https://sputnikarabic.ae/20230118/الجيش-الأمريكي-يواجه-أزمة-كبرى-يمكن-أن-تكتب-نهايته-1072440703.html

الجيش الأمريكي يواجه أزمة كبرى يمكن أن تكتب نهايته

الجيش الأمريكي يواجه أزمة كبرى يمكن أن تكتب نهايته

يصنف الجيش الأمريكي في المرتبة الأولى ضمن أضخم جيوش العالم، لكنه يواجه أزمة كبرى يمكن أن تكتب نهايته. 18.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-18T16:28+0000

2023-01-18T16:28+0000

2023-01-18T16:47+0000

رصد عسكري

الولايات المتحدة الأمريكية

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جاء ذلك في مقال نشره موقع "سنتر سكوير" الأمريكي، قبل يومين، تحدث فيه الكاتب عن عجز هائل في عدد الشباب الذين يتقدمون للخدمة في الجيش الأمريكي.وتعتمد الولايات المتحدة الأمريكية بصورة كبيرة على استغلال اللاجئين بتجنيدهم لعدة سنوات في الجيش، مقابل حصولهم على حق الإقامة الدائمة المعروفة بـ "البطاقة الخضراء".وتشير إحصاءات وزارة الدفاع الأمريكية أن 29 في المئة فقط من الأمريكيين يصلحون للخدمة العسكرية لعدة أسباب أبرزها:ويلقي الجيش الأمريكي اللوم في هذا الأمر على المدارس الحكومية، معتبرًا أنها فشلت في تعليم الشباب الأمريكي كيف يصبحون مواطنين صالحين.ويقول المقال إن ما سبق ليس كل الأسباب المسؤولة عن أزمة التجنيد في الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى أن هناك أشياء أخرى مثل:وتشير إحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" في 2023، إلى أن عدد سكان الولايات المتحدة الأمريكية يقدر بـ 337 مليون نسمة، بينهم نحو 123 مليون نسمة يصلحون للخدمة العسكرية، بينما يصل سن التجنيد سنويا نحو 4.3 مليون نسمة.ويقدر إجمالي عدد جنود الجيش الأمريكي بـ 1.8 مليون جندي تقريبا، بينهم نحو 1.4 مليون قوات عاملة و442 ألف قوات احتياطية، بينما لا توجد قوات شبه عسكرية.

https://sputnikarabic.ae/20230115/رغم-امتلاكه-أضخم-ميزانية-دفاع-في-العالم-الجيش-الأمريكي-يتحول-إلى-قوة-جوفاء-1072296047.html

https://sputnikarabic.ae/20200705/بينها-مخلب-النسر-أسوأ-5-هزائم-في-تاريخ-الجيش-الأمريكي-1045920682.html

الولايات المتحدة الأمريكية

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رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية