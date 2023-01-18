https://sputnikarabic.ae/20230118/السفير-الروسي-لدى-أوتاوا-يعلن-لـ-سبوتنيك-استدعاءه-إلى-الخارجية-الكندية-دون-إعلامه-بالأسباب-1072447678.html

السفير الروسي لدى أوتاوا يعلن لـ "سبوتنيك" استدعاءه إلى الخارجية الكندية دون إعلامه بالأسباب

السفير الروسي لدى أوتاوا يعلن لـ "سبوتنيك" استدعاءه إلى الخارجية الكندية دون إعلامه بالأسباب

قال السفير الروسي لدى كندا، أوليغ ستيبانوف، مساء اليوم الأربعاء، إنه تلقى استدعاء من وزارة الخارجية الكندية لسبب لم يتم إبلاغه به. 18.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-18T21:51+0000

2023-01-18T21:51+0000

2023-01-18T21:51+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

أخبار كندا

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واشنطن - سبوتنيك. وصرح ستيبانوف لوكالة سبوتنيك: "تم دعوتي إلى وزارة الخارجية الكندية الساعة 16:00 [21:00 بتوقيت غرينتش]"، مضيفًا أنه لم يتم تحديد موضوع تلك الدعوة.وطالم انتقد ستيبانوف دعم كندا لأوكرانيا بالمساعدات العسكرية، حيث صرح بوقت سابق هذا الشهر أنها "سخيفة" في ظل المشاكل الداخلية للحكومة الكندية، وذلك في أعقاب إعلان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو عزم بلاده شراء منظومة دفاع جوي أمريكية الصنع من طراز "ناسامز" لتقديمها إلى أوكرانيا.وقال ستيبانوف في حديث لوكالة سبوتنيك آنذاك: "حكومة (رئيس الوزراء الكندي جاستن) ترودو ، التي ترسل الأموال لإثارة النزاع ودعم نظام غير شرعي على بعد آلاف الكيلومترات من كندا ، تبدو سخيفة".وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول غربية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير الماضي.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

https://sputnikarabic.ae/20230111/سفير-روسيا-لدى-كندا-مساعدة-أوتاوا-لكييف-أمر-سخيف-في-ظل-مشاكلها-الداخلية-1072141829.html

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