https://sputnikarabic.ae/20230118/الرئيس-الأمريكي-يبحث-هاتفيا-مع-المستشار-الألماني-الوضع-في-أوكرانيا-1072408514.html
الرئيس الأمريكي يبحث هاتفيا مع المستشار الألماني الوضع في أوكرانيا
الرئيس الأمريكي يبحث هاتفيا مع المستشار الألماني الوضع في أوكرانيا
بحث الرئيس الأمريكي جو بايدن، هاتفيا مع المستشار الألماني أولاف شولتس، الوضع في أوكرانيا. 18.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-18T00:12+0000
2023-01-18T00:12+0000
2023-01-18T00:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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موسكو - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفن هيبيستريت، اليوم الأربعاء: تحدث الرئيس جو بايدن مع شولتس وتم لتركيز على مسألة دعم أوكرانيا في حربها ضد العدوان الروسي. واتفق الزعيمان على أن هذا الدعم يجب أن يكون فعالا ومستمرا ويجب تنفيذه بتنسيق وثيق".وأكد البيت الأبيض إن الزعيمين بحثا "الدعم الثابت لأوكرانيا" وأدانا قيام روسيا بالعملية العسكرية الخاصة.ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، زودت الولايات المتحدة كييف بمساعدات عسكرية تصل قيمتها إلى أكثر من 19.1 مليار دولار.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
https://sputnikarabic.ae/20230117/بلينكن-المطالب-الروسية-بالاعتراف-بالواقع-الإقليمي-الجديد-غير-مقبولة--1072408014.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
أخبار أوكرانيا, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الرئيس الأمريكي يبحث هاتفيا مع المستشار الألماني الوضع في أوكرانيا
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بحث الرئيس الأمريكي جو بايدن، هاتفيا مع المستشار الألماني أولاف شولتس، الوضع في أوكرانيا.
موسكو - سبوتنيك
. وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفن هيبيستريت، اليوم الأربعاء: تحدث الرئيس جو بايدن مع شولتس وتم لتركيز على مسألة دعم أوكرانيا في حربها ضد العدوان الروسي. واتفق الزعيمان على أن هذا الدعم يجب أن يكون فعالا ومستمرا ويجب تنفيذه بتنسيق وثيق".
وأكد البيت الأبيض إن الزعيمين بحثا "الدعم الثابت لأوكرانيا" وأدانا قيام روسيا بالعملية العسكرية الخاصة.
ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
في 24 فبراير الماضي، زودت الولايات المتحدة كييف بمساعدات عسكرية تصل قيمتها إلى أكثر من 19.1 مليار دولار.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.