خرق حاضور حفارة تابعة للعدو الإسرائيلي الخط الأزرق في سهل مرجعيون قرب بلدة كفركلا على مرحلتين لمسافة مترين".وأضاف أن "قوة من الجيش نفذت انتشاراً في مكان الخرق، وألزمت العدو الإسرائيلي التوقّف عن متابعة الأشغال عند الخط الأزرق. كما حضرت دورية من اليونيفيل للتحقّق من الخرق".في السياق، قالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إن الجيش منع "قوات العدو الاسرائيلي من استكمال أعماله قرب السياج التقني من الجانب المحتل على حدود مستعمرة المطلة المواجهة للخيام".وأوضحت أن عناصر الجيش اللبناني اتخذوا "مواقع قتالية" على الخط الأزرق "وجها لوجه مع جنود العدو وأمام حاضور الجرافة في ظل وجود قوات "اليونيفيل" ولجنة الارتباط".وبشكل متكرر، يتهم لبنان إسرائيل بخرق مجاله البري والجوي ومياهه الإقليمية، وسط دعوات للأمم المتحدة لوقف هذه الخروقات.
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feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي, لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
اتخذ "مواقع قتالية"... الجيش اللبناني يمنع قوات إسرائيلية من استكمال أعمالها على الحدود.. صور
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منع الجيش اللبناني، اليوم الأربعاء، قوات إسرائيلية من استكمال أعمال هندسية كانت تقوم بها قرب السياج الحدودي بين البلدين.
وقال الجيش اللبناني
في بيان: "خرق حاضور حفارة تابعة للعدو الإسرائيلي الخط الأزرق في سهل مرجعيون قرب بلدة كفركلا على مرحلتين لمسافة مترين".
وأضاف أن "قوة من الجيش نفذت انتشاراً في مكان الخرق، وألزمت العدو الإسرائيلي التوقّف عن متابعة الأشغال عند الخط الأزرق. كما حضرت دورية من اليونيفيل للتحقّق من الخرق".
في السياق، قالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية
إن الجيش منع "قوات العدو الاسرائيلي من استكمال أعماله قرب السياج التقني من الجانب المحتل على حدود مستعمرة المطلة المواجهة للخيام".
وأوضحت أن عناصر الجيش اللبناني اتخذوا "مواقع قتالية" على الخط الأزرق "وجها لوجه مع جنود العدو وأمام حاضور الجرافة في ظل وجود قوات "اليونيفيل" ولجنة الارتباط".
وبشكل متكرر، يتهم لبنان إسرائيل بخرق مجاله البري والجوي ومياهه الإقليمية، وسط دعوات للأمم المتحدة لوقف هذه الخروقات.