https://sputnikarabic.ae/20230118/البنتاغون-يرسل-أسلحة-أمريكية-مخزنة-في-إسرائيل-إلى-أوكرانيا-1072411592.html
البنتاغون يرسل أسلحة أمريكية مخزنة في إسرائيل إلى أوكرانيا
البنتاغون يرسل أسلحة أمريكية مخزنة في إسرائيل إلى أوكرانيا
قال مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون إن البنتاغون يستغل مخزونا هائلا لكنه غير معروف من الذخيرة الأمريكية في إسرائيل للمساعدة في تلبية حاجة أوكرانيا الماسة لقذائف... 18.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-18T06:58+0000
2023-01-18T06:58+0000
2023-01-18T06:58+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
أخبار أوكرانيا
البنتاغون الأمريكي
الجيش الأمريكي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102214/30/1022143088_0:181:2048:1333_1920x0_80_0_0_6dd6bff33a7236344445129a540cc083.jpg
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن الولايات المتحدة اتفقت في العام الماضي مع إسرائيل حول توريد ذخيرة مدفعية من عيار 155 مم إلى أوكرانيا من مستودعات أمريكية في إسرائيل.وأوضحت الصحيفة أن عمليات التسليم من المستودعات الأمريكية التي تم إنشاؤها في إسرائيل بعد الحرب العربية- الإسرائيلية عام 1973 لاستخدامها من قبل الجيش الأمريكي في النزاعات بالشرق الأوسط.وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة الإسرائيلية السابقة عارضت في البداية، شحن هذه الذخيرة من المستودعات الأمريكية، بما في ذلك لخشيتها من رد فعل سلبي محتمل من جانب روسيا.لكن في نفس الوقت، وبعد طلب رسمي من وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق يائير لابيد على الصفقة "من أجل تجنب التوتر في العلاقات مع الولايات المتحدة".كما تعهد البنتاغون بتجديد المخزونات في المستودعات في إسرائيل، وكذلك تنظيم إمداد فوري بهذه الذخيرة في حال الضرورة الملحة.وتعليقا على ذلك، قال المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر للصحيفة، إن واشنطن لن تكشف أي تفاصيل عن طرق توريد هذه الذخيرة.
https://sputnikarabic.ae/20230115/رغم-امتلاكه-أضخم-ميزانية-دفاع-في-العالم-الجيش-الأمريكي-يتحول-إلى-قوة-جوفاء-1072296047.html
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102214/30/1022143088_16:0:2033:1513_1920x0_80_0_0_327e8c583fa7bb88fddadae6d2a25f48.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار أوكرانيا, البنتاغون الأمريكي, الجيش الأمريكي
الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار أوكرانيا, البنتاغون الأمريكي, الجيش الأمريكي
البنتاغون يرسل أسلحة أمريكية مخزنة في إسرائيل إلى أوكرانيا
تابعنا عبر
قال مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون إن البنتاغون يستغل مخزونا هائلا لكنه غير معروف من الذخيرة الأمريكية في إسرائيل للمساعدة في تلبية حاجة أوكرانيا الماسة لقذائف المدفعية لمواجهة روسيا.
وذكرت
صحيفة "نيويورك تايمز"، أن الولايات المتحدة اتفقت في العام الماضي مع إسرائيل حول توريد ذخيرة مدفعية من عيار 155 مم إلى أوكرانيا من مستودعات أمريكية في إسرائيل.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، أن الصفقة تتضمن نقل 300 ألف قذيفة مدفعية إلى أوكرانيا، وتم شحن نصفها بالفعل إلى أوروبا ومن المتوقع تسليمها إلى أوكرانيا عبر بولندا.
وأوضحت الصحيفة أن عمليات التسليم من المستودعات الأمريكية التي تم إنشاؤها في إسرائيل بعد الحرب العربية- الإسرائيلية عام 1973 لاستخدامها من قبل الجيش الأمريكي
في النزاعات بالشرق الأوسط.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة الإسرائيلية السابقة عارضت في البداية، شحن هذه الذخيرة من المستودعات الأمريكية، بما في ذلك لخشيتها من رد فعل سلبي محتمل من جانب روسيا.
لكن في نفس الوقت، وبعد طلب رسمي من وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق يائير لابيد على الصفقة "من أجل تجنب التوتر في العلاقات مع الولايات المتحدة".
كما تعهد البنتاغون بتجديد المخزونات في المستودعات في إسرائيل، وكذلك تنظيم إمداد فوري بهذه الذخيرة في حال الضرورة الملحة.
وتعليقا على ذلك، قال المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر للصحيفة، إن واشنطن لن تكشف أي تفاصيل عن طرق توريد هذه الذخيرة.