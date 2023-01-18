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https://sputnikarabic.ae/20230118/الرئيس-العراقي-نمتلك-فرصا-هائلة-للراغبين-في-الاستثمار-1072420493.html
الرئيس العراقي: نمتلك فرصا هائلة للراغبين في الاستثمار
الرئيس العراقي: نمتلك فرصا هائلة للراغبين في الاستثمار
قال الرئيس العراقي، عبد اللطيف رشيد، إن بلاده تتطلع لتعزيز التعاون مع مختلف الشركات الدولية من أجل شراكات استراتيجية. 18.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-18T10:58+0000
2023-01-18T10:58+0000
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جاء ذلك خلال لقاء الرئيس العراقي، مع رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة دبي للموانئ العالمية سلطان أحمد بن سلمان، والعضو المنتدب للشركة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سهيل البنا، في مقر إقامته بدافوس، وفقا لشبكة "السومرية نيوز".وشدد رشيد على أن بلاده تمتلك فرصا هائلة للراغبين فى الاستثمار لما لديها من طاقات وإمكانيات كبيرة مقارنة بالدول الأخرى.وقال إن "البنى التحتية في العراق تأثرت بشكل كبير جراء الحروب والصراعات التي مرت بها البلاد خلال العقود الماضية".وأضاف أن الحكومة العراقية الحالية تعتزم تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، خصوصا في ظل الاستقرار الأمني والاقتصادي المتنامي.
https://sputnikarabic.ae/20230115/الرئيس-العراقي-يتفق-مع-رئيس-الحكومة-على-الإسراع-في-إقرار-الموازنة-1072320868.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي

الرئيس العراقي: نمتلك فرصا هائلة للراغبين في الاستثمار

10:58 GMT 18.01.2023
© AFP 2023 / ISMAEL ADNANالرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد
الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2023
© AFP 2023 / ISMAEL ADNAN
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قال الرئيس العراقي، عبد اللطيف رشيد، إن بلاده تتطلع لتعزيز التعاون مع مختلف الشركات الدولية من أجل شراكات استراتيجية.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس العراقي، مع رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة دبي للموانئ العالمية سلطان أحمد بن سلمان، والعضو المنتدب للشركة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سهيل البنا، في مقر إقامته بدافوس، وفقا لشبكة "السومرية نيوز".
الرئيس العراقي الجديد عبد اللطيف رشيد - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2023
الرئيس العراقي يتفق مع رئيس الحكومة على الإسراع في إقرار الموازنة
15 يناير, 20:10 GMT
وشدد رشيد على أن بلاده تمتلك فرصا هائلة للراغبين فى الاستثمار لما لديها من طاقات وإمكانيات كبيرة مقارنة بالدول الأخرى.
وقال إن "البنى التحتية في العراق تأثرت بشكل كبير جراء الحروب والصراعات التي مرت بها البلاد خلال العقود الماضية".
وأضاف أن الحكومة العراقية الحالية تعتزم تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، خصوصا في ظل الاستقرار الأمني والاقتصادي المتنامي.
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