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https://sputnikarabic.ae/20230118/الجيش-الأمريكي-يواجه-أزمة-كبرى-يمكن-أن-تكتب-نهايته-1072440703.html
الجيش الأمريكي يواجه أزمة كبرى يمكن أن تكتب نهايته
الجيش الأمريكي يواجه أزمة كبرى يمكن أن تكتب نهايته
يصنف الجيش الأمريكي في المرتبة الأولى ضمن أضخم جيوش العالم، لكنه يواجه أزمة كبرى يمكن أن تكتب نهايته. 18.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-18T16:28+0000
2023-01-18T16:47+0000
رصد عسكري
الولايات المتحدة الأمريكية
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جاء ذلك في مقال نشره موقع "سنتر سكوير" الأمريكي، قبل يومين، تحدث فيه الكاتب عن عجز هائل في عدد الشباب الذين يتقدمون للخدمة في الجيش الأمريكي.وتعتمد الولايات المتحدة الأمريكية بصورة كبيرة على استغلال اللاجئين بتجنيدهم لعدة سنوات في الجيش، مقابل حصولهم على حق الإقامة الدائمة المعروفة بـ "البطاقة الخضراء".وتشير إحصاءات وزارة الدفاع الأمريكية أن 29 في المئة فقط من الأمريكيين يصلحون للخدمة العسكرية لعدة أسباب أبرزها:ويلقي الجيش الأمريكي اللوم في هذا الأمر على المدارس الحكومية، معتبرًا أنها فشلت في تعليم الشباب الأمريكي كيف يصبحون مواطنين صالحين.ويقول المقال إن ما سبق ليس كل الأسباب المسؤولة عن أزمة التجنيد في الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى أن هناك أشياء أخرى مثل:وتشير إحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" في 2023، إلى أن عدد سكان الولايات المتحدة الأمريكية يقدر بـ 337 مليون نسمة، بينهم نحو 123 مليون نسمة يصلحون للخدمة العسكرية، بينما يصل سن التجنيد سنويا نحو 4.3 مليون نسمة.ويقدر إجمالي عدد جنود الجيش الأمريكي بـ 1.8 مليون جندي تقريبا، بينهم نحو 1.4 مليون قوات عاملة و442 ألف قوات احتياطية، بينما لا توجد قوات شبه عسكرية.
https://sputnikarabic.ae/20230115/رغم-امتلاكه-أضخم-ميزانية-دفاع-في-العالم-الجيش-الأمريكي-يتحول-إلى-قوة-جوفاء-1072296047.html
https://sputnikarabic.ae/20200705/بينها-مخلب-النسر-أسوأ-5-هزائم-في-تاريخ-الجيش-الأمريكي-1045920682.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية

الجيش الأمريكي يواجه أزمة كبرى يمكن أن تكتب نهايته

16:28 GMT 18.01.2023 (تم التحديث: 16:47 GMT 18.01.2023)
© AP Photo / Jim Watsonجنود الجيش الأمريكي
جنود الجيش الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2023
© AP Photo / Jim Watson
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يصنف الجيش الأمريكي في المرتبة الأولى ضمن أضخم جيوش العالم، لكنه يواجه أزمة كبرى يمكن أن تكتب نهايته.
جاء ذلك في مقال نشره موقع "سنتر سكوير" الأمريكي، قبل يومين، تحدث فيه الكاتب عن عجز هائل في عدد الشباب الذين يتقدمون للخدمة في الجيش الأمريكي.
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رغم امتلاكه أضخم ميزانية دفاع في العالم… الجيش الأمريكي يتحول إلى "قوة جوفاء"
15 يناير, 10:18 GMT
وتعتمد الولايات المتحدة الأمريكية بصورة كبيرة على استغلال اللاجئين بتجنيدهم لعدة سنوات في الجيش، مقابل حصولهم على حق الإقامة الدائمة المعروفة بـ "البطاقة الخضراء".
© AP Photo / Jim Watsonجنود الجيش الأمريكي
جنود الجيش الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2023
جنود الجيش الأمريكي
© AP Photo / Jim Watson
وتشير إحصاءات وزارة الدفاع الأمريكية أن 29 في المئة فقط من الأمريكيين يصلحون للخدمة العسكرية لعدة أسباب أبرزها:
نقص المؤهلات العلمية.
تعاطي المخدرات.
الحالة الصحية السيئة.
عدم امتلاك سجل جنائي خال من الجرائم.
© AP Photo / Jim Watsonجنود الجيش الأمريكي
جنود الجيش الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2023
جنود الجيش الأمريكي
© AP Photo / Jim Watson
ويلقي الجيش الأمريكي اللوم في هذا الأمر على المدارس الحكومية، معتبرًا أنها فشلت في تعليم الشباب الأمريكي كيف يصبحون مواطنين صالحين.
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ويقول المقال إن ما سبق ليس كل الأسباب المسؤولة عن أزمة التجنيد في الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى أن هناك أشياء أخرى مثل:
الميول الجنسية المنحرفة للشباب الأمريكي.
تدخين الماريجوانا.
أسباب أخلاقية أبرزها عدم قبول فكرة التضحية من أجل الوطن.
© AP Photo / Jim Watsonجنود الجيش الأمريكي
جنود الجيش الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2023
جنود الجيش الأمريكي
© AP Photo / Jim Watson
وتشير إحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" في 2023، إلى أن عدد سكان الولايات المتحدة الأمريكية يقدر بـ 337 مليون نسمة، بينهم نحو 123 مليون نسمة يصلحون للخدمة العسكرية، بينما يصل سن التجنيد سنويا نحو 4.3 مليون نسمة.
ويقدر إجمالي عدد جنود الجيش الأمريكي بـ 1.8 مليون جندي تقريبا، بينهم نحو 1.4 مليون قوات عاملة و442 ألف قوات احتياطية، بينما لا توجد قوات شبه عسكرية.
© Sputnikمن يغلب من...الحرس الثوري الإيراني أم الجيش الأمريكي
من يغلب من...الحرس الثوري الإيراني أم الجيش الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2023
من يغلب من...الحرس الثوري الإيراني أم الجيش الأمريكي
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