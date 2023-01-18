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https://sputnikarabic.ae/20230118/العراق-خلال-خليجي-25-1072427820.html
العراق خلال "خليجي 25"
العراق خلال "خليجي 25"
لأول مرة يستضيف العراق المنافسة الإقليمية منذ عام 1979، وهو نفس العام الذي جاء فيه صدام حسين إلى السلطة في بغداد. 18.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-18T12:18+0000
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كأس الخليج العربي 25
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كان من المقرر أن يستضيف العراق المسابقة في عام 2014، لكن تم نقلها إلى المملكة العربية السعودية بسبب المخاوف الأمنية، حيث كان تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول العالم) يسيطر على أجزاء كبيرة من الأراضي العراقية في ذلك الوقت.أقيمت البطولة، وهي مسابقة كرة قدم كل سنتين للأعضاء الثمانية في اتحاد "كأس الخليج العربي لكرة القدم"، لأول مرة في البحرين عام 1970، ويستضيفها في عام 2023 العراق لأول مرة منذ عام 1979، في مدينة البصرة جنوبي العراق.
https://sputnikarabic.ae/20230115/أكبر-نتائج-المباريات-في-تاريخ-بطولة-خليجي-25-1072302646.html
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صور, كأس الخليج العربي 25
صور, كأس الخليج العربي 25

العراق خلال "خليجي 25"

12:18 GMT 18.01.2023 (تم التحديث: 12:42 GMT 18.01.2023)
© AFP 2023 / Hussein Falehأحد مشجعي المنتخب العراقي يلوح بالعلم الوطني في منطقة مخصصة للمشجعين في مدينة جنوب العراق في 16 يناير 2023 لمشاهدة مباراة نصف نهائي كأس الخليج العربي لكرة القدم بين العراق وقطر.
أحد مشجعي المنتخب العراقي يلوح بالعلم الوطني في منطقة مخصصة للمشجعين في مدينة جنوب العراق في 16 يناير 2023 لمشاهدة مباراة نصف نهائي كأس الخليج العربي لكرة القدم بين العراق وقطر. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2023
© AFP 2023 / Hussein Faleh
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لأول مرة يستضيف العراق المنافسة الإقليمية منذ عام 1979، وهو نفس العام الذي جاء فيه صدام حسين إلى السلطة في بغداد.
كان من المقرر أن يستضيف العراق المسابقة في عام 2014، لكن تم نقلها إلى المملكة العربية السعودية بسبب المخاوف الأمنية، حيث كان تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول العالم) يسيطر على أجزاء كبيرة من الأراضي العراقية في ذلك الوقت.
أقيمت البطولة، وهي مسابقة كرة قدم كل سنتين للأعضاء الثمانية في اتحاد "كأس الخليج العربي لكرة القدم"، لأول مرة في البحرين عام 1970، ويستضيفها في عام 2023 العراق لأول مرة منذ عام 1979، في مدينة البصرة جنوبي العراق.
© AFP 2023 / Ahmad Al-Rubaye

مشجعو المنتخب العراقي قبل مباراة نصف نهائي "خليجي 25" لكرة القدم بين العراق وقطر على ملعب البصرة الدولي في المدينة الواقعة جنوب العراق في 16 يناير 2023.

مشجعو المنتخب العراقي قبل مباراة نصف نهائي &quot;خليجي 25&quot; لكرة القدم بين العراق وقطر على ملعب البصرة الدولي في المدينة الواقعة جنوب العراق في 16 يناير 2023. - سبوتنيك عربي
1/10
© AFP 2023 / Ahmad Al-Rubaye

مشجعو المنتخب العراقي قبل مباراة نصف نهائي "خليجي 25" لكرة القدم بين العراق وقطر على ملعب البصرة الدولي في المدينة الواقعة جنوب العراق في 16 يناير 2023.

© AFP 2023 / Hussein Faleh

السيارات تقف في طوابير في مدينة البصرة جنوب العراق في 15 يناير 2023، خلال "خليجي 25".

السيارات تقف في طوابير في مدينة البصرة جنوب العراق في 15 يناير 2023، خلال &quot;خليجي 25&quot;. - سبوتنيك عربي
2/10
© AFP 2023 / Hussein Faleh

السيارات تقف في طوابير في مدينة البصرة جنوب العراق في 15 يناير 2023، خلال "خليجي 25".

© AFP 2023 / Ahmad Al-Rubaye

أشخاص يسيرون أمام مبنى يحمل أعلام الدول العربية على واجهته، في حي العشار بمدينة البصرة جنوب العراق في 5 يناير 2023، قبل انطلاق بطولة "خليجي 25".

أشخاص يسيرون أمام مبنى يحمل أعلام الدول العربية على واجهته، في حي العشار بمدينة البصرة جنوب العراق في 5 يناير 2023، قبل انطلاق بطولة &quot;خليجي 25&quot;. - سبوتنيك عربي
3/10
© AFP 2023 / Ahmad Al-Rubaye

أشخاص يسيرون أمام مبنى يحمل أعلام الدول العربية على واجهته، في حي العشار بمدينة البصرة جنوب العراق في 5 يناير 2023، قبل انطلاق بطولة "خليجي 25".

© AFP 2023 / Hussein Faleh

بائع يسير على طول الواجهة البحرية لنهر شط العرب في مدينة البصرة جنوب العراق في 14 يناير 2023، خلال كأس "خليجي 25".

بائع يسير على طول الواجهة البحرية لنهر شط العرب في مدينة البصرة جنوب العراق في 14 يناير 2023، خلال كأس &quot;خليجي 25&quot;. - سبوتنيك عربي
4/10
© AFP 2023 / Hussein Faleh

بائع يسير على طول الواجهة البحرية لنهر شط العرب في مدينة البصرة جنوب العراق في 14 يناير 2023، خلال كأس "خليجي 25".

© AFP 2023 / Hussein Faleh

تميمة كأس "خليجي 25" في مدينة البصرة جنوب العراق في 14 يناير ثاني 2023.

تميمة كأس &quot;خليجي 25&quot; في مدينة البصرة جنوب العراق في 14 يناير ثاني 2023. - سبوتنيك عربي
5/10
© AFP 2023 / Hussein Faleh

تميمة كأس "خليجي 25" في مدينة البصرة جنوب العراق في 14 يناير ثاني 2023.

© AFP 2023 / Ali Najafi

جماهير العراق تحتفل بفوز فريقها في مباراة نصف نهائي كأس "خليجي 25" لكرة القدم بين العراق وقطر في مدينة النجف الأشرف المقدسة في 16 يناير 2023

جماهير العراق تحتفل بفوز فريقها في مباراة نصف نهائي كأس &quot;خليجي 25&quot; لكرة القدم بين العراق وقطر في مدينة النجف الأشرف المقدسة في 16 يناير 2023 - سبوتنيك عربي
6/10
© AFP 2023 / Ali Najafi

جماهير العراق تحتفل بفوز فريقها في مباراة نصف نهائي كأس "خليجي 25" لكرة القدم بين العراق وقطر في مدينة النجف الأشرف المقدسة في 16 يناير 2023

© AFP 2023 / Hussein Faleh

أشخاص يسيرون على طول الواجهة البحرية لنهر شط العرب في مدينة البصرة جنوب العراق في 14 يناير 2023، خلال كأس "خليجي 25".

أشخاص يسيرون على طول الواجهة البحرية لنهر شط العرب في مدينة البصرة جنوب العراق في 14 يناير 2023، خلال كأس &quot;خليجي 25&quot;. - سبوتنيك عربي
7/10
© AFP 2023 / Hussein Faleh

أشخاص يسيرون على طول الواجهة البحرية لنهر شط العرب في مدينة البصرة جنوب العراق في 14 يناير 2023، خلال كأس "خليجي 25".

© AFP 2023 / Hussein Faleh

صورة جوية تظهر مشجعي المنتخب العراقي يتجمعون في منطقة مخصصة للمشجعين في مدينة جنوب العراق في 16 يناير 2023 لمشاهدة مباراة نصف نهائي كأس "خليجي 25" لكرة القدم بين العراق وقطر.

صورة جوية تظهر مشجعي المنتخب العراقي يتجمعون في منطقة مخصصة للمشجعين في مدينة جنوب العراق في 16 يناير 2023 لمشاهدة مباراة نصف نهائي كأس &quot;خليجي 25&quot; لكرة القدم بين العراق وقطر. - سبوتنيك عربي
8/10
© AFP 2023 / Hussein Faleh

صورة جوية تظهر مشجعي المنتخب العراقي يتجمعون في منطقة مخصصة للمشجعين في مدينة جنوب العراق في 16 يناير 2023 لمشاهدة مباراة نصف نهائي كأس "خليجي 25" لكرة القدم بين العراق وقطر.

© AFP 2023 / Hussein Faleh

أحد مشجعي المنتخب العراقي يلوح بالعلم الوطني في منطقة مخصصة للمشجعين في مدينة جنوب العراق في 16 يناير 2023 لمشاهدة مباراة نصف نهائي كأس"خليجي 25" لكرة القدم بين العراق وقطر.

أحد مشجعي المنتخب العراقي يلوح بالعلم الوطني في منطقة مخصصة للمشجعين في مدينة جنوب العراق في 16 يناير 2023 لمشاهدة مباراة نصف نهائي كأس&quot;خليجي 25&quot; لكرة القدم بين العراق وقطر. - سبوتنيك عربي
9/10
© AFP 2023 / Hussein Faleh

أحد مشجعي المنتخب العراقي يلوح بالعلم الوطني في منطقة مخصصة للمشجعين في مدينة جنوب العراق في 16 يناير 2023 لمشاهدة مباراة نصف نهائي كأس"خليجي 25" لكرة القدم بين العراق وقطر.

© AFP 2023 / Hussein Faleh

أشخاص يسيرون على طول الواجهة البحرية لنهر شط العرب في مدينة البصرة جنوب العراق في 14 يناير 2023، خلال كأس "خليجي 25".

أشخاص يسيرون على طول الواجهة البحرية لنهر شط العرب في مدينة البصرة جنوب العراق في 14 يناير 2023، خلال كأس &quot;خليجي 25&quot;. - سبوتنيك عربي
10/10
© AFP 2023 / Hussein Faleh

أشخاص يسيرون على طول الواجهة البحرية لنهر شط العرب في مدينة البصرة جنوب العراق في 14 يناير 2023، خلال كأس "خليجي 25".

1/10
© AFP 2023 / Ahmad Al-Rubaye

مشجعو المنتخب العراقي قبل مباراة نصف نهائي "خليجي 25" لكرة القدم بين العراق وقطر على ملعب البصرة الدولي في المدينة الواقعة جنوب العراق في 16 يناير 2023.

2/10
© AFP 2023 / Hussein Faleh

السيارات تقف في طوابير في مدينة البصرة جنوب العراق في 15 يناير 2023، خلال "خليجي 25".

3/10
© AFP 2023 / Ahmad Al-Rubaye

أشخاص يسيرون أمام مبنى يحمل أعلام الدول العربية على واجهته، في حي العشار بمدينة البصرة جنوب العراق في 5 يناير 2023، قبل انطلاق بطولة "خليجي 25".

4/10
© AFP 2023 / Hussein Faleh

بائع يسير على طول الواجهة البحرية لنهر شط العرب في مدينة البصرة جنوب العراق في 14 يناير 2023، خلال كأس "خليجي 25".

5/10
© AFP 2023 / Hussein Faleh

تميمة كأس "خليجي 25" في مدينة البصرة جنوب العراق في 14 يناير ثاني 2023.

6/10
© AFP 2023 / Ali Najafi

جماهير العراق تحتفل بفوز فريقها في مباراة نصف نهائي كأس "خليجي 25" لكرة القدم بين العراق وقطر في مدينة النجف الأشرف المقدسة في 16 يناير 2023

7/10
© AFP 2023 / Hussein Faleh

أشخاص يسيرون على طول الواجهة البحرية لنهر شط العرب في مدينة البصرة جنوب العراق في 14 يناير 2023، خلال كأس "خليجي 25".

8/10
© AFP 2023 / Hussein Faleh

صورة جوية تظهر مشجعي المنتخب العراقي يتجمعون في منطقة مخصصة للمشجعين في مدينة جنوب العراق في 16 يناير 2023 لمشاهدة مباراة نصف نهائي كأس "خليجي 25" لكرة القدم بين العراق وقطر.

9/10
© AFP 2023 / Hussein Faleh

أحد مشجعي المنتخب العراقي يلوح بالعلم الوطني في منطقة مخصصة للمشجعين في مدينة جنوب العراق في 16 يناير 2023 لمشاهدة مباراة نصف نهائي كأس"خليجي 25" لكرة القدم بين العراق وقطر.

10/10
© AFP 2023 / Hussein Faleh

أشخاص يسيرون على طول الواجهة البحرية لنهر شط العرب في مدينة البصرة جنوب العراق في 14 يناير 2023، خلال كأس "خليجي 25".

أكبر نتائج المباريات في تاريخ بطولة خليجي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2023
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