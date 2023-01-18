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لافروف: واشنطن استخدمت "الشيطنة والابتزاز والقوة" ضد منافسيها
Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230118/القوات-الأوكرانية-تستهدف-جورلوفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1072418218.html
القوات الأوكرانية تستهدف جورلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية بـ10 قذائف
القوات الأوكرانية تستهدف جورلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية بـ10 قذائف
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق المسائل المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، اليوم الأربعاء، بأن القوات الأوكرانية... 18.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-18T09:10+0000
2023-01-18T09:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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كما تم تزويد القوات الأوكرانية بمدافع "بي زي إتش 2000" ومدافع "كراب" البولندية، ومدافع "سيزار" الفرنسية.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش نظام كييف، كما تستكمل تحرير الكيانات الروسية الجديدة التي انضمت إلى روسيا، وهي- جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.
https://sputnikarabic.ae/20220512/تضرر-برج-التلفزيون-التابع-لوزارة-الاتصالات-في-دونيستك-نتيجة-قصف-القوات-الأوكرانية-للمدينة-1062135520.html
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روسيا

القوات الأوكرانية تستهدف جورلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية بـ10 قذائف

09:10 GMT 18.01.2023 (تم التحديث: 09:28 GMT 18.01.2023)
© AP Photo / Sgt. Paul Saleمدفع هاوتزر أمريكي إم 777
مدفع هاوتزر أمريكي إم 777 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2023
© AP Photo / Sgt. Paul Sale
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أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق المسائل المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، اليوم الأربعاء، بأن القوات الأوكرانية أطلقت 10 قذائف عيار 155ملم على مدينة جورلوفكا في الجمهورية.
يذكر أن دول الناتو تستخدم مدافع ذات عيار 155ملم، وذودت الولايات المتحدة كييف بمدافع هاوتزر(عيار155) من طراذ "إم-777". تستخدم القوات الأوكرانية هذه المدافع لقصف المدن التابعة لجمهوريتي دونيستك ولوغانسك الشعبيتين.
انفجار مستودع نفط في ماكييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية جراء قصفه من القوات المسلحة الأوكرانية، 4 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تضرر برج التلفزيون التابع لوزارة الاتصالات في دونيستك نتيجة قصف القوات الأوكرانية للمدينة
12 مايو 2022, 09:30 GMT
كما تم تزويد القوات الأوكرانية بمدافع "بي زي إتش 2000" ومدافع "كراب" البولندية، ومدافع "سيزار" الفرنسية.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش نظام كييف، كما تستكمل تحرير الكيانات الروسية الجديدة التي انضمت إلى روسيا، وهي- جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.
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