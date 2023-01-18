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لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا حول نتائج عمل الدبلوماسيين الروس في عام 2022
Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230118/القوات-الأوكرانية-تستهدف-مدينة-دونيتسك-بـ3-قذائف-ثقيلة-1072413011.html
القوات الأوكرانية تستهدف مدينة دونيتسك بـ3 قذائف ثقيلة
القوات الأوكرانية تستهدف مدينة دونيتسك بـ3 قذائف ثقيلة
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق المسائل المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، اليوم الأربعاء، بأن القوات الأوكرانية... 18.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-18T07:47+0000
2023-01-18T07:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان المكتب نشره على "تلغرام": "تم تسجيل قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية في الاتجاهات التالية في 8:50 تم استهداف مدينة دونيتسك حي كييفسكي من منطقة تونينكو، بثلاث قذائف من عيار 155 ملم".وجدير بالذكر أن دول الناتو تستخدم مدافع من عيار 155 ملم، وهي التي تزود كييف، بما فيها والولايات المتحدة، بمدافع هاوتزر "إم – 777" بعيدة المدى عيار 155 ملم.كذلك تم تزويد قوات كييف بمدافع "بي زي إتش 2000"، ومدافع "كراب" البولندية، ومدافع "سيزار" الفرنسية، وجميعها ذاتية الدفع، وتستخدم قذائف من نفس العيار.كما تستخدم القوات الأوكرانية بشكل متكرر هذه المعدات في قصف مدن في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.ويأتي هذا تزامناً مع مواصلة القوات المسلحة الروسية لعمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، لحماية سكان دونباس واستكمال تحرير الكيانات الجديدة التي انضمت إلى روسيا وهي- جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا خيرسون وزابوروجيه.
https://sputnikarabic.ae/20230116/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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القوات الأوكرانية تستهدف مدينة دونيتسك بـ3 قذائف ثقيلة

07:47 GMT 18.01.2023 (تم التحديث: 07:49 GMT 18.01.2023)
© Sputnik . Sergey Averin / الانتقال إلى بنك الصورأثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في دونيتسك
أثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2023
© Sputnik . Sergey Averin
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أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق المسائل المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، اليوم الأربعاء، بأن القوات الأوكرانية أطلقت 3 قذائف عيار 155 ملم على حي كييفسكي في مدينة دونيتسك.
وجاء في بيان المكتب نشره على "تلغرام": "تم تسجيل قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية في الاتجاهات التالية في 8:50 تم استهداف مدينة دونيتسك حي كييفسكي من منطقة تونينكو، بثلاث قذائف من عيار 155 ملم".

وجدير بالذكر أن دول الناتو تستخدم مدافع من عيار 155 ملم، وهي التي تزود كييف، بما فيها والولايات المتحدة، بمدافع هاوتزر "إم – 777" بعيدة المدى عيار 155 ملم.

كذلك تم تزويد قوات كييف بمدافع "بي زي إتش 2000"، ومدافع "كراب" البولندية، ومدافع "سيزار" الفرنسية، وجميعها ذاتية الدفع، وتستخدم قذائف من نفس العيار.

كما تستخدم القوات الأوكرانية بشكل متكرر هذه المعدات في قصف مدن في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
ويأتي هذا تزامناً مع مواصلة القوات المسلحة الروسية لعمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، لحماية سكان دونباس واستكمال تحرير الكيانات الجديدة التي انضمت إلى روسيا وهي- جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا خيرسون وزابوروجيه.
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة
16 يناير, 14:19 GMT
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