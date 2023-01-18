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https://sputnikarabic.ae/20230118/الخارجية-الروسية-ردا-على-بيان-بشأن-أهمية-إرسال-أي-سلاح-لأوكرانيا-ما-رأيكم-بإرسال-النووي؟-1072419441.html
الخارجية الروسية ردا على بيان بشأن أهمية إرسال أي سلاح لأوكرانيا: ما رأيكم بإرسال النووي؟
الخارجية الروسية ردا على بيان بشأن أهمية إرسال أي سلاح لأوكرانيا: ما رأيكم بإرسال النووي؟
علقت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على بيان رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بشأن أهمية إرسال أي أسلحة متوفرة إلى... 18.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-18T09:55+0000
2023-01-18T09:55+0000
روسيا
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وردت زاخاروفا على صفحتها الخاصة على منصة "تلغرام" متسائلة بالقول "دعت فون دير لاين إلى منح أوكرانيا أي سلاح يمكنها استخدامه نووي، أم ماذا؟".وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية سيرغي لافروف أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا، مضيفاً أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح.يذكر أن بريطانيا قررت، في وقت سابق، تزويد أوكرانيا بحزمة جديدة من المساعدات العسكرية، بما في ذلك 10 آلاف قذيفة مدفعية وثلاث طائرات هليكوبتر من طراز "سي كينغ" (ملك البحر)، وهي أول طائرة مأهولة ترسلها لندن إلى كييف منذ بداية العملية العسكرية الروسية.وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك خلال زيارته إلى كييف، إن لندن قدمت بالفعل مساعدة عسكرية لأوكرانيا بقيمة 2.3 مليار جنيه إسترليني.
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روسيا

الخارجية الروسية ردا على بيان بشأن أهمية إرسال أي سلاح لأوكرانيا: ما رأيكم بإرسال النووي؟

09:55 GMT 18.01.2023
© Sputnik . WASIM SULIMANبناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو
بناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2023
© Sputnik . WASIM SULIMAN
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علقت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على بيان رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بشأن أهمية إرسال أي أسلحة متوفرة إلى أوكرانيا.
وردت زاخاروفا على صفحتها الخاصة على منصة "تلغرام" متسائلة بالقول "دعت فون دير لاين إلى منح أوكرانيا أي سلاح يمكنها استخدامه نووي، أم ماذا؟".
وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية سيرغي لافروف أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا، مضيفاً أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح.
يذكر أن بريطانيا قررت، في وقت سابق، تزويد أوكرانيا بحزمة جديدة من المساعدات العسكرية، بما في ذلك 10 آلاف قذيفة مدفعية وثلاث طائرات هليكوبتر من طراز "سي كينغ" (ملك البحر)، وهي أول طائرة مأهولة ترسلها لندن إلى كييف منذ بداية العملية العسكرية الروسية.
وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك خلال زيارته إلى كييف، إن لندن قدمت بالفعل مساعدة عسكرية لأوكرانيا بقيمة 2.3 مليار جنيه إسترليني.
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