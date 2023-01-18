https://sputnikarabic.ae/20230118/السيسي-يصل-الإمارات-للمشاركة-في-قمة-تضم-قادة-مصر-والأردن-ودول-الخليج-1072415543.html
السيسي يصل الإمارات للمشاركة في قمة تضم قادة مصر والأردن ودول الخليج
السيسي يصل الإمارات للمشاركة في قمة تضم قادة مصر والأردن ودول الخليج
وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، إلى دولة الإمارات للمشاركة في "قمة أبوظبي" إلى جانب قادة الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي. 18.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-18T08:34+0000
2023-01-18T08:34+0000
2023-01-18T08:34+0000
مصر
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مجلس التعاون الخليجي
العالم العربي
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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وقالت الرئاسة المصرية في بيان إن مشاركة السيسي في القمة تأتي في إطار حرص مصر على "تدعيم وتطوير أواصر العلاقات المتميزة مع جميع الدول الشقيقة المشاركة بالقمة".وأضاف البيان أن مشاركة السيسي تؤكد حرص مصر على "التعاون بشأن تعزيز آليات العمل المشترك لصالح الشعوب العربية".وأشار إلى أن القمة تهدف إلى "التشاور والتنسيق بشأن تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".تحتضن العاصمة الإماراتية أبوظبي، اليوم، قمة وصفت بأنها لقاء أخوي يجمع قادة دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى قادة مصر والأردن.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, مجلس التعاون الخليجي, العالم العربي, الرئيس عبدالفتاح السيسي
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, مجلس التعاون الخليجي, العالم العربي, الرئيس عبدالفتاح السيسي
السيسي يصل الإمارات للمشاركة في قمة تضم قادة مصر والأردن ودول الخليج
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وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، إلى دولة الإمارات للمشاركة في "قمة أبوظبي" إلى جانب قادة الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي.
وقالت الرئاسة المصرية في بيان إن مشاركة السيسي في القمة تأتي في إطار حرص مصر على "تدعيم وتطوير أواصر العلاقات المتميزة مع جميع الدول الشقيقة المشاركة بالقمة".
وأضاف البيان أن مشاركة السيسي
تؤكد حرص مصر على "التعاون بشأن تعزيز آليات العمل المشترك لصالح الشعوب العربية".
وأشار إلى أن القمة تهدف إلى "التشاور والتنسيق بشأن تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".
تحتضن العاصمة الإماراتية أبوظبي، اليوم، قمة وصفت بأنها لقاء أخوي يجمع قادة دول مجلس التعاون الخليجي
، بالإضافة إلى قادة مصر والأردن.