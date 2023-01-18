https://sputnikarabic.ae/20230118/البيت-الأبيض-إمداد-أوكرانيا-بمنظومات-الدفاع-الجوي-يتصدر-أولويات-واشنطن-1072448065.html

البيت الأبيض: إمداد أوكرانيا بمنظومات الدفاع الجوي يتصدر أولويات واشنطن

البيت الأبيض: إمداد أوكرانيا بمنظومات الدفاع الجوي يتصدر أولويات واشنطن

قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، أنه من أولويات بلاده في الوقت الراهن تزويد أوكرانيا بمنظومات الدفاع الجوي. 18.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-18T22:53+0000

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موسكو - سبوتنيك. وقال كيربي اليوم الخميس: "لم أر ولا علم لدي بعدد بطاريات "باتريوت" التي تحتاجها أوكرانيا، لكننا نعلم أن الدفاع الجوي يبقى أولوية".ولفت كيربي إلى أن تسليم منظومات الدفاع الجوي إلى أوكرانيا سيستغرق وقتا، بسبب تدريب العسكريين الأوكرانيين على استخدام "باتريوت".وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية باتريك رايدر، أن "الولايات المتحدة ستبدأ في تدريب القوات الأوكرانية على منظومة صواريخ باتريوت في أوكلاهوما قريبًا في الأسبوع القادم، وسيتم تدريب 90 - 100 أوكراني على مدى عدة أشهر".وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في وقت سابق بأن الولايات المتحدة وحلف "الناتو" متورطان بشكل مباشر في أوكرانيا، بتوريد الأسلحة وتدريب العسكريين في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.في السياق ذاته، أفادت وسائل إعلام أمريكية، أمس الأربعاء، بأن الولايات المتحدة ستعلن قريبا عن واحدة من أكبر حزم المساعدات العسكرية المقدمة لأوكرانيا، مشيرةً في الوقت عينه إلى أنها غير عازمة بعد على تسليم كييف الدبابات الحديثة التي تطلبها.وأفادت قناة "سي إن إن"، نقلا عن مسؤولين أمريكيين مطلعين: "من المرجح أن تعلن الولايات المتحدة قريبا عن واحدة من أكبر حزم المساعدات العسكرية لأوكرانيا، لكن كييف تطلب دبابات حديثة، وهو ما لم توافق عليه بعد الولايات المتحدة".

https://sputnikarabic.ae/20230111/تقارير-تركيا-تزود-أوكرانيا-بقنابل-عنقودية-أمريكية-يحظر-تصديرها-في-الولايات-المتحدة-1072142314.html

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