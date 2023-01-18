https://sputnikarabic.ae/20230118/البنتاغون-يرسل-أسلحة-أمريكية-مخزنة-في-إسرائيل-إلى-أوكرانيا-1072411592.html

البنتاغون يرسل أسلحة أمريكية مخزنة في إسرائيل إلى أوكرانيا

البنتاغون يرسل أسلحة أمريكية مخزنة في إسرائيل إلى أوكرانيا

قال مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون إن البنتاغون يستغل مخزونا هائلا لكنه غير معروف من الذخيرة الأمريكية في إسرائيل للمساعدة في تلبية حاجة أوكرانيا الماسة لقذائف... 18.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-18T06:58+0000

2023-01-18T06:58+0000

2023-01-18T06:58+0000

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وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن الولايات المتحدة اتفقت في العام الماضي مع إسرائيل حول توريد ذخيرة مدفعية من عيار 155 مم إلى أوكرانيا من مستودعات أمريكية في إسرائيل.وأوضحت الصحيفة أن عمليات التسليم من المستودعات الأمريكية التي تم إنشاؤها في إسرائيل بعد الحرب العربية- الإسرائيلية عام 1973 لاستخدامها من قبل الجيش الأمريكي في النزاعات بالشرق الأوسط.وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة الإسرائيلية السابقة عارضت في البداية، شحن هذه الذخيرة من المستودعات الأمريكية، بما في ذلك لخشيتها من رد فعل سلبي محتمل من جانب روسيا.لكن في نفس الوقت، وبعد طلب رسمي من وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق يائير لابيد على الصفقة "من أجل تجنب التوتر في العلاقات مع الولايات المتحدة".كما تعهد البنتاغون بتجديد المخزونات في المستودعات في إسرائيل، وكذلك تنظيم إمداد فوري بهذه الذخيرة في حال الضرورة الملحة.وتعليقا على ذلك، قال المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر للصحيفة، إن واشنطن لن تكشف أي تفاصيل عن طرق توريد هذه الذخيرة.

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