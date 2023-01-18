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https://sputnikarabic.ae/20230118/الجزائر-تطلق-محاكمة-شقيق-ومستشار-الرئيس-الأسبق-السعيد-بوتفليقة-1072431672.html
الجزائر تطلق محاكمة شقيق ومستشار الرئيس الأسبق السعيد بوتفليقة
الجزائر تطلق محاكمة شقيق ومستشار الرئيس الأسبق السعيد بوتفليقة
أعلنت وسائل إعلام جزائرية، اليوم الأربعاء، انطلاق محاكمات كل من مستشار وشقيق الرئيس الجزائري السابق السعيد بوتفليقة وعدد من رجال الأعمال المتهمين بقضايا... 18.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-18T11:56+0000
2023-01-18T11:56+0000
العالم العربي
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وذكر موقع "الجزائر الآن" أن السعيد بوتفليقة وكل من علي حداد ومحي الدين طحكوت والإخوة كونيناف متهمون بعدة قضايا جرمية سيتم البحث فيها خلال المحاكمات التي انطلقت اليوم الأربعاء.كما تم توجيه التهم لمتهمين آخرين ضمن قانون مكافحة الفساد والوقاية من بينها إخفاء عائدات إجرامية ناتجة عن جرائم الفساد وإخفاء عائدات إجرامية من خلال إخفاء مصدرها الإجرامي وتبييض الأموال ومخالفة الصرف.يذكر أنه سبق وأن تمت إدانة المتهمين من قبل بعقوبات سالبة للحرية في قضايا فساد عديدة.
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العالم العربي
العالم العربي

الجزائر تطلق محاكمة شقيق ومستشار الرئيس الأسبق السعيد بوتفليقة

11:56 GMT 18.01.2023
© AFP 2023 / FAROUK BATICHEالسعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة وإلى جانبه رئيس الحكومة السابق أحمد أويحي
السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة وإلى جانبه رئيس الحكومة السابق أحمد أويحي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2023
© AFP 2023 / FAROUK BATICHE
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أعلنت وسائل إعلام جزائرية، اليوم الأربعاء، انطلاق محاكمات كل من مستشار وشقيق الرئيس الجزائري السابق السعيد بوتفليقة وعدد من رجال الأعمال المتهمين بقضايا الفساد.
وذكر موقع "الجزائر الآن" أن السعيد بوتفليقة وكل من علي حداد ومحي الدين طحكوت والإخوة كونيناف متهمون بعدة قضايا جرمية سيتم البحث فيها خلال المحاكمات التي انطلقت اليوم الأربعاء.
كما تم توجيه التهم لمتهمين آخرين ضمن قانون مكافحة الفساد والوقاية من بينها إخفاء عائدات إجرامية ناتجة عن جرائم الفساد وإخفاء عائدات إجرامية من خلال إخفاء مصدرها الإجرامي وتبييض الأموال ومخالفة الصرف.
يذكر أنه سبق وأن تمت إدانة المتهمين من قبل بعقوبات سالبة للحرية في قضايا فساد عديدة.
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