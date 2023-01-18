القوات الأوكرانية تستهدف مدينة دونيتسك بـ3 قذائف ثقيلة
07:47 GMT 18.01.2023 (تم التحديث: 07:49 GMT 18.01.2023)
© Sputnik . Sergey Averin/
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق المسائل المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، اليوم الأربعاء، بأن القوات الأوكرانية أطلقت 3 قذائف عيار 155 ملم على حي كييفسكي في مدينة دونيتسك.
وجاء في بيان المكتب نشره على "تلغرام": "تم تسجيل قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية في الاتجاهات التالية في 8:50 تم استهداف مدينة دونيتسك حي كييفسكي من منطقة تونينكو، بثلاث قذائف من عيار 155 ملم".
وجدير بالذكر أن دول الناتو تستخدم مدافع من عيار 155 ملم، وهي التي تزود كييف، بما فيها والولايات المتحدة، بمدافع هاوتزر "إم – 777" بعيدة المدى عيار 155 ملم.
كذلك تم تزويد قوات كييف بمدافع "بي زي إتش 2000"، ومدافع "كراب" البولندية، ومدافع "سيزار" الفرنسية، وجميعها ذاتية الدفع، وتستخدم قذائف من نفس العيار.
كما تستخدم القوات الأوكرانية بشكل متكرر هذه المعدات في قصف مدن في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
ويأتي هذا تزامناً مع مواصلة القوات المسلحة الروسية لعمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، لحماية سكان دونباس واستكمال تحرير الكيانات الجديدة التي انضمت إلى روسيا وهي- جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا خيرسون وزابوروجيه.
وجدير بالذكر أن دول الناتو تستخدم مدافع من عيار 155 ملم، وهي التي تزود كييف، بما فيها والولايات المتحدة، بمدافع هاوتزر "إم – 777" بعيدة المدى عيار 155 ملم.
كذلك تم تزويد قوات كييف بمدافع "بي زي إتش 2000"، ومدافع "كراب" البولندية، ومدافع "سيزار" الفرنسية، وجميعها ذاتية الدفع، وتستخدم قذائف من نفس العيار.
كما تستخدم القوات الأوكرانية بشكل متكرر هذه المعدات في قصف مدن في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
ويأتي هذا تزامناً مع مواصلة القوات المسلحة الروسية لعمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، لحماية سكان دونباس واستكمال تحرير الكيانات الجديدة التي انضمت إلى روسيا وهي- جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا خيرسون وزابوروجيه.
16 يناير, 14:19 GMT