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السعودية: اعتدنا تقديم منح ومساعدات مباشرة دون شروط ولكننا نغير ذلك
السعودية: اعتدنا تقديم منح ومساعدات مباشرة دون شروط ولكننا نغير ذلك
قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، اليوم الأربعاء، إن المملكة تغير طريقة تقديم المساعدات لحلفائها فيما يتعلق بتقديم منح مباشرة وودائع دون شروط. 18.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-18T09:35+0000
2023-01-18T09:35+0000
السعودية
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وأضاف الجدعان خلال مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي في سويسرا: "اعتدنا تقديم منح ومساعدات مباشرة دون شروط، ونحن نغير ذلك".وأشار إلى أن "السعودية تحث دول المنطقة على القيام بإصلاحات".وأوضح الوزير السعودي أن التضخم بعام 2023 سيتراجع في السعودية بفضل خطواتها الاستباقية.وأردف "أننا كنا من الأوائل بتوقع أزمة التضخم العالمية، وتعاملنا معها مبكرا".كما أكد أن رؤية 2030 شكلت نقطة تحول بطريقة التفكير حول اقتصادنا، قائلا: "أهمية رؤية 2030 تكمن بإطارها الزمني طويل الأمد".
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, اقتصاد, العالم العربي
السعودية, أخبار السعودية اليوم, اقتصاد, العالم العربي

السعودية: اعتدنا تقديم منح ومساعدات مباشرة دون شروط ولكننا نغير ذلك

09:35 GMT 18.01.2023
© AP Photo / Amr Nabilوزير المالية السعودي محمد عبد الله الجدعان
وزير المالية السعودي محمد عبد الله الجدعان - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2023
© AP Photo / Amr Nabil
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قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، اليوم الأربعاء، إن المملكة تغير طريقة تقديم المساعدات لحلفائها فيما يتعلق بتقديم منح مباشرة وودائع دون شروط.
وأضاف الجدعان خلال مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي في سويسرا: "اعتدنا تقديم منح ومساعدات مباشرة دون شروط، ونحن نغير ذلك".
وأشار إلى أن "السعودية تحث دول المنطقة على القيام بإصلاحات".
وتابع "نحن في حاجة لأن نشهد إصلاحات. نفرض ضرائب على شعبنا ونتوقع من الآخرين فعل الأمر نفسه وأن يبذلوا جهداً. نريد المساعدة لكننا نريد منكم الاضطلاع بدوركم".
وأوضح الوزير السعودي أن التضخم بعام 2023 سيتراجع في السعودية بفضل خطواتها الاستباقية.
وأردف "أننا كنا من الأوائل بتوقع أزمة التضخم العالمية، وتعاملنا معها مبكرا".
كما أكد أن رؤية 2030 شكلت نقطة تحول بطريقة التفكير حول اقتصادنا، قائلا: "أهمية رؤية 2030 تكمن بإطارها الزمني طويل الأمد".
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