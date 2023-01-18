العراق خلال "خليجي 25"
مشجعو المنتخب العراقي قبل مباراة نصف نهائي "خليجي 25" لكرة القدم بين العراق وقطر على ملعب البصرة الدولي في المدينة الواقعة جنوب العراق في 16 يناير 2023.
مشجعو المنتخب العراقي قبل مباراة نصف نهائي "خليجي 25" لكرة القدم بين العراق وقطر على ملعب البصرة الدولي في المدينة الواقعة جنوب العراق في 16 يناير 2023.
السيارات تقف في طوابير في مدينة البصرة جنوب العراق في 15 يناير 2023، خلال "خليجي 25".
السيارات تقف في طوابير في مدينة البصرة جنوب العراق في 15 يناير 2023، خلال "خليجي 25".
أشخاص يسيرون أمام مبنى يحمل أعلام الدول العربية على واجهته، في حي العشار بمدينة البصرة جنوب العراق في 5 يناير 2023، قبل انطلاق بطولة "خليجي 25".
أشخاص يسيرون أمام مبنى يحمل أعلام الدول العربية على واجهته، في حي العشار بمدينة البصرة جنوب العراق في 5 يناير 2023، قبل انطلاق بطولة "خليجي 25".
بائع يسير على طول الواجهة البحرية لنهر شط العرب في مدينة البصرة جنوب العراق في 14 يناير 2023، خلال كأس "خليجي 25".
بائع يسير على طول الواجهة البحرية لنهر شط العرب في مدينة البصرة جنوب العراق في 14 يناير 2023، خلال كأس "خليجي 25".
تميمة كأس "خليجي 25" في مدينة البصرة جنوب العراق في 14 يناير ثاني 2023.
تميمة كأس "خليجي 25" في مدينة البصرة جنوب العراق في 14 يناير ثاني 2023.
جماهير العراق تحتفل بفوز فريقها في مباراة نصف نهائي كأس "خليجي 25" لكرة القدم بين العراق وقطر في مدينة النجف الأشرف المقدسة في 16 يناير 2023
جماهير العراق تحتفل بفوز فريقها في مباراة نصف نهائي كأس "خليجي 25" لكرة القدم بين العراق وقطر في مدينة النجف الأشرف المقدسة في 16 يناير 2023
أشخاص يسيرون على طول الواجهة البحرية لنهر شط العرب في مدينة البصرة جنوب العراق في 14 يناير 2023، خلال كأس "خليجي 25".
أشخاص يسيرون على طول الواجهة البحرية لنهر شط العرب في مدينة البصرة جنوب العراق في 14 يناير 2023، خلال كأس "خليجي 25".
صورة جوية تظهر مشجعي المنتخب العراقي يتجمعون في منطقة مخصصة للمشجعين في مدينة جنوب العراق في 16 يناير 2023 لمشاهدة مباراة نصف نهائي كأس "خليجي 25" لكرة القدم بين العراق وقطر.
صورة جوية تظهر مشجعي المنتخب العراقي يتجمعون في منطقة مخصصة للمشجعين في مدينة جنوب العراق في 16 يناير 2023 لمشاهدة مباراة نصف نهائي كأس "خليجي 25" لكرة القدم بين العراق وقطر.
أحد مشجعي المنتخب العراقي يلوح بالعلم الوطني في منطقة مخصصة للمشجعين في مدينة جنوب العراق في 16 يناير 2023 لمشاهدة مباراة نصف نهائي كأس"خليجي 25" لكرة القدم بين العراق وقطر.
أحد مشجعي المنتخب العراقي يلوح بالعلم الوطني في منطقة مخصصة للمشجعين في مدينة جنوب العراق في 16 يناير 2023 لمشاهدة مباراة نصف نهائي كأس"خليجي 25" لكرة القدم بين العراق وقطر.
أشخاص يسيرون على طول الواجهة البحرية لنهر شط العرب في مدينة البصرة جنوب العراق في 14 يناير 2023، خلال كأس "خليجي 25".
أشخاص يسيرون على طول الواجهة البحرية لنهر شط العرب في مدينة البصرة جنوب العراق في 14 يناير 2023، خلال كأس "خليجي 25".
مشجعو المنتخب العراقي قبل مباراة نصف نهائي "خليجي 25" لكرة القدم بين العراق وقطر على ملعب البصرة الدولي في المدينة الواقعة جنوب العراق في 16 يناير 2023.
السيارات تقف في طوابير في مدينة البصرة جنوب العراق في 15 يناير 2023، خلال "خليجي 25".
أشخاص يسيرون أمام مبنى يحمل أعلام الدول العربية على واجهته، في حي العشار بمدينة البصرة جنوب العراق في 5 يناير 2023، قبل انطلاق بطولة "خليجي 25".
بائع يسير على طول الواجهة البحرية لنهر شط العرب في مدينة البصرة جنوب العراق في 14 يناير 2023، خلال كأس "خليجي 25".
تميمة كأس "خليجي 25" في مدينة البصرة جنوب العراق في 14 يناير ثاني 2023.
جماهير العراق تحتفل بفوز فريقها في مباراة نصف نهائي كأس "خليجي 25" لكرة القدم بين العراق وقطر في مدينة النجف الأشرف المقدسة في 16 يناير 2023
أشخاص يسيرون على طول الواجهة البحرية لنهر شط العرب في مدينة البصرة جنوب العراق في 14 يناير 2023، خلال كأس "خليجي 25".
صورة جوية تظهر مشجعي المنتخب العراقي يتجمعون في منطقة مخصصة للمشجعين في مدينة جنوب العراق في 16 يناير 2023 لمشاهدة مباراة نصف نهائي كأس "خليجي 25" لكرة القدم بين العراق وقطر.
أحد مشجعي المنتخب العراقي يلوح بالعلم الوطني في منطقة مخصصة للمشجعين في مدينة جنوب العراق في 16 يناير 2023 لمشاهدة مباراة نصف نهائي كأس"خليجي 25" لكرة القدم بين العراق وقطر.
أشخاص يسيرون على طول الواجهة البحرية لنهر شط العرب في مدينة البصرة جنوب العراق في 14 يناير 2023، خلال كأس "خليجي 25".