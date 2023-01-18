https://sputnikarabic.ae/20230118/القضاء-العراقي-يصدر-مذكرات-قبض-جديدة-بحق-مسؤولين-فيما-يتعلق-بـسرقة-القرن-1072420134.html
القضاء العراقي يصدر مذكرات قبض جديدة بحق مسؤولين فيما يتعلق بـ"سرقة القرن"
القضاء العراقي يصدر مذكرات قبض جديدة بحق مسؤولين فيما يتعلق بـ"سرقة القرن"
أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الأربعاء، "صدور مذكرات قبض جديدة بحق مسؤولين في الحكومة السابقة بما يتعلق في سرقة أموال الأمانات الضريبية ما تُعرف... 18.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-18T10:00+0000
2023-01-18T10:00+0000
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العراق
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وذكر مجلس القضاء الأعلى، في بيانه، أن "رئيسه القاضي فائق زيدان اجتمع مع رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، والقضاة الأوائل في محاكم التحقيق المختصة بنظر قضايا هيئة النزاهة في الرصافة والكرخ، ورئيس الفريق الساند للهيئة العليا لمكافحة الفساد، حسب وكالة الأنباء العراقية- واع.وأوضح البيان، أن المجتمعين ناقشوا "تقديم الأفكار والمقترحات إلى الوزارات المعنية لتعديل العقود التي يؤشر فيها وجود غبن على الدولة وضرر على المواطن وبما يضمن الحفاظ على المال العام وبنفس الوقت عدم تضرر طرفي العقد".كما بحث المجتمعون، "مواصلة الجهود المبذولة لاسترجاع اموال الدولة المتحصلة من جرائم الفساد الاداري وفق الاليات القانونية"، مؤكدين الاستمرار بإجراءات استرداد أموال الأمانات الضريبية وفق خارطة متفق عليها إضافة إلى صدور مذكرات قبض جديدة بحق عدد من المتهمين يرتبطون بأطراف شغلت مناصب في الحكومة السابقة كان لها دور في تلك القضية وعلى ضوء مستجدات التحقيق.وكان رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أعلن في نوفمبر/ تشرين الثاني، "استرداد مبلغ 182 مليار دينار عراقي (نحو 124.7 مليون دولار أمريكي)، كجزء من الأموال العراقية المنهوبة من البلاد".وقال السوداني، في مؤتمر صحفي، إنه "اليوم نعلن استرداد 182 مليار دينار عراقي [124.7 مليون دولار] وجبة أولى، كجزء من الأموال المسروقة من الأمانات الضريبية"، حسب وكالة الأنباء العراقية- واع.وأضاف أن "جهات ساهمت وساعدت في سرقة أموال الدولة وسنعلن عنها عند اكتمال التحقيقات"، لافتا إلى أن "أحد المتهمين بسرقة أموال الدولة نور زهير أقر بسرقة ما يزيد عن 2 تريليون دينار عراقي [نحو 1.3 مليار دولار] وتعهد بتسليم المبلغ للعراق".
https://sputnikarabic.ae/20221127/رئيس-الوزراء-العراقي-يعلن-استرداد-نحو-124-مليون-دولار-كجزء-من-الأموال-الضريبية-المسروقة-1070602879.html
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سبوتنيك عربي
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
القضاء العراقي يصدر مذكرات قبض جديدة بحق مسؤولين فيما يتعلق بـ"سرقة القرن"
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أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الأربعاء، "صدور مذكرات قبض جديدة بحق مسؤولين في الحكومة السابقة بما يتعلق في سرقة أموال الأمانات الضريبية ما تُعرف بـ"سرقة القرن".
وذكر مجلس القضاء الأعلى، في بيانه، أن "رئيسه القاضي فائق زيدان اجتمع مع رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، والقضاة الأوائل في محاكم التحقيق المختصة بنظر قضايا هيئة النزاهة في الرصافة والكرخ، ورئيس الفريق الساند للهيئة العليا لمكافحة الفساد، حسب وكالة
الأنباء العراقية- واع.
وأوضح البيان، أن المجتمعين ناقشوا "تقديم الأفكار والمقترحات إلى الوزارات المعنية لتعديل العقود التي يؤشر فيها وجود غبن على الدولة وضرر على المواطن وبما يضمن الحفاظ على المال العام وبنفس الوقت عدم تضرر طرفي العقد".
27 نوفمبر 2022, 16:51 GMT
كما بحث المجتمعون، "مواصلة الجهود المبذولة لاسترجاع اموال الدولة المتحصلة من جرائم الفساد الاداري وفق الاليات القانونية"، مؤكدين الاستمرار بإجراءات استرداد أموال الأمانات الضريبية وفق خارطة متفق عليها إضافة إلى صدور مذكرات قبض جديدة بحق عدد من المتهمين يرتبطون بأطراف شغلت مناصب في الحكومة السابقة كان لها دور في تلك القضية وعلى ضوء مستجدات التحقيق.
وكان رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أعلن في نوفمبر/ تشرين الثاني، "استرداد مبلغ 182 مليار دينار عراقي
(نحو 124.7 مليون دولار أمريكي)، كجزء من الأموال العراقية المنهوبة من البلاد".
وقال السوداني، في مؤتمر صحفي، إنه "اليوم نعلن استرداد 182 مليار دينار عراقي [124.7 مليون دولار] وجبة أولى، كجزء من الأموال المسروقة من الأمانات الضريبية"، حسب وكالة
الأنباء العراقية- واع.
وأضاف أن "جهات ساهمت وساعدت في سرقة أموال الدولة وسنعلن عنها عند اكتمال التحقيقات"، لافتا إلى أن "أحد المتهمين بسرقة أموال الدولة نور زهير أقر بسرقة ما يزيد عن 2 تريليون دينار عراقي [نحو 1.3 مليار دولار] وتعهد بتسليم المبلغ للعراق".