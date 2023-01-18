https://sputnikarabic.ae/20230118/العراق-خلال-خليجي-25-1072427820.html

العراق خلال "خليجي 25"

العراق خلال "خليجي 25"

لأول مرة يستضيف العراق المنافسة الإقليمية منذ عام 1979، وهو نفس العام الذي جاء فيه صدام حسين إلى السلطة في بغداد. 18.01.2023, سبوتنيك عربي

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كأس الخليج العربي 25

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كان من المقرر أن يستضيف العراق المسابقة في عام 2014، لكن تم نقلها إلى المملكة العربية السعودية بسبب المخاوف الأمنية، حيث كان تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول العالم) يسيطر على أجزاء كبيرة من الأراضي العراقية في ذلك الوقت.أقيمت البطولة، وهي مسابقة كرة قدم كل سنتين للأعضاء الثمانية في اتحاد "كأس الخليج العربي لكرة القدم"، لأول مرة في البحرين عام 1970، ويستضيفها في عام 2023 العراق لأول مرة منذ عام 1979، في مدينة البصرة جنوبي العراق.

https://sputnikarabic.ae/20230115/أكبر-نتائج-المباريات-في-تاريخ-بطولة-خليجي-25-1072302646.html

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