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Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230118/الرئيس-الأمريكي-يبحث-هاتفيا-مع-المستشار-الألماني-الوضع-في-أوكرانيا-1072408514.html
الرئيس الأمريكي يبحث هاتفيا مع المستشار الألماني الوضع في أوكرانيا
الرئيس الأمريكي يبحث هاتفيا مع المستشار الألماني الوضع في أوكرانيا
بحث الرئيس الأمريكي جو بايدن، هاتفيا مع المستشار الألماني أولاف شولتس، الوضع في أوكرانيا. 18.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-18T00:12+0000
2023-01-18T00:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفن هيبيستريت، اليوم الأربعاء: تحدث الرئيس جو بايدن مع شولتس وتم لتركيز على مسألة دعم أوكرانيا في حربها ضد العدوان الروسي. واتفق الزعيمان على أن هذا الدعم يجب أن يكون فعالا ومستمرا ويجب تنفيذه بتنسيق وثيق".وأكد البيت الأبيض إن الزعيمين بحثا "الدعم الثابت لأوكرانيا" وأدانا قيام روسيا بالعملية العسكرية الخاصة.ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، زودت الولايات المتحدة كييف بمساعدات عسكرية تصل قيمتها إلى أكثر من 19.1 مليار دولار.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
https://sputnikarabic.ae/20230117/بلينكن-المطالب-الروسية-بالاعتراف-بالواقع-الإقليمي-الجديد-غير-مقبولة--1072408014.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
أخبار أوكرانيا, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

الرئيس الأمريكي يبحث هاتفيا مع المستشار الألماني الوضع في أوكرانيا

00:12 GMT 18.01.2023
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKIالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2023
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKI
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بحث الرئيس الأمريكي جو بايدن، هاتفيا مع المستشار الألماني أولاف شولتس، الوضع في أوكرانيا.
موسكو - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفن هيبيستريت، اليوم الأربعاء: تحدث الرئيس جو بايدن مع شولتس وتم لتركيز على مسألة دعم أوكرانيا في حربها ضد العدوان الروسي. واتفق الزعيمان على أن هذا الدعم يجب أن يكون فعالا ومستمرا ويجب تنفيذه بتنسيق وثيق".
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بلينكن: المطالب الروسية بالاعتراف بالواقع الإقليمي الجديد غير مقبولة
أمس, 22:33 GMT
وأكد البيت الأبيض إن الزعيمين بحثا "الدعم الثابت لأوكرانيا" وأدانا قيام روسيا بالعملية العسكرية الخاصة.
ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، زودت الولايات المتحدة كييف بمساعدات عسكرية تصل قيمتها إلى أكثر من 19.1 مليار دولار.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
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Работа РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:40 GMT
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