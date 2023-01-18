https://sputnikarabic.ae/20230118/الرئيس-العراقي-نمتلك-فرصا-هائلة-للراغبين-في-الاستثمار-1072420493.html
الرئيس العراقي: نمتلك فرصا هائلة للراغبين في الاستثمار
الرئيس العراقي: نمتلك فرصا هائلة للراغبين في الاستثمار
قال الرئيس العراقي، عبد اللطيف رشيد، إن بلاده تتطلع لتعزيز التعاون مع مختلف الشركات الدولية من أجل شراكات استراتيجية. 18.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-18T10:58+0000
2023-01-18T10:58+0000
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جاء ذلك خلال لقاء الرئيس العراقي، مع رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة دبي للموانئ العالمية سلطان أحمد بن سلمان، والعضو المنتدب للشركة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سهيل البنا، في مقر إقامته بدافوس، وفقا لشبكة "السومرية نيوز".وشدد رشيد على أن بلاده تمتلك فرصا هائلة للراغبين فى الاستثمار لما لديها من طاقات وإمكانيات كبيرة مقارنة بالدول الأخرى.وقال إن "البنى التحتية في العراق تأثرت بشكل كبير جراء الحروب والصراعات التي مرت بها البلاد خلال العقود الماضية".وأضاف أن الحكومة العراقية الحالية تعتزم تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، خصوصا في ظل الاستقرار الأمني والاقتصادي المتنامي.
https://sputnikarabic.ae/20230115/الرئيس-العراقي-يتفق-مع-رئيس-الحكومة-على-الإسراع-في-إقرار-الموازنة-1072320868.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
الرئيس العراقي: نمتلك فرصا هائلة للراغبين في الاستثمار
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قال الرئيس العراقي، عبد اللطيف رشيد، إن بلاده تتطلع لتعزيز التعاون مع مختلف الشركات الدولية من أجل شراكات استراتيجية.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس العراقي، مع رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة دبي للموانئ العالمية سلطان أحمد بن سلمان، والعضو المنتدب للشركة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سهيل البنا، في مقر إقامته بدافوس، وفقا لشبكة
"السومرية نيوز".
وشدد رشيد على أن بلاده تمتلك فرصا هائلة للراغبين فى الاستثمار لما لديها من طاقات وإمكانيات كبيرة مقارنة بالدول الأخرى.
وقال إن "البنى التحتية في العراق تأثرت بشكل كبير جراء الحروب والصراعات التي مرت بها البلاد خلال العقود الماضية".
وأضاف أن الحكومة العراقية
الحالية تعتزم تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، خصوصا في ظل الاستقرار الأمني والاقتصادي المتنامي.